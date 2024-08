Boletim Matutino da VICE – 6/8/2019

Brasil

Bolsonaro diz que só vai liberar verba para estados do Nordeste se governadores pagarem pau pra ele

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (5) que só vai liberar recursos aos estados do Nordeste se os governadores divulgarem que são parceiros do governo. Ele participou da inauguração de uma usina de energia que usa painéis solares instalados sobre as águas do Rio São Francisco, em Sobradinho (BA). Segundo Bolsonaro, “boa parte” dos governadores do Nordeste é “socialista” e não comunga dos mesmos interesses do seu governo. “O que eu quero desses respectivos governadores: não vou negar nada para esses estados, mas se eles quiserem realmente que isso tudo seja atendido, eles vão ter que falar que estão trabalhando com o presidente Jair Bolsonaro. Caso contrário, eu não vou ter conversas com eles, vamos divulgar obras junto a prefeituras”. – UOL

PF entrega ao STF cópia de inquérito que apura invasão de celulares

A Polícia Federal entregou nesta segunda-feira (5) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cópia do inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades. A entrega do material foi determinada pelo ministro na última quinta-feira (1º). Moraes também ordenou a entrega da cópia das mensagens. A decisão de Moraes não retira o inquérito da primeira instância. Portanto, a investigação continua com Ricardo Leite e com atuação da PF e do Ministério Público Federal. Segundo Alexandre de Moraes, a decisão foi motivada por “notícias veiculadas apontando indícios de investigação ilícita contra ministros da Corte”. – G1

Ministro da Educação curte publicação com ameaça de violência a estudantes

O ministro da Educação Abraham Weintraub curtiu uma postagem que ameaçou representantes de estudantes neste final de semana. Uma imagem de tacos de baseball cobertos de arame farpado com a frase “Pedindo à UNE voltar ao MEC com badernas, que há DOCINHOS para eles!!!”, publicada no sábado (6), no Twitter, recebeu sua atenção e deferência. A União Nacional dos Estudantes denunciou a postagem em seu perfil no Twitter: “O ministro da Educação curtindo publicações de ameaças à UNE e aos estudantes que estão em luta em defesa da universidade. Que absurdo, tomaremos as medidas cabíveis!”. O novo presidente da entidade e estudante de Economia na Universidade de São Paulo, Iago Montalvão, postou a imagem em sua conta no Instagram, chamando o caso de “gravíssimo”. Afirmou que ele será denunciado e que “ameaças assim não podem passar impunes”. – UOL

STF dá 15 dias para Bolsonaro dar esclarecimentos em ação movida por Dilma

A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber deu 15 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar declarações dadas durante um evento em maio, nos Estados Unidos. A ministra é relatora de uma ação da defesa de Dilma Rousseff, que acionou o STF com uma interpolação judicial para saber se a fala de Bolsonaro foi ofensiva à ex-presidente. Em um discurso em Dallas, ao receber o prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, Bolsonaro disse que “quem até há pouco ocupava o governo teve em sua história suas mãos manchadas de sangue na luta armada, matando inclusive um capitão”. – G1

Marcos Pontes anuncia oficial da Força Aérea como presidente interino do Inpe

O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou nesta segunda-feira (5) o oficial da Força Aérea Darcton Policarpo Damião como novo presidente interino do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A troca no comando do órgão acontece após o presidente Jair Bolsonaro reclamar que o Inpe divulgou de dados sobre desmatamento na Amazônia. De acordo com o ministro, o nome de Darcton Policarpo Damião será enviado à Casa Civil, e a substituição deve ser confirmada ainda nesta semana. “Estamos no processo de substituição do presidente do Inpe. Nesse processo, temos de colocar um diretor interino. Depois, fazer a chamada para um comitê de busca, para eleger uma lista tríplice e dessa lista tríplice sai o novo diretor”, afirmou o ministro em vídeo. – G1

Crivella publica decreto que regulamenta internação compulsória de dependentes químicos no Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou nesta segunda-feira (5) o decreto que detalha as medidas de atendimento para usuários de drogas em situação de rua e que, em alguns casos, prevê a internação compulsória. Trata-se de uma regulamentação, válida para o Município do Rio, de uma lei sancionada em junho pelo presidente Jair Bolsonaro. O Decreto 46.314, assinado pelo prefeito Marcelo Crivella, saiu na edição desta segunda-feira do Diário Oficial do Município. A Prefeitura do Rio não tem um levantamento atualizado do número de pessoas em situação de rua na cidade nem quantos deles têm problemas com drogas. – G1

Traficante pego tentando fugir vestido de mulher é encontrado morto na cela em Bangu

