Boletim Matutino da VICE – 4/6/2019

Brasil

Policial assessor de Flávio Bolsonaro atacou empresário em cobrança de dívida no Rio

Um policial militar que atuava como assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro (PSL) é acusado de lesão corporal ao cobrar uma suposta dívida de R$ 50 mil de um empresário do Rio de Janeiro. Esse mesmo PM é suspeito também de outras duas ocorrências (desvio de energia elétrica e delito ambiental). Esse ex-assessor de Flávio é o sargento Marcos de Freitas Domingos, 46. Ele é um dos 70 assessores e ex-assessores do gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que tiveram seus sigilos quebrados por ordem da Justiça do Rio. Segundo o Ministério Público, há indícios robustos dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio de 2007 a 2018, na Assembleia Legislativa do Rio. – Folha de S. Paulo

Frota se retrata e pagará R$ 25 mil a juiz que acusou de julgar com a ‘bunda’

O deputado Alexandre Frota (PSL-SP) fez um acordo nesta segunda (3) com o juiz Luís Eduardo Scarabelli e pagará a ele R$ 25 mil de indenização. Além disso, o parlamentar se comprometeu a divulgar em suas redes sociais uma retratação por ter dito que o magistrado tinha julgado um caso em que ele era parte “com a bunda”. Em 2017, o parlamentar perdeu um processo por danos morais contra a ex-ministra Eleonora Menicucci. Ela havia criticado um encontro dele, em 2016, com o então ministro da Educação, Mendonça Filho. O juiz Scarabelli inocentou a ex-ministra. Frota então disse que tinha sido julgado por “um juiz ativista, do movimento gay. Ele não julgou com a cabeça, julgou com a bunda”. – Folha de S. Paulo

Ministro do Meio Ambiente quer que empresa privada monitore Amazônia

Nos primeiros cinco meses do governo Jair Bolsonaro, o Ibama registrou a menor proporção de autuações por alerta de desmatamento na Amazônia dos últimos quatro anos. Apesar do déficit na fiscalização e da disponibilidade de um novo sistema gratuito para o Estado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que nunca havia ido até a Amazônia até este ano, culpa o atual monitoramento, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), pela ineficácia no combate ao desmate e quer trocá-lo por uma empresa privada. A Folha apurou que o ministro quer contratar a empresa paulista de geoprocessamento Santiago & Cintra, que neste ano já esteve ao menos duas vezes no ministério para tratar do assunto. – Folha de S. Paulo

MPF denuncia Romero Jucá e Sérgio Machado por esquema de corrupção na Transpetro

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ex-senador Romero Jucá (MDB) e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, por envolvimento em esquema de corrupção na Transpetro. A informação foi divulgada pelo MPF nesta terça-feira (4). Pagamentos ilícitos para Romero Jucá, em 2010, foram de pelo menos R$ 1 milhão, de acordo com o MPF. Segundo a denúncia do MPF, a corrupção que gerou os pagamentos ilícitos ao ex-senador ocorreu em quatro contratos e sete aditivos celebrados entre a Galvão Engenharia e a Transpetro. – G1

Órgãos federais negam acesso a 323 documentos considerados públicos

Órgãos do governo federal negaram acesso ao conteúdo de pelo menos 323 documentos que são considerados públicos. São todos papéis que perderam o sigilo, de acordo com a Lei de Acesso à Informação (LAI). O levantamento foi feito nos últimos cinco meses pelo Projeto Sem Sigilo, que reúne pesquisadores, advogados e jornalistas. O projeto levantou resultados de treze órgãos federais, solicitando milhares de documentos “desclassificados”, ou liberados para acesso. Quase a metade dos documentos pedidos permaneceram em sigilo: foram 899 solicitações, das quais 323 rejeitadas. – UOL

Governo suspende exportação de carne bovina para a China após caso de ‘vaca louca’

O Ministério da Agricultura informou nesta segunda-feira (3) que suspendeu as exportações de carne bovina para a China porque um animal no Mato Grosso contraiu encefalopatia espongiforme bovina (EEB), a chamada doença da “vaca louca”. De acordo com o ministério, a suspensão das exportações atende a um acordo sanitário entre Brasil e China e é temporária e “protocolar”. A pasta informou que a medida é “automática” e está prevista no documento assinado em 2015 com a China. A doença foi detectada em uma vaca de 17 anos, já abatida. Todo o material “de risco específico para a doença”, informou o Ministério da Agricultura, foi removido durante o abate e incinerado. – G1

Homem é preso na Bahia por usar drone para gravar cenas íntimas sem consentimento

A Polícia Civil encontrou 1.800 arquivos de imagens dos moradores de um condomínio na localidade da Alameda Bela Vista, no bairro do Cabula, em Salvador, salvos no aplicativo de controle do drone de Thiago Mota Silveira. Conforme informações da polícia, o suspeito foi preso em flagrante na noite de sábado (1°) após denúncias das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os policiais levaram o suspeito e o equipamento para a Central de Flagrantes, que fica na região do Iguatemi, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual e liberado em seguida. – G1