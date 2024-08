Boletim Matutino da VICE – 5/8/2019

Brasil

Bolsonaro manda demitir diretor do Inpe por divulgar dados, substituo deve ser militar

O presidente Jair Bolsonaro determinou na sexta-feira (2) a demissão de Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Para o presidente, não havia mais “clima” para que ele continuasse no cargo. A demissão ocorreu após a divulgação pelo órgão de dados sobre o aumento do desmatamento da Amazônia neste ano. Bolsonaro confirmou que o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, demitiu Galvão a seu pedido. “Eu não peço. Certas coisas eu mando. Por isso que sou presidente. Após as declarações dele a meu respeito, pessoais, não tinha clima para continuar mais. Não tinha clima”, afirmou. Segundo Pontes, o novo diretor do órgão deve ser um militar. – Estadão

Moro omitiu palestra remunerada em prestação de contas como juiz federal

O ministro da Justiça, Sergio Moro, omitiu uma palestra remunerada que deu em setembro de 2016 ao prestar contas de suas atividades quando era o juiz responsável pelas ações da Operação Lava Jato em Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pela revisão dos processos da primeira instância do Paraná, informou à Folha que Moro declarou ter participado de 16 eventos externos em 2016, incluindo 9 palestras, 3 homenagens e 2 audiências no Congresso Nacional. Mas a relação de eventos não inclui uma palestra mencionada numa mensagem que ele enviou ao procurador Deltan Dallagnol pelo aplicativo Telegram em 2017, que faz parte do pacote obtido pelo site The Intercept Brasil. – Folha de S. Paulo

Ex-comandante do Exército general Villas-Bôas defende maconha medicinal

Com uma doença neuromotora degenerativa, o general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército e atual assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, corre risco de não falar mais e tem testado tecnologias para substituir o ato da fala. Em meio a outras alternativas, o militar contou em entrevista ao SBT que foi apresentado ao canabidiol – uma das centenas de compostos encontrados na maconha – e, apesar de não usá-lo, defendeu o uso do medicamento e falou em “hipocrisia social” ao mencionar as dificuldades de quem precisa no acesso ao tratamento. – UOL

Chefe do ICMBio transfere especialista em golfinhos de Noronha para sertão de Pernambuco



O oceanógrafo José Martins da Silva Júnior, que atua na preservação marinha de Fernando de Noronha há mais de 30 anos, foi transferido contra sua vontade pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) para a Floresta Nacional de Negreiros, outra unidade de conservação no sertão pernambucano. A mudança foi assinada na última quinta-feira (1º) pelo presidente do instituto, o coronel Homero de Giorge Cerqueira, ex-comandante da Polícia Ambiental de São Paulo, escolhido em maio pelo ministro do Meio Ambiente, Ricado Salles, para chefiar o órgão ambiental federal. – Folha de S. Paulo

Dentes de Marco Feliciano custam R$ 157 mil para a Câmara

A Câmara dos Deputados reembolsou o deputado Pastor Marco Feliciano (Podemos-SP) em R$ 157 mil referentes a um tratamento odontológico. O parlamentar argumentou que precisava corrigir um problema de articulação na mandíbula e reconstruir o sorriso com coroas e implantes na boca. Ao jornal Estadão, Feliciano confirmou o valor do tratamento dentário e disse que sofria de dores crônicas relacionadas ao bruxismo. “Não desejo para ninguém”, afirmou. “Sou político e pregador. Minha boca é minha ferramenta.” O pedido de reembolso do parlamentar foi apresentado em abril à área de perícia da Câmara, mas foi rejeitado pela equipe técnica. Com um laudo de seu dentista, Feliciano recorreu da decisão. A Mesa Diretora, formada por sete parlamentares, acabou aprovando o gasto. – Estadão

Governo de SP e procuradores querem anular acordos com empreiteiras

Tentativas de promotores de São Paulo de ressarcir valores que empreiteiras relatam ter repassado a políticos esbarram em resistência do governo João Doria (PSDB) e de outros membros do próprio Ministério Público paulista. Em xeque, estão acordos de leniência da Promotoria com a Odebrecht e com a CCR (controlada por Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Soares Penido) homologados por juízes estaduais e que chegam a R$ 103 milhões. As colaborações tiveram sua validade questionada no Tribunal de Justiça de São Paulo com base na lei de improbidade, de 1992, segundo a qual esse tipo de acordo não pode embasar uma ação de improbidade. A disputa já tem pedido de recurso ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) e pode acabar beneficiando aliados políticos do governador Doria, como os ex-governadores José Serra e Geraldo Alckmin, ambos do PSDB, e o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). – Folha de S. Paulo

