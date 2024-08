Boletim Matutino da VICE – 4/9/2019

Brasil

70% dos brasileiros reprovam indicação de Dudu para embaixada, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha publicada no site do jornal “Folha de S.Paulo” nesta quarta-feira (4) aponta que 70% dos entrevistados dizem que o presidente Jair Bolsonaro não age bem ao indicar seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Segundo o levantamento, 23% aprovam a intenção do presidente. A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de agosto e ouviu 2.878 pessoas em 175 municípios de todo o país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. – G1

Bolsonaro chama reclamações da PF por troca de cargos de ‘babaquice’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ao jornal Folha de S. Paulo que o comando da Polícia Federal precisa dar uma “arejada” e chamou de “babaquice” a reação de integrantes da corporação às declarações dele sobre trocas em superintendências e na diretoria-geral. Bolsonaro disse que já teve uma conversa com Sergio Moro sobre uma possível mudança na direção da PF, subordinada ao ministro da Justiça. “Está tudo acertado com o Moro, ele pode trocar [o diretor-geral, Maurício Valeixo] quando quiser.” Na avaliação do presidente, é preciso uma renovação: “Essa turma [que dirige a PF] está lá há muito tempo, tem que dar uma arejada”. – Folha de S. Paulo

Justiça do RJ manda soltar ex-governadores Garotinho e Rosinha

Uma decisão do plantão judiciário, às 5h desta quarta-feira (4), concedeu liberdade ao casal de ex-governadores Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. Eles foram presos na terça (3) e estavam em um presídio em Benfica, na Zona Norte do Rio. O documento foi assinado pelo desembargador Siro Darlan e atende a um pedido da defesa. Garotinho e Rosinha vão responder ao processo em liberdade. A decisão de Siro menciona que a defesa enfrentou dificuldade de acesso aos autos do processo e destacou que falta embasamento para a prisão. – G1

Bolsonaro exonera presidente da ABDI que denunciou ‘pedidos não republicanos’

O presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Ministério da Economia. De acordo com o decreto de Bolsonaro, publicado na edição desta quarta-feira (4) do “Diário Oficial da União”, Igor Nogueira Calvet assumirá o posto com mandato de quatro anos. Na última segunda (2), Bolsonaro afirmou ter determinado uma apuração sobre declarações de Luiz Augusto Ferreira segundo as quais ele teria recebido “pedidos não republicanos” por parte do secretário especial de Produtividade e Emprego da pasta, Carlos Da Costa. – G1

Israel desiste de enviar material contra queimadas ao Brasil e manda só especialistas

Uma delegação com 11 especialistas israelenses em combate a incêndios e salvamento embarca nesta terça-feira (3) para o Brasil para ajudar no combate à onda de incêndios na Amazônia. O grupo chega ao país às 5h45 da manhã de quarta (4). O envio do grupo, faz parte da promessa de ajuda ao Brasil acertada entre o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após conversa telefônica, na semana passada. Por agora, no entanto, Israel recuou e não enviará as 200 a 300 toneladas de “retardantes de fogo” para ajudar a combater as queimadas, como anunciado na quinta-feira passada (26) pelo embaixador de Israel em Brasília, Yossi Shelley. – Folha de S. Paulo

Nove dias depois, investigação sobre o ‘Dia do Fogo’ no Pará está parada

Faz nove dias que o presidente Jair Bolsonaro ordenou apuração rigorosa do “Dia do Fogo” no Pará, mas nada foi feito. Segundo o delegado-chefe da PF em Altamira (PA), Mário Sérgio Nery, somente o inquérito foi aberto em sua unidade, mas a equipe que vai investigar o caso só chegará à região nesta terça-feira (3) ou na quinta-feira (5). O inquérito foi aberto no dia 30 de agosto, cinco dias depois da determinação presidencial. Para o procurador da República, Paulo de Tarso Moreira Oliveira, em Santarém, a PF perdeu muito tempo, levou as operações para os lugares distantes de onde ocorreu o chamado ‘dia do fogo’ e tratou a Amazônia como se fosse um bairro. “As regiões de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos (distrito de Altamira) não receberam até agora nenhum aparato do Estado e nenhuma investigação, isso no campo Federal”, disse o procurador. – Globo Rural

