Boletim Matutino da VICE – 5/11/2019

Brasil

Estados Unidos mantêm veto à carne bovina do Brasil e frustram Bolsonaro

Videos by VICE

Em mais um gesto que frustrou o governo Jair Bolsonaro, os EUA negaram a abertura de seu mercado para a carne bovina in natura do Brasil, pleito que estava incluído nas negociações de uma parceria estratégica acertada com o presidente Donald Trump. A decisão dos EUA é resultado de uma inspeção técnica liderada pelo Departamento de Agricultura no Brasil, cujo relatório foi disponibilizado para o governo brasileiro na quinta-feira (30). Nele, segundo pessoas com conhecimento do documento, os americanos solicitaram informações adicionais ao governo Bolsonaro e estabeleceram que uma nova inspeção sobre a qualidade da carne deverá ser realizada no Brasil. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro chancelou repasses a Bivar para entrar no PSL, diz Bebianno à PF

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou que o então candidato Jair Bolsonaro chancelou em 2018 um acordo para repassar 30% do fundo eleitoral do PSL (cerca de R$ 2,7 milhões) para o diretório do partido em Pernambuco. O PSL pernambucano é chefiado politicamente pelo fundador da sigla e hoje presidente nacional da legenda, deputado Luciano Bivar, atualmente em atrito com Bolsonaro, que agora cobra transparência ao partido. Bivar é investigado sob suspeita de ter desviado parte desses recursos por meio de candidaturas femininas de fachada. Já Bebianno presidiu nacionalmente o PSL em 2018, coordenou a campanha presidencial e foi ministro de Bolsonaro (Secretaria-Geral) por menos de dois meses. – Folha de S. Paulo

Gilmar Mendes será relator de ação contra Dudu por declaração pró- AI-5

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado relator da notícia-crime impetrada por partidos de oposição contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em razão da entrevista em que ele sugere “um novo AI-5” para conter movimentos de esquerda no país. “A declaração causou espanto e reação em diversos setores da sociedade, tendo em vista sua contrariedade à Constituição, aos fatos históricos e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, em especial aqueles relacionados ao respeito à dignidade da pessoa humana e à democracia”, diz a petição, assinada por 18 parlamentares do PT, PCdoB, PDT, PSB, Psol e Rede Sustentabilidade. – Valor

General Santa Rosa pede demissão do governo Bolsonaro

O secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, general Maynard Marques de Santa Rosa, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (4). O militar colocou o cargo à disposição sem declarar o motivo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada pelo ministro Jorge Oliveira. Santa Rosa estava no cargo desde janeiro, quando a Secretaria-Geral era comandada pelo ex-ministro Gustavo Bebianno (PSL). Quando Bebianno foi demitido, o general de quatro estrelas Maynard Santa Rosa chegou a ser cotado para assumir a Secretaria-Geral. – G1

Aras vê carga de trabalho desumana e defende férias de 2 meses para Ministério Público

O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu, nesta segunda-feira (4), a manutenção de 60 dias de férias para promotores e procuradores do Ministério Público. A redução do descanso para 30 dias está sendo avaliada pelo governo na proposta na reforma administrativa que será enviada ao Congresso nesta semana. Aras afirmou que a carga de trabalho de membros do Ministério Público pode se tornar, até certo ponto, “desumana”. Ele argumentou que os procuradores e promotores têm de atender aos jurisdicionados e seus advogados, “pessoalmente, em qualquer dia e hora, inclusive levando trabalho para casa, a fim de cumprir prazos e metas aos sábados, domingos e feriados”. – UOL

Maia sinaliza convocação do general Heleno na Câmara após fala sobre AI-5

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já classificou como repugnante a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre a possível volta do AI-5, agora criticou o posicionamento do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, que respondeu Eduardo dizendo que “tem de estudar como vai fazer” isso. Maia lamentou o fato de o general ter se transformado em “um auxiliar do radicalismo” de Olavo de Carvalho e disse que Heleno pode ser convocado pela Câmara para prestar esclarecimentos sobre o “novo AI-5”. O pedido foi protocolado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) e será avaliado pelo plenário da Câmara. – Congresso em Foco

Empresa dona de navio suspeito diz ter provas de que não derramou óleo

A petroleira grega Delta Tankers, proprietária do navio Bouboulina – apontado pela Polícia Federal (PF) como principal suspeito de ter derramado o óleo que desde o fim de agosto já atingiu mais de 300 locais no litoral do Nordeste –, disse que possui “dados e documentos” que mostram que sua embarcação não tem envolvimento com o vazamento. A empresa disse ainda que está em busca de respostas legais para o dano à sua imagem causado pela acusação. “A Delta Tankers tem todos os dados e documentos que provam que sua embarcação não está envolvida, mas até o momento ninguém pediu para vê-los”, disse a empresa. – G1

Parecer do Ibama diz que satélites ‘não têm condições’ de apontar manchas de óleo no oceano

Um parecer de técnicos do Ibama publicado nesta segunda-feira (4) é taxativo ao afirmar que imagens de satélite não são capazes de localizar manchas de óleo no oceano. O documento é assinado por dois analistas ambientais e foi divulgado três dias depois de a Polícia Federal (PF) usar a análise feita por uma empresa privada para afirmar que um navio grego é o principal suspeito do desastre que já afetou mais de 300 praias do Nordeste. O documento tem como objetivo detalhar o porquê de uma mancha vista por pesquisadores da UFRJ e da UFAL não ter relação com o desastre. A base do trabalho dos pesquisadores das duas universidades é semelhante ao da empresa HEX Tecnologias Espaciais, que sustenta o inquérito da Polícia Federal. – G1

