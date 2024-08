Boletim Matutino da VICE – 4/7/2019

Brasil

Desmatamento na Amazônia em junho é 88% maior do que no mesmo período de 2018

O desmatamento na Amazônia Legal brasileira atingiu 920,4 km² em junho, um aumento de 88% em comparação com o mesmo mês no ano passado. Os dados consolidados do mês foram inseridos nesta quarta-feira (3) no sistema Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Até a terça, o balanço parcial do período entre 1º e 28 de junho mostrava um desmatamento de 769 km². Eles mostram que, só no último domingo (30), mais de 150 km² de floresta foram destruídos – no sábado (29), não houve registros no sistema. Junho de 2019 foi o pior mês desde que o sistema de monitoramento de alertas foi criado, em 2015. – G1

Bolsonaro defende regras mais brandas para aposentadoria de policiais e diz que governo ‘errou’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (4) que errou ao não ter incluído regras mais brandas para policiais federais e rodoviários na reforma previdenciária e fez um apelo público pela mudança no texto da proposta. Na noite de quarta-feira (3), após uma tentativa de acordo articulado pelo próprio presidente, a comissão especial da Câmara dos Deputados não chegou a um consenso com a categoria policial, que considerou as alterações insuficientes. Em discurso à bancada ruralista, durante café da manhã no Palácio do Planalto, o presidente defendeu que a mudança não é uma tentativa de privilegiar as forças policiais e pediu uma atitude de bom senso do Poder Legislativo. – Folha de S. Paulo

Operação prende 42 milicianos que tentavam extorquir dinheiro de polo da Petrobras no RJ

Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do RJ prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), 42 suspeitos de integrar uma milícia que invadiu a cidade de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Comandado por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, o grupo paramilitar exigia o pagamento de taxas da população e de grandes empresas. Segundo as investigações, os milicianos foram para Itaboraí visando a um faturamento maior por causa do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), cujas obras foram retomadas no ano passado. Ainda segundo a polícia, uma das táticas seria a cobrança de vans que faziam transporte de funcionários para o polo da Petrobras no município. – G1

Mundo

‘Substância suspeita’ enviada para Parada do Orgulho Hétero era glitter

Organizadores da Parada do Orgulho Hétero de Boston, nos Estados Unidos, informaram que “envelopes suspeitos” enviados para suas casas tinham como conteúdo inofensivos potes de glitter. Os pacotes, preenchidos com uma “substância granulada”, foram endereçados a três integrantes da organização Super Happy Fun America. A entidade é conhecida por organizar eventos com o lema “é ótimo ser heterossexual”, que frequentemente acabavam em atos de violência e homenagens a figuras de extrema-direita. O remetente dos pacotes de glitter ainda é desconhecido. Os envelopes foram enviados sem endereço para retorno, e as autoridades policiais chamadas às residências confirmaram que o conteúdo era inteiramente composto pelo pó brilhante, contou Sahady, em entrevista à CNN. – Veja