Em mensagem enviada a si mesmo, Deltan diz que seria ‘facilmente eleito’ ao Senado

Por meio de mensagens enviadas para si mesmo pelo aplicativo Telegram, o procurador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, considerou se candidatar ao cargo de senador, nas eleições de 2018. Ele avaliou que seria “facilmente eleito” mas acabou decidindo não seguir — ao menos por enquanto — o caminho da política partidária. “Tenho apenas 37 anos. A terceira tentação de Jesus no deserto foi um atalho para o reinado. Posso traçar plano focado em fazer mudanças e que pode acabar tendo como efeito manter essa porta aberta”, escreveu para si mesmo, em 29 de janeiro de 2018. As mensagens foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil. – Exame

Doria anuncia censura a livro por suposta ‘apologia à ideologia de gênero’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse na manhã de hoje que vai retirar de circulação um livro didático destinado a alunos do 8º ano da rede estadual. Nas redes sociais, o tucano afirmou ter sido alertado de um “erro inaceitável” nas obras. Doria ainda relacionou o caso a uma suposta apologia à ideologia de gênero. O governador, no entanto, não especificou qual seria o “erro”. Também não há imagens do suposto problema na publicação. O termo “ideologia de gênero” é frequentemente utilizado por segmentos da direita que criticam menções a gênero e sexualidade nas escolas. – UOL

Filho de Carla Zambelli obtém vaga em Colégio Militar sem fazer concurso

Deputada federal do PSL de São Paulo, Carla Zambelli conseguiu que seu filho fosse matriculado no sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Brasília sem que tivesse que passar pelo processo de seleção de candidatos. A autorização para o ingresso do menino, de 11 anos, foi publicada no último dia 30 no Boletim de Acesso Restrito do Exército. A disputa por lugares no colégio é grande: em 2017, houve 1.212 candidatos para 25 vagas oferecidas para o sexto ano, uma relação de 48,48 candidatos por vaga. – Veja

Pedreiro é morto enquanto trabalhava no Rio: ‘Ele foi executado por um policial’, diz irmão

O irmão do pedreiro José Pio Baía Junior, de 45 anos, morto enquanto trabalhava na laje de um sobrado na Vila Kennedy, comunidade na Zona Oeste do Rio nesta terça-feira (3), afirma que ele foi executado por uma policial e não atingido por uma bala perdida. Segundo Janilson, vizinhos da obra em que seu irmão trabalhava disseram que houve confronto na região, mas, no momento em que Juninho foi baleado, a troca de tiros já havia terminado e a viatura da polícia já estava saindo da comunidade. “Quando estava passando por uma rua paralela à Avenida Brasil, eles avistaram meu irmão em cima da laje trabalhando. Pararam a viatura, uma policial desceu, apontou o fuzil para cima da laje e atirou no meu irmão. Então, meu irmão não foi um caso de bala perdida, ele foi executado por uma policial despreparada da corporação”, afirma Janilson, irmão da vítima. – G1

Feminicídios em SP sobem 220% após nova metodologia de contagem de casos

Com uma mudança de metodologia na contagem de dados, o número de homicídios dolosos —com intenção de matar— contra mulheres passou de 71 entre janeiro e julho do ano passado para 227 no mesmo período deste ano. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o salto ocorreu porque, pela nova metodologia, é possível verificar micro dados diretamente dos boletins de ocorrência. A página de estatísticas da pasta, que foi atualizada na tarde de hoje, depois de o UOL questionar a secretaria sobre a ausência de dados, aponta um acréscimo vertiginoso, que chegaria a 220%. Dados do governo paulista, que não estão expostos na página, mas que foram enviados à reportagem após o questionamento, apontam que, na verdade, no ano passado houve 282 homicídios dolosos contra mulheres, não 71. – UOL

Vídeo mostra moradores fazendo churrasco com baleia que morreu há 4 dias na Bahia