Após alerta da Interpol, polícia detém adolescente planejava chacina em escola de Minas

Um adolescente de 17 anos, morador da cidade de Nova Era, na região central de Mias Gerais, tinha planos de cometer uma chacina em uma escola da cidade. A descoberta foi feita pela Interpol, que acionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Na quinta-feira passada, agentes da PCMG estiveram na residência do jovem e apreenderam dois computadores, que já estão sendo periciados. Não foram encontradas armas na residência, mas os agentes informaram que o adolescente consegue distinguir tipos diferentes de armamentos. Além disso, o jovem participa de fóruns na internet, sob o apelido de “Agroboy”, onde discute assuntos como atentados a instituições públicas e privadas, assassinatos em massa e individual, tortura, terror psicológico e homofobia. – O Tempo

Traficante é pego tentando fugir de presídio no Rio vestido de mulher

O traficante de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Clauvino da Silva, conhecido como Baixinho, tentou fugir da unidade Gabriel Ferreira Castilho, no complexo penitenciário de Gericinó, vestido de mulher. Ele aproveitou o horário de visitas na tarde deste sábado (3) e vestiu as roupas da filha, que seria deixada dentro da cadeia pelas informações da Seap, usando as outras visitantes como “esconderijo” – ele usava maáscara e peruca de baixa qualidade para se passar pelo sexo oposto. – Folha de S. Paulo

Filha de 13 anos do presidente da OAB é atacada em redes sociais

Uma das filhas do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, vem sofrendo ataques na internet. Duda Santa Cruz, de 13 anos, é atriz —ela está em cartaz em “Elis, a musical”, em que interpreta a cantora quando adolescente. Duda foi apontada, nas redes sociais, como beneficiária de R$ 790 mil, por meio da Lei Rouanet, para fazer uma peça infantil. Santa Cruz diz que o projeto foi autorizado a captar recursos mas que, por decisão tomada no fim do ano passado, nem mesmo R$ 1 foi arrecadado até agora. Nem será. – Folha de S. Paulo

Mundo

EUA sofre dois ataques de atiradores em menos de 24 horas; pelo menos 29 morreram

Os Estados Unidos registraram dois ataques de atiradores nas últimas 24 horas. O primeiro tiroteio aconteceu em uma loja da rede Walmart em El Paso, Texas – e foi seguido por outro tiroteio em frente a um bar na cidade de Dayton, Ohio. Juntos, os dois incidentes deixaram ao menos 29 mortes, e dezenas de outros feridos. Além disso, os incidentes deste fim de semana também acontecem menos de uma semana depois do tiroteio em um festival gastronômico na Califórnia, quando três pessoas perderam a vida. No caso de El Paso, ao menos 26 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu em uma loja do Walmart próxima ao shopping Cielo Vista Mall, a poucos quilômetros da fronteira entre os EUA e o México. – BBC

Brasileiro será deportado após mentir sobre ameaça de ataque à escola nos EUA

Um brasileiro que reside ilegalmente nos Estados Unidos será deportado depois de tentar incriminar o namorado de sua ex-mulher em uma ameaça de tiroteio numa escola dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (2). Clébio de Lima, de 43 anos, foi condenado numa corte federal por alertar falsamente o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS em inglês) sobre um ataque armado contra uma escola no sul de Boston em 2018, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. O homem, que em junho havia se declarado culpado de duas acusações de fazer declarações falsas às autoridades federais, foi sentenciado na quarta-feira a 23 semanas de prisão, que já passou atrás das grades, e agora enfrenta deportação para o Brasil. – UOL

E mais

Mulher armada impede agressão de torcedores em Fortaleza, no Ceará

Uma mulher armada, se identificando como policial, impediu que um grupo de torcedores do Fortaleza agredisse dois homens vestidos com a camisa do Ceará. Conforme o jornal O Povo apurou com comerciantes da região, o caso ocorreu na avenida Silas Munguba, no bairro Itaperi, pouco antes do jogo começar, na Arena Castelão, neste sábado (3). Nas imagens, o grupo de torcedores caminha em direção ao local do jogo. Quando alguns deles avistam um motociclista com a camisa alvinegra, derrubam o homem e começam a agredi-lo. Outra pessoa, que estava na garupa da motocicleta, também é alvo do ataque. A mulher intervém quando os ataques se concentram no condutor da motocicleta. Ela dispara três vezes para o alto e avança em direção ao grupo de agressores, que foge. “Eu sou ‘polícia”, eu sou ‘polícia’”, repete a mulher com arma em punho. – O Povo