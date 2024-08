Boletim Matutino da VICE – 7/2/2019

Brasil

Temporal deixa ao menos 5 mortos no Rio; cidade permanece em estágio de crise

O temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (6) deixou ao menos cinco mortos e fez a cidade amanhecer nesta quinta em estágio de crise, o mais grave em uma escala de três em situações do gênero. Houve deslizamento de terra na comunidade do Vidigal, ruas e um hotel de luxo ficaram alagados, parte de uma ciclovia colapsou e árvores caíram. O prefeito Marcelo Crivella (PRB) decretou luto oficial de três dias. – UOL

Governo federal prepara fim do Mais Médicos e descarta abrir novos editais

O governo federal pretende acabar com o programa Mais Médicos, criado para levar profissionais de medicina aos lugares mais desguarnecidos do país. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (6) pela coordenadora do programa, Mayra Pinheiro. “O programa deverá posteriormente ser substituído por um novo modelo de provimento de profissionais para atenção primária”, disse ao portal UOL. “Estamos apenas encerrando o último edital onde todas as vagas dos cooperados cubanos deverão ser preenchidas por médicos brasileiros.”, explicou Pinheiro. Sem novos editais, não está claro como será feita a reposição de profissionais no caso de desistência de médicos ou para vagas que fiquem sem se preencher. – UOL

Governo suspende obras do Minha Casa, Minha Vida autorizadas no fim da gestão Temer

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, suspendeu contratações do Minha Casa Minha Vida feitas nos estertores da gestão de Michel Temer. A pasta identificou que 17,4 mil novas unidades habitacionais foram autorizadas entre 28 e 30 de dezembro. Procurado, o ministério informou que “parte dessas contratações não seguiu os critérios processuais regulares” e que, por isso, “determinou à Caixa que não autorizasse o início dos empreendimentos até a avaliação final”. As unidades seriam destinadas à população de baixa renda em 12 estados, incluindo o complexo de favelas do Alemão, no Rio, e a favela Sururu do Capote, em Alagoas. A expectativa era a de que, em três anos, todas estivessem entregues. – Folha de S. Paulo

Araújo diz a chanceler turco que mudança na embaixada em Israel é questão ’em estudo’

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, classificou como uma questão em “estudo” e “reflexão” no governo a mudança da embaixada brasileira em Israel, para Jerusalém, ao se encontrar com o ministro da Turquia Mevlut Cavusoglu. A reunião foi solicitada pelo turco e aconteceu em Washington, na manhã desta quarta-feira (6). Questionado por jornalistas se confirmou a decisão da mudança no local da embaixada brasileira na conversa, Araújo respondeu: “(É) uma coisa que estamos estudando no Brasil e nesse processo de estudo, reflexão, é importante conhecer a posição de países relevantes na região como a Turquia. Foi útil”. – O Estado de S. Paulo

Alexandre Frota nomeou o seu personal trainer para o gabinete em Brasília

O deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) nomeou seu personal trainer como secretário parlamentar. Conhecido nas redes sociais como Jean Personal, Jean Carlos Pereira Nunes, além de treinador do ex-ator, é seu amigo e padrinho de casamento. Nomeado para o cargo na terça-feira (5), Jean apagou seu perfil de preparador físico no Instagram, abrindo mão de 21,8 mil seguidores. Ao site BuzzFeed News, ele disse que se desfez da página porque não será mais personal trainer. “Mudei de carreira agora. Eu sou assessor parlamentar”, disse ele nesta quarta-feira (6). “Eu tive de mudar minha página no Insta, nada mais justo”. – Buzzfeed News

Bailarino que ganhou concurso para estudar nos EUA tem visto negado pelo consulado

Bernardo Régis, bailarino de 9 anos da rede municipal que foi selecionado para um concurso de dança em San Petesburg, na Flórida teve seu visto e o da mãe negados pelo Consulado dos EUA. Ele, sua mãe, a manicure Carla Mendes, e a Escola Municipal Rosa do Povo armaram uma vaquinha e já conseguiram R$ 13 mil dos R$ 20 mil necessários para a viagem. A família está inconsolável, segundo a coluna de Marina Caruso no jornal O Globo. – O Globo

Mãe de menina com autismo obtém autorização para plantar maconha em casa em SP

Após ter sido denunciada por plantar maconha em casa e responder a inquérito policial por isso, a servidora pública Ângela, 39, de Campinas (SP), obteve autorização judicial para o cultivo e produção do óleo de extrato de canabidiol para tratar a filha M.L., 6, que tem autismo. A ação com pedido de habeas corpus foi ingressada pela Defensoria Pública de São Paulo. A decisão da 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de SP é inédita nessa instância e pode criar jurisprudência. O salvo-conduto foi concedido por um ano. – Folha de S. Paulo

Trazer vibrador na mala em viagem pode ‘atentar à moral’ e render multa de R$ 1.000

Existe um decreto-lei brasileiro que proíbe a entrada no país de mercadorias “atentatórias à moral e aos bons costumes” na bagagem dos viajantes que voltam do exterior. Isso pode incluir, por exemplo, vibradores, mas eles não são mencionados explicitamente. Segundo o artigo 714 do Decreto Aduaneiro (6.759/2009), a multa para quem tentar entrar no Brasil com produtos do tipo é de R$ 1.000. Além de estar no regulamento, a restrição também aparece no Guia do Viajante da Receita Federal, órgão do governo responsável pela fiscalização aduaneira, incluindo os aeroportos. O decreto não é taxativo e não especifica quais produtos são considerados “atentatórios à moral e aos bons costumes”. Apesar desse tipo de apreensão ser muito incomum, a restrição é legal e pode ser aplicada. – UOL

Mundo

Explosão em mina de carvão deixa ao menos 5 mortos na África do Sul

Uma explosão provocada por gás em uma mina de carvão desativada na província de Mpumalanga, no leste da África do Sul, deixou cinco mortos, informou a polícia nesta quinta-feira (7). Várias pessoas continuam presas no interior da mina de Middleburg e os esforços de resgate foram prejudicados por níveis perigosamente altos de gás tóxico no subsolo. Cerca de 20 pessoas ainda estão no local, segundo a emissora estatal SABC. As pessoas tinham entrado na mina na quarta-feira (6) à tarde para roubar cabos de cobre que fornecem eletricidade para iluminação e ventilação do local quando um cano de gás explodiu, disse o porta-voz da polícia Leonard Hlati. – G1