Boletim Matutino da VICE – 6/5/2019

Brasil

Bolsonaro peida na farofa e desiste de ir a Nova York receber homenagem

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) cancelou sua ida a Nova York para participar de um jantar de gala promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA em sua homenagem no dia 14 de maio, segundo confirmou o porta-voz da presidência Otávio Santana do Rêgo Barros. O ultraconservador foi escolhido Personalidade do Ano de 2019, mas sua ida enfrentou uma série de resistências. A primeira foi do Museu de História Natural, que se recusou a sediar o evento após a pressão de ativistas, de políticos e da sociedade civil norte-americana. A campanha contra Bolsonaro foi referendada pelo prefeito de Nova York, o democrata Bill de Blasio, que em uma entrevista em abril a uma rádio chamou Bolsonaro de racista, homofóbico e destrutivo. Disse também que o presidente não era bem-vindo na cidade. – El País

MEC tira mais verbas da educação básica do que das universidades

O Ministério da Educação (MEC) congelou mais recursos da educação básica do que das universidades federais. Apesar do discurso do governo federal de dar prioridade à base do ensino público, ao menos R$ 2,4 bilhões que estavam previstos para investimentos em programas da educação infantil ao ensino médio foram bloqueados. As universidades federais estão sem R$ 2,2 bilhões. O contingenciamento vai na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro (PSL) desde a campanha eleitoral: o aumento de investimento para a educação básica em detrimento do ensino superior. – Exame

MP pedirá quebra de sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro e Queiroz

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai pedir à Justiça a quebra dos sigilos fiscais e bancários do senador Flávio Bolsonaro e do seu ex-motorista, Fabrício Queiroz. A informação é da coluna do jornalista Lauro Jardim de O Globo. Desde fevereiro, as investigações estão sendo lideradas pelo promotor Luís Otávio Lopes. O senador, que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), recentemente entrou na Justiça para interromper a investigação do Ministério Público do Rio contra seu ex-assessor, alegando que o órgão acessou seus dados ilegalmente. Seu pedido, porém, foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. – Exame

PF aponta serviços gráficos não usados por supostas candidaturas laranjas do PSL em Minas

Uma investigação da Polícia Federal aponta a emissão de notas fiscais de serviços gráficos não realizados por supostas candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Essas candidaturas, segundo a PF, estão ligadas ao ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. No dia 29 de abril deste ano, a PF fez uma operação e cumpriu mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e em mais quatro cidades. Na capital, um dos locais alvo de mandado foi a sede estadual do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Desde fevereiro, a Justiça apura supostas irregularidades no repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo PSL a quatro candidatas nas eleições de 2018. Elas tiveram votações pouco expressivas, embora tenham recebido dinheiro da sigla, o que levantou a suspeita de uso de candidaturas-laranja. – G1

Governo autoriza IBGE a contratar 234 mil temporários para o Censo 2020

O governo federal publicou nesta segunda-feira (6) portaria que autoriza o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar até 234.416 trabalhadores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2020. Segundo a portaria do Ministério da Economia, os profissionais poderão ser contratados a partir de janeiro de 2020, mediante processo seletivo cujo edital deverá ser publicado em até 6 meses. O prazo de duração dos contratos será de 1 ano. Pode haver prorrogações com base nas necessidades de conclusão das atividades. O valor das remunerações será definido pelo IBGE. – G1

Crimes sexuais aumentam 14% no 1º trimestre no estado de São Paulo

Os crimes sexuais cresceram 14% no 1º trimestre de 2019 no estado de São Paulo se comparados ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados obtidos pela GloboNews via Lei de Acesso à Informação. Em janeiro, fevereiro e março deste ano, houve 4.458 registros de crimes contra a dignidade sexual contra 3.903 nos mesmos meses de 2018. Isso significa que ocorreu, em média, 1 crime sexual a cada 29 minutos. No primeiro trimestre de 2019, segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram 407 presos por estupros. O estupro de vulnerável foi o crime mais cometido: 1.776, seguido por importunação sexual, 970, e estupro, 902. – G1