Um vídeo divulgado em redes sociais mostram algumas pessoas fazendo um churrasco com a carne da baleia que morreu ao encalhar no bairro de Coutos, no subúrbio de Salvador. O animal tinha 39 toneladas e morreu na manhã de sexta-feira (30). “Olha aqui que viagem. Carne de baleia. Tá ligado? Não passa nada”, diz um homem que aparece no vídeo fazendo o churrasco. Pescadores que trabalham na região contaram que, desde que a baleia morreu, muitas pessoas estiveram na praia para pegar a carne do animal e levar para casa. Segundo Erivaldo Queiroz, fiscal da Vigilância Sanitária, as pessoas que consomem a carne correm o risco de contaminação por alguma toxina. – G1

Mundo

Líder de Hong Kong cede a manifestantes e cancela projeto que motivou protestos

A chefe-executiva de Hong Kong, Carrie Lam, disse que suspenderá oficialmente o projeto de lei sobre extradição que detonou uma onda de manifestações na cidade nos últimos meses. “O governo retirará oficialmente o projeto de lei, para apaziguar por completo as preocupações da população”, disse Lam, em um discurso transmitido via TV. Ela também prometeu criar um canal direto de diálogo com os manifestantes. “Nós devemos encontrar caminhos para resolver o descontentamento na sociedade e buscar soluções”, afirmou. Os protestos na ex-colônia britânica ganharam força em junho por causa do projeto de lei que permitiria a extradição de presos para a China continental, mas a movimento evoluiu para uma luta por mais democracia, reforma política e investigação de abusos por parte da polícia, entre outras demandas. – Folha de S. Paulo

Brasileiras fãs de k-pop sofrem tráfico sexual para a Coreia do Sul

O departamento de comunicação social do Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou, por e-mail, o caso de sete brasileiras que foram vítimas de tráfico sexual na Coreia do Sul. “O Itamaraty está acompanhando o caso por meio de sua embaixada em Seul [capital da Coreia do Sul] e vem prestando assessoria consular às pessoas envolvidas”. Segundo o jornal local “The Korea Times”, a polícia de Ilsan Dogbu prendeu, no domingo (1), cinco homens coreanos suspeitos de terem atraído sete mulheres brasileiras para a Coreia do Sul, sob a promessa de que elas se tornariam modelos ou artistas de pop coreano. – UOL

Adolescente da Grã Bretanha fica cego por causa de alimentação à base de fritas

Um jovem britânico de 17 anos que adotava uma alimentação “extremamente seletiva” sofreu uma perda irreparável da visão provocada pela desnutrição aguda. Desde que deixou a escola primária, o adolescente se alimentava apenas de batata frita, Pringles e pão branco – de vez em quando, comia fatias de presunto ou salsicha. Os exames clínicos mostraram que ele apresentava déficits sérios de vitaminas e danos no nervo óptico provocados pela ausência de nutrientes. O rapaz de Bristol, no Reino Unido, que não pode ser identificado, procurou um médico aos 14 anos porque estava se sentindo indisposto e cansado. – BBC

Pônei voa junto com dona em voo comercial nos EUA

A norte-americana Abrea Hensley conseguiu embarcar o sue pônei Flirty em um voo da American Airlines saindo de Chicago na semana passada nos EUA. Flirty é um “animal de serviço”, treinado para ajudar pessoas com problemas físicos e psíquicos, e acabou fazendo sucesso com a tripulação do voo – em sua conta oficial no Instagram, o pônei aparece em uma selfie com boa parte dos funcionários responsáveis pelo voo, incluindo os pilotos. Segundo Hensley, Flirty é popular entre os comerciantes da sua cidade, Bellevue, no Nebraska. – The Guardian

E mais

Sambista Elton Medeiros morre aos 89 anos no Rio

O sambista, compositor e radialista Elton Medeiros morreu aos 89 anos vítima de complicações decorrentes de uma pneumonia na noite desta terça-feira (3) em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. Segundo o sobrinho do artista, Elton Medeiros já havia sido internado por um mês em um hospital em Copacabana, mas voltou para casa para receber cuidados a domicílio. Na segunda-feira (2), o sambista passou mal e foi levado para a Casa de Saúde Pinheiro Machado, onde morreu por volta das 20h15 desta terça-feira (3). Elton Medeiros era um dos maiores nomes do sambra brasileiro. O sambista compôs diversos clássicos, tocando também com nomes como Paulinho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros grandes sambistas. – G1