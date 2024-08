Boletim Matutino da VICE – 3/9/2019

Brasil

‘Eu não manjo nada de economia. Nada. Zero’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaroafirmou nesta segunda (2) que o Brasil está no “fundo do poço” por causa de economistas, e não por sua causa. “O Brasil está no fundo do poço dado aos economistas, e não ao capitão Jair Bolsonaro”, declarou na saída do Palácio da Alvorada, na manhã de hoje. Bolsonaro foi questionado sobre a previsão de déficit primário de R$ 124,1 bilhões em 2020, ante a previsão do ministro Paulo Guedes na campanha de zerar o déficit em 2019. “Pergunta para o Paulo Guedes, eu não manjo nada de economia. Nada. Zero”, disse. “Quem manjava, a tal de Dilma Rousseff, arrebentou o Brasil”, afirmou, citando a ex-presidente petista. – UOL

Bolsonaro diz que haverá ‘quase 20’ vetos em projeto sobre abuso de autoridade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (3) que o projeto que define o crime de abuso de autoridade pode ter quase 20 vetos. O prazo para sanção do projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, termina nesta quinta (5). Bolsonaro comentou a análise do projeto durante entrevista na saída do Palácio do Alvorada. O presidente disse que aceitou nove vetos sugeridos pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, e adiantou que outros trechos serão vetados. “Deve chegar a quase 20 [vetos]. Tem artigo que tem que ser mantido porque é bom. […] Quase 20, por aí, se não vão falar depois que eu recuei”, afirmou o presidente. – G1

Ajudando produtores dos EUA, governo eleva cota de importação de etanol por 12 meses

O governo brasileiro elevou para 750 milhões de litros, ante 600 milhões anteriormente, uma cota para importações anuais de etanol sem tarifa, segundo publicação no Diário Oficial da União durante o final de semana. A medida vigorará por 12 meses. As importações ficam limitadas a 187,5 milhões de litros por trimestre, segundo portaria do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. A medida, que deve favorecer principalmente os Estados Unidos, principais exportadores de etanol para o Brasil, veio após reunião do presidente americano Donald Trump com o chanceler brasileiro Eduardo Araújo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a embaixada do país em Washington. – Folha de S. Paulo

Ministro do Meio Ambiente dá entrevista para supremacista branco canadense

O youtuber canadense Stefan Molyneux publicou em suas redes sociais, nessa segunda-feira (2), entrevista com o ministro brasileiro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O vídeo tem duração de 24 minutos e trata da recente crise ambiental envolvendo as queimadas na floresta amazônica, que ganhou repercussão internacional. Stefan Molyneux é autoproclamado filósofo e também já entrevistou o astrólogo Olavo de Carvalho. Em 2012, o youtuber esteve no Brasil e participou de um debate organizado pelo Instituto Mises do Brasil. A instituição promove os valores do mercado livre. Na mídia da América do Norte, Molyneux é conhecido pela sua defesa das ideias supremacistas brancas. Salles divulgou a entrevista em seu Twitter sem a mínima vergonha na cara de se juntar com um notório racista. – Congresso em Foco

MEC faz cortes no Capes e nenhum novo pesquisador deve entrar no programa em 2019

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) anunciou nesta segunda-feira (2) o corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil a partir deste mês. É o terceiro comunicado do tipo neste ano. Ao todo, a Capes vai deixar de oferecer cerca de 11 mil bolsas e não serão aceitos novos pesquisadores neste ano. O Ministério da Educação (MEC) divulgou que, em 2020, a Capes só terá metade do Orçamento de 2019. Na proposta de orçamento para 2020, a perda prevista para todo o MEC é de 9%. A crise no financiamento das pesquisas afeta também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência. – G1

Deltan ignorou denúncias contra investidora que doou para Instituto Mude

O coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, captou investimentos de grandes empresários para financiar o Instituto Mude – Chega de Corrupção, criado para promover, além da própria operação, as dez medidas de combate à corrupção e suas opiniões políticas. Mensagens trocadas entre o procurador e membros do Instituto Mude no Telegram, recebidas pelo The Intercept revelam que ele se reuniu com empresários, às vezes a portas fechadas, na sede da Procuradoria, para arrecadar verbas para a entidade. Uma empresária que foi “investidora anjo” da organização: a advogada Patrícia Tendrich Pires Coelho seria depois investigada pela Lava Jato, mas não foi denunciada pela operação. – Agência Pública

Ex-governadores Garotinho e Rosinha são presos no Rio

Uma operação do Grupo de Atuação Especializada e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPRJ) prendeu na manhã desta terça-feira (3) os ex-governadores Anthony Garotinho (sem partido) e Rosinha Matheus (Patriota). O casal e outras três pessoas são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 60 milhões, segundo delações prestadas à força-tarefa da Lava Jato. Garotinho e Rosinha foram presos em casa, no Flamengo, Zona Sul do Rio, e levados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte, aonde chegaram por volta das 7h30. – G1

Dodge vê indício de “autoria intelectual” de Brazão na morte de Marielle

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) acesso à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes para apurar se há “indícios de autoria intelectual” por parte do conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) Domingos Inácio Brazão. Para Dodge, ele pode ter usado a estrutura de seu cargo público para obstruir as investigações do caso. Procurado, Brazão classificou de “absurda” a acusação. Em seu parecer, Dodge ressalta que procuradores do Ministério Público Federal obtiveram indícios da participação de Brazão ao tomarem o depoimento do miliciano Orlando da Curicica. – Extra

