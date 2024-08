Boletim Matutino da VICE – 5/4/2019

Casos de feminicídio dobram no 1º bimestre de 2019 em SP

Na contramão da queda da maioria dos crimes violentos em São Paulo, os casos de feminicídio dobraram no estado no 1º bimestre de 2019: passando de 13 para 26, de acordo com levantamento feito pelo G1 e a GloboNews.

Em janeiro e fevereiro deste ano, os homicídios reduziram 3,4%, os casos de latrocínio caíram 35%, os de furto, 56%, os de roubo, 10% e os estupros, 0,7% (veja tabela abaixo). Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a taxa de homicídio está em 6,62 casos por 100 mil habitantes, a menor do período (de março de 2018 a fevereiro de 2019). Dentre os 26 casos de mulheres assassinadas em janeiro e fevereiro, 21 ocorreram dentro de casa e 19 têm a autoria conhecida. A média de idade da vítima é de 37 anos. – G1

PF vindica participação de ministro do Turismo em esquema de laranjas

Após 30 dias de investigação, a Polícia Federal vê elementos de participação de Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, no esquema de candidaturas de laranjas do PSL em Minas Gerais na eleição de 2018. Investigadores apuram inicialmente a suspeita do crime de falsidade ideológica. Outro crime em apuração é o de lavagem de dinheiro. Depoimentos prestados (entre eles o de um nome inédito até aqui), áudios obtidos pela PF e documentos colhidos levam a investigação do caso ao ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro. O próximo passo é aprofundar as investigações para identificar qual foi a participação do ministro em eventuais crimes. – Folha de S. Paulo

Onyx Lorenzoni demite chefe de gabinete e assessor do MEC

O Ministério da Educação exonerou nesta quinta-feira, 4, Bruno Garschagen, assessor especial do ministro Ricardo Vélez, e a chefe de gabinete Josie Pereira. A ordem veio do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e foi publicada no Diário Oficial da União.

Marcos de Araújo foi nomeado para o cargo de chefe de gabinete. As demissões somam-se a uma série de remanejamentos que tem sido feitos no Ministério da Educação nos últimos meses. Após o anúncio de que a avaliação da alfabetização no país seria adiada para 2021, a então secretária de Educação Básica, Tânia Leme de Almeida, pediu demissão. Depois de críticas, o MEC revogou a medida e decidiu exonerar o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). – Exame

Passageiros têm que abandonar voo da Avianca após avião ser penhorado

Um voo da Avianca que seguia de Brasília para Congonhas, em São Paulo, foi impedido de decolar na noite de quinta-feira (5) porque o avião foi penhorado pela Justiça. Passageiros e tripulantes, que já tinham embarcado, ficaram por uma hora e dez minutos dentro da aeronave e foram retirados por oficiais de Justiça.

O “confisco” do avião partiu de uma decisão liminar que atendia a um pedido dos credores da companhia, que está em recuperação judicial desde dezembro de 2018. A Avianca conseguiu reverter a liminar, mas os oficiais de Justiça já tinham ido ao aeroporto. – G1

Lagoa transborda e deixa três mortos em Teresina

Três pessoas morreram na noite desta quinta-feira (4) após uma lagoa de um clube desativado transbordar com a chuva, romper o muro do terreno e atingir casas no bairro Parque Rodoviário, Zona Sul de Teresina. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os mortos são Maria das Graças Barcelar de Holanda, de 55 anos, uma criança de 4 anos e um homem, de idade e identidade não divulgadas ainda. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 100 casas foram atingidas pela água e ao menos 40 pessoas ficaram feridas. – G1

Procon multa Empiricus por caso Bettina em R$ 58 mil, e não R$ 9 milhões

O Procon-SP multou a Empiricus Consultoria e Negócios em R$ 58,2 mil por publicidade enganosa ao divulgar nas redes sociais o vídeo de Bettina Rudolph, que teria acumulado patrimônio de mais de R$ 1 milhão em apenas três anos, investindo em ações. A multa é bem menor do que os R$ 9 milhões que eram esperados. O órgão considerou que a publicidade está disfarçada de depoimento espontâneo, sem apresentar os dizeres “informe publicitário”, levando o consumidor a pensar erroneamente que se trata de uma história de sucesso de quem aplicou na bolsa, e não de uma propaganda. A publicidade também não contém informações necessárias sobre como houve a escalada financeira de R$ 1.520 para R$ R$ 1 milhão em um período de três anos. – UOL

Eleição para presidente da Câmara termina em pancadaria em Macapá

Uma briga entre parlamentares interrompeu a eleição para presidente da Câmara de Vereadores de Macapá na tarde de hoje. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar uma grande discussão no plenário, seguida de agressão física entre Caetano Bentes (PSC) e Yuri Pelaes (PMDB). As desavenças começaram logo após a abertura da sessão, por volta das 14h. Na ocasião, o vereador Pastor Didio (PRP) apresentou um documento solicitando o adiamento da votação que escolheria o novo líder da Casa. Em seguida, Yuri, que presidia interinamente a sessão, pediu para que Bentes, 1º secretário da Casa, lesse o conteúdo. O parlamentar se recusou e, em seguida, os vereadores bateram boca e entraram em confronto corporal. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para conter os ânimos. – UOL