Justiça do Rio libera produção de maconha para pacientes com hérnia de disco

Mais dois pacientes conseguiram na Justiça do Rio de Janeiro, nos últimos meses, habeas corpus preventivos para cultivo caseiro de maconha para fins medicinais, sem risco de serem presos pela polícia ou sofrerem qualquer tipo de importunação jurídica. Os dois têm hérnia de disco e alegam que as dores só diminuíram quando experimentarem o óleo de cannabis, após tentativas frustradas com tratamentos convencionais. De acordo com especialistas que acompanham questões jurídicas semelhantes, existem cerca de 10 casos de autorizações no estado e aproximadamente 40 em todo o país. Um dos contemplados pela decisão judicial é o investidor Douglas Santos, que passou a plantar sua cannabis de forma orgânica e produzir o óleo de forma caseira, o que, segundo ele, melhorou em “mais de 200%” a sua qualidade de vida. – G1

Marcha da Maconha reúne milhares de pessoas na Zona Sul do Rio

Milhares de pessoas participaram da Marcha da Maconha, na orla de Ipanema, na tarde deste sábado (4). A 16° edição do evento trouxe o slogan “Contra o abate nas favelas, legaliza, com o Supremo com tudo”. O vereador Renato Cinco (PSOL), um dos organizadores da marcha, disse que este ano, em especial, ao mesmo tempo que há uma esperança, há uma preocupação. “A política antidrogas que estimula a internação é uma preocupação, porque ameaça a política de redução de danos. Já a julgamento pela descriminalização das drogas marcada para o mês que vem no STF é uma esperança” – disse. Membros da Abracannabis, associação que defende o uso da maconha como erva medicinal, e parentes de pacientes também acompanham a marcha. – Extra

Amigos faturam R$ 2.000 por dia com drive-thru de torresmo em Londrina

Em outubro do ano passado, Mario Aparecido do Prado, 52, que estava desempregado havia cerca de seis meses, bateu na porta do seu amigo Edson Francisco da Silva, 55, e fez uma sugestão: “Vamos vender torresmo juntos?” Silva, dono de uma casa de carnes de Londrina (PR), gostou da ideia. Ele e Prado, então, emprestaram um tacho de cinco quilos de uma amiga, compraram algumas pancetas (barriga de porco) e penduraram um banner com a expressão “drive-thru do torresmo” na frente do estabelecimento. “Em menos de uma semana, tivemos que comprar um tacho maior, de 20 quilos, para dar conta da demanda. Hoje, temos quatro”, disse Silva. Os dois amigos, que agora são sócios, vendem cerca de 50 quilos de torresmo pronto todos os dias, em pacotinhos de 250 gramas. – UOL

Mundo

Bolsas da China tem maior queda em três anos após ameaças de Trump

Os investidores chineses foram pegos de surpresa pelas ameaças tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levando-os a vender ações e a vender o yuan nesta segunda-feira (6), quando a deterioração das relações comerciais entre Pequim e Washington agitaram os mercados financeiros asiáticos. Os principais índices acionários do país mostraram sua maior queda em mais de três anos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen e o índice Xangai caíram mais de 5% cada, registrando sua maior queda em um único dia desde fevereiro de 2016. Cerca de mil empresas despencaram o limite máximo permitido de 10% no dia. – UOL

E mais

‘Vingadores: Ultimato’ vira 2ª maior bilheteria da história em 11 dias

A saga de super-heróis “Vingadores: Ultimato” continua atingindo marcas sem precedentes de bilheteria pelo mundo. O último filme da saga dos Vingadores é agora o segundo maior filme da história em arrecadação, com US$ 2,188 bilhões (US$ 619 milhões em bilheterias na América do Norte e US$ 1,56 bilhão no restante do mundo). Com o resultado, está atrás apenas de “Avatar” (U$ 2,7 bilhões) e ultrapassou “Titanic” (US$ 2,1 bilhões), “Star Wars: O Despertar da Força” (2,06 bilhões) e “Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros” (US$ 1,671). O longa da Marvel se tornou o filme que mais rapidamente arrecadou US$ 2 bilhões globalmente: apenas 11 dias. O recorde anterior era de “Avatar”, que levou 47 dias para atingir a marca. – G1