O preso Clauvino da Silva , de 42 anos, que tentou fugir da cadeia vestido de mulher , foi encontrado morto na cela que ocupava no presídio Bangu 1 na manhã desta terça-feira (6). De acordo com informações da Secretaria de Administração Penitenciária, o traficante se enforcou com um lençol. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados. Clauvino tentou fugir de Bangu 3, unidade que abriga presos da maior facção criminosa do Rio, no último sábado (3). Após o episódio, ele foi colocado em isolamento em Bangu 1, presídio de segurança máxima do Rio. Clauvino, que possuía condenação de quase 100 anos de prisão, tentou rscapar usando uma máscara de látex , peruca e roupas femininas . Ele tentou se passar pela sua filha, Ana Gabriele Silva, de 19 anos. – O Globo

Torcedor é detido após se manifestar contra Bolsonaro durante jogo na Arena Corinthians

O torcedor corintiano Rogério Lemes Coelho foi detido por policiais militares durante a partida contra o Palmeiras na noite de domingo (4), em São Paulo, após se manifestar contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Coelho relatou em sua página no Facebook que foi “preso e humilhado” quando “estava expondo” sua opinião sobre o atual governo durante o jogo, que ocorreu na Arena Corinthians, na Zona Leste da capital paulista. “Gente boa do meu Brasil, hoje entrei na Arena Corinthians expondo minha opinião contra o atual governo e olha o que aconteceu! Fui preso! Humilhado! Algemado!”, escreveu o torcedor no Facebook. – G1

Homem aplica golpe de luta em PM e consegue fugir de abordagem em Belo Horizonte

Uma abordagem da Polícia Militar (PM) terminou em tumulto, nesta segunda-feira (5), no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte. Um homem que havia sido imobilizado desferiu um golpe de luta contra o policial militar que o segurava e conseguiu escapar. Segundo a corporação, agentes faziam um patrulhamento pela manhã em um bairro da cidade quando o homem foi detido. Moradores da região tentaram intervir na ação da PM, que precisou usar spray de pimenta. Um policial chegou a sacar a arma. Em determinado momento, o suspeito aproveitou um descuido do policial e aplicou o golpe – conhecido como balão – deitando o militar. Com o policial caído, o homem conseguiu escapar. – G1

Moradores de SP confundem jovem que jogava Pokémon Go em bairro com potencial ladrão

Moradores da Vila Ipojuca, na Zona Oeste de São Paulo, compartilharam nas redes sociais frames de imagens de câmeras de segurança de um jovem que foi visto rondando a região e supostamente tirando fotos das casas para praticar possíveis roubos. Eles relataram o fato à polícia e descobriram que não se tratava de um potencial criminoso, mas sim de um jogador de Pokémon Go. “Essa informação que foi viralizada nas redes sociais, chegou para nós como sendo um indivíduo em atitude suspeita que estaria batendo fotos ou filmando casas na região da Lapa para a prática de um possível delito e aí nós o identificamos e esclarecemos que, na verdade, não era uma questão relacionada ao crime, mas sim relacionada a brincadeira”, disse o Capitão Paulo Cézar Sanches, comandante da 1ª Companhia do 4º Batalhão, na região da Lapa. – G1

Mundo

Estados Unidos bloqueiam todos os ativos da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o congelamento de todos os ativos da Venezuela em solo americano. A medida se soma a uma série de punições já aplicadas ao governo do presidente Nicolás Maduro, considerado ilegítimo por Washington. Em carta enviada à líder da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, Trump disse que adotou a medida em razão da “contínua usurpação de poder” por Maduro e abusos contra os direitos humanos cometidas por forças de segurança leais a ele. O bloqueio afeta “todos os ativos e interesses em propriedade do governo da Venezuela nos Estados Unidos”, diz a ordem, acrescentando que esses bens “não podem ser transferidos, pagos, exportados, retirados ou manejados”. – Agência Brasil

E mais

Toni Morrison, primeira afro-americana a receber o Nobel da Literatura, morre aos 88

A escritora norte-americana Toni Morrison, autora de romances como “Amada” e “Deus Ajude Esta Criança”, morreu em Nova York nesta segunda-feira (5) aos 88 aons. A primeira afro-americana a ganhar o Nobel da Literatura, em 1993, Morrison foi importantíssima no papel da divulgação da literatura negra norte-americana também trabalhando como editora na Random House, publicando autores como enry Dumas, Toni Cade Bambara e Angela Davis, e também foi acadêmica, lecionando em universidades prestigiosas como Yale Princeton. – The Washington Post