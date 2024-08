Boletim Matutino da VICE – 7/3/2019

Brasil

Candidata do PSL diz que ministro do Turismo a chamou para ser laranja e desviar dinheiro

Uma integrante do PSL em Minas Gerais afirma que o atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, a chamou pessoalmente para ser uma candidata laranja na eleição de 2018, com o compromisso de que ela devolvesse ao partido parte do dinheiro público do fundo eleitoral. Zuleide Oliveira, 41, inscrita na disputa a deputada estadual, fez uma denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em 19 de setembro, mas obteve apenas uma resposta protocolar da Justiça Eleitoral. A candidata é a primeira a implicar diretamente o hoje ministro no esquema de desvio de dinheiro público por meio de candidaturas de laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. – Folha de S. Paulo

Ex-diretor da Dersa Paulo Preto é condenado a 145 anos de prisão

O ex-diretor da Dersa (estatal paulista de rodovias) Paulo Vieira de Souza foi condenado nesta quarta-feira (6) a 145 anos e oito meses de prisão por peculato (desvio de dinheiro público), associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público nas obras do Rodoanel Sul, em São Paulo. É a segunda vez que ele é condenado na Lava Jato em menos de uma semana. A sentença foi dada pela juíza da 5ª Vara Criminal Federal Maria Isabel do Prado, que ainda condenou Tatiana Arana, uma das filhas de Paulo Vieira, a 24 anos e três meses de prisão. Paulo Vieira de Souza foi diretor da Dersa, empresa estatal paulista de construção e manutenção de rodovias, de 2005 a 2010, durante os governos de Geraldo Alckmin e José Serra, do PSDB. – G1

Ministro do Meio Ambiente compara crítica de jornal alemão ao nazismo e sugere censurar veículo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reagiu a uma coluna de opinião crítica ao governo Bolsonaro publicada no site em português da emissora alemã Deutsche Welle comparando o texto ao que fez o nazismo alemão. Citando um trecho de uma coluna na qual o alemão Philipp Lichterbeck diz, entre outras coisas, que o governo Bolsonaro é composto por pessoas “que comemoram quando a polícia comete massacres em favelas, quando morrem ambientalistas ou vereadoras negras”, o ministro brasileiro afirmou: “Lamentável que um canal público alemão escreva isso do Brasil. Essa sua descrição se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração… “. Em outra resposta, sugeriu censura ao veículo, afirmando que “o DW é um canal público, não pode escrever essas coisas do Brasil”. – Folha de S. Paulo

Kassab se torna réu por improbidade em contrato de inspeção veicular

O ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD), que administrou a cidade entre 2006 e 2012, se tornou réu por improbidade administrativa por supostas irregularidades na contratação da inspeção veicular pela empresa Controlar durante sua gestão. Atualmente, Kassab é secretário da Casa