Suspeito de clonar carro usado em assassinato de Marielle foi executado

A Delegacia de Homicídios do Rio de JAneiro investiga se o suspeito de ter clonado o Cobalt prata usado no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes foi executado como queima de arquivo. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, Lucas do Prado Nascimento da Silva, conhecido como Todynho, foi o responsável pelas alterações feitas no documento do veículo utilizado pelos assassinos no dia 14 de março de 2018. Menos de um mês depois do assassinato, em 3 de abril do ano passado, quando já se tentava identificar onde estava o Cobalt e quem teria sido responsável pela clonagem do veículo, Todynho foi morto. Ele teria sido executado quando fazia a entrega de outro carro, também clonado, na Zona Oeste. – O Globo

Lava Jato escondeu informações de Rosa Weber ao pedir apoio a investigação sobre Lula

Procuradores da Operação Lava Jato esconderam informações da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ao pedir seu apoio num momento decisivo das investigações sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início de 2016. Mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil mostram que os procuradores sabiam que o líder petista mencionara Rosa em telefonemas grampeados pela Polícia Federal e mobilizara aliados para tentar influenciá-la, mas decidiram deixar a ministra do STF no escuro quando a procuraram para tratar do caso. Os diálogos indicam que os integrantes da Lava Jato agiram assim por temer vazamentos de informações que poderiam prejudicar as investigações, que nessa época eram conduzidas sigilosamente pela força-tarefa à frente da operação em Curitiba e pela Polícia Federal. Folha de S. Paulo

Morador da periferia vive 23 anos a menos que o de bairro rico em SP, aponta estudo

Moradores do bairro Cidade Tiradentes, no extremo Leste de São Paulo, podem viver em média 23,3 anos a menos do que os moradores de Moema, bairro nobre da Zona Sul. É o que mostra o Mapa da Desigualdade 2019, estudo divulgado nesta terça-feira (5) pela Rede Nossa São Paulo, com base em dados de 2018. Enquanto a média de vida em Moema é de 80 anos, em Cidade Tiradentes o valor cai para 57,3 anos. A média geral da cidade de São Paulo é de 68,7 anos. “É como se a cada quilômetro que a gente andasse perdesse um ano de vida. É mais ou menos essa distância que há entre o melhor e pior distrito [Moema e Cidade Tiradentes]”, afirma Jorge Abrahão, coordenador da Nossa SP. – G1

Onze vereadores são presos na Paraíba suspeitos de desviar dinheiro público para viagem

Onze vereadores e um contador da Câmara Municipal de Santa Rita, na Grande João Pessoa, foram presos na madrugada desta terça-feira (5), suspeitos de desviar dinheiro público para custear despesas de uma viagem feita para a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Os parlamentares foram detidos durante a operação ‘Natal Luz’ do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba. De acordo com o delegado Allan Terruel, a operação teve início após o MP suspeitar da viagem dos vereadores, que usaram um seminário como justificativa para a ida a Gramado. A empresa organizadora da viagem seria da cidade de Sergipe, o que fez a investigação ser iniciada. A operação contou com a participação da Gaeco da PB e do Rio Grande do Sul, além da Polícia Civil de Sergipe. De acordo com a operação, só em diárias foram gastos R$69 mil. – G1

Indígenas pressionam UE a não ratificar acordo comercial com Mercosul

Lideranças indígenas brasileiras pressionam a União Europeia a interromper o processo de ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a Europa, até que o governo de Jair Bolsonaro não se comprometa a proteger os povos tradicionais e o meio ambiente. Nesta segunda-feira (4), os indígenas estiveram em Bruxelas, em reuniões com a Comissão Europeia. Eles ainda estarão nos próximos dias com eurodeputados, apresentando dados sobre a presidência de Bolsonaro. Nos últimos meses, diante das polêmicas sobre a política ambiental de Bolsonaro, diversos políticos europeus acenaram com a possibilidade de frear essa ratificação. Os gestos políticos, porém, foram alvo de um intenso lobby industrial europeu que pressiona Bruxelas a não desistir do tratado que abriria um mercado promissor para as exportações europeias. – UOL

Sífilis segue avançando no Brasil e alcança maior índice desde 2010

Apesar de sucessivos alertas nos últimos anos, o Brasil ainda não conseguiu frear o avanço da sífilis e registra o maior número de casos da doença desde 2010, quando a notificação passou a ocorrer de forma regular, segundo dados do Ministério da Saúde. Só em 2018, foram 158 mil casos de sífilis adquirida, o equivalente a 75,8 casos a cada 100 mil habitantes. Para comparação, um ano antes, esse índice era de 59,1 casos a cada 100 mil. Dados preliminares de 2019 indicam que a tendência não deve se reverter neste ano. Essa tendência de avanço é global e preocupa a Organização Mundial da Saúde, embora a entidade não tenha números atualizados da prevalência da doença. – Folha de S. Paulo

Mundo

Família norte-americana de mórmons sofre emboscada e morre em massacre no México

Três mulheres e seis crianças de uma comunidade mórmon americana instalada no norte do México há mais de um século foram assassinados na segunda-feira (4) por um grupo de homens armados, denunciou um dos líderes da comunidade. Julián Lebarón, líder mórmon e ativista, afirma que criminosos que agem na região de Rancho de la Mora, na divisa entre os estados de Sonora e Chihuahua, na fronteira com os Estados Unidos, mataram os seus familiares. “Minha prima Rhonita seguia com seu marido para o aeroporto de Phoenix (EUA) quando foi emboscada. Atiraram e queimaram sua caminhonete com ela e seus quatro filhos (…). Foi um massacre”, disse Lebarón à Rádio Fórmula. – Folha de S. Paulo