PF prende dono da Universidade Brasil e outras 20 pessoas por fraude no Fies

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta terça-feira (3) para investigar fraude no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do governo federal. O dono da Universidade Brasil e outras 20 pessoas foram presas. A Operação Vagatomia investiga esquema de fraude na concessão do Fies e também na comercialização de vagas e transferências de alunos do exterior, principalmente Paraguai e Bolívia, para o curso de medicina em Fernandópolis (SP). Estimativas da Polícia Federal indicam que, nos últimos cinco anos, aproximadamente R$ 500 milhões do Fies e Prouni foram concedidos fraudulentamente. – G1

Focos de queimadas na Amazônia são mais de 1,5 mil em setembro, segundo o Inpe

O mês de setembro registra 1.514 focos de queimadas no bioma Amazônia, de acordo com o sistema de monitoramento de focos ativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O dado mais recente do Programa Queimadas é da segunda-feira (2). O sistema tem atualização diária. Do início de janeiro até o dia 2 de setembro de 2019, o bioma Amazônia acumula 48.339 focos de queimadas. No mesmo período do ano anterior, foram 24.467 focos. Ou seja, o número total de focos quase dobrou desde o início deste ano, em comparação com o ano passado. – G1

Jovem é torturado com chicote por seguranças de mercado em SP

Um estudante de 17 anos denunciou nesta segudna (2) dois seguranças de uma unidade do supermercado Ricoy, em São Paulo, pela prática de tortura. O caso teria ocorrido em uma manhã do mês de julho, conforme exposto no boletim de ocorrência o qual a reportagem teve acesso. O jovem tentou furtar uma barra de chocolate, quando foi abordado na saída do local pelos funcionários. “(…) Juntos [os seguranças] levaram a vítima até um quarto nos fundos da loja. Ali, a vítima foi despida, amordaçada, amarrada e passou a ser torturada com um chicote de fios elétricos trançados. Ali, permaneceu por cerca de quarenta minutos, sendo agredido o tempo todo”, diz o boletim. – UOL

Ernesto Araújo dá carona em avião da FAB para esposa passar férias em Paris

A mulher do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pegou carona em um avião da Força Aérea Brasileira para passar férias em Paris, na França. O voo da carona foi agendado pelo governo Jair Bolsonaro (PSL) para o deslocamento do ministro a um encontro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na capital francesa, de 20 a 25 de maio deste ano. A esposa do chanceler, Maria Eduarda de Seixas Corrêa, também é diplomata e trabalha como chefe da Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento, um setor administrativo responsável pelo aprimoramento de funcionários no Itamaraty. – Folha de S. Paulo,

Diretora do PSL no Rio é suspeita de vender lotes em área de milícia

Alessandra Ferreira de Araújo, integrante do diretório do PSL no município do Rio, é investigada pela Polícia Civil por suspeita de vender lotes ilegais em um terreno em Paciência, zona oeste do Rio. O empreendimento imobiliário chamado Residencial Gabriela já foi alvo de operações policiais três vezes. A integrante do PSL é investigada em inquérito da Polícia Civil do Rio por parcelamento de solo urbano do Residencial Gabriela. Ela foi intimada na semana passada pelo delegado Marcus Henrique para prestar esclarecimentos sobre o caso, na 36ª Delegacia de Polícia (Santa Cruz). – UOL

Mundo

PayPal suspende conta usada para recolher doações à Ku Klux Klan

O serviço de pagamentos PayPal suspendeu uma conta usada para arrecadar fundos para um dos maiores grupos supremacistas brancos dos EUA, seis dias depois de a conta ter sido sinalizada pela primeira vez por um ativista contra o fanatismo. Os Cavaleiros Brancos Leais da Ku Klux Klan haviam promovido a conta por meio de uma página de doações em seu site. O PayPal agiu na sexta-feira (30), depois que pessoas pediram que o serviço bloqueasse o destinatário. A empresa norte-americana enfrenta críticas por não ter resolvido o problema mais rapidamente. – BBC

Zoológico de Berlim comemora o nascimento raro de pandas gêmeos

O Zoológico de Berlim anunciou que Meng Meng, sua panda fêmea residente, deu à luz dois filhotes gêmeos – é a primeira vez que a espécie ameaçada se reproduz no país. A panda deu à luz ao primeiro filhote na noite de domingo (1º), e o segundo nasceu após mais uma hora. O sexo dos filhotes, que ainda são praticamente dois ratinhos cor de rosa, não foi determinado. O casal de pandas do zoológico são emprestados do governo chinês, e os filhotes serão devovidos após comemorarem quatro anos de idade. – The Guardian

Idosa australiana tem hemorragia e morre após ser atacada por um galo

Uma idosa foi morta por um galo agressivo quando tentava pegar ovos na propriedade rural onde morava no sul da Austrália. O caso foi revelado por um patologista. A morte da australiana foi estudada por Roger Byard, professor de patologia da Universidade de Adelaide. A pesquisa tinha como objetivo evitar que casos parecidos com esse ocorram no futuro. Segundo o professor Byard, a idosa estava coletando ovos no galinheiro de sua propriedade rural quando o galo começou a bicar sua perna esquerda, o que causou hemorragia. Ela acabou desmaiando no local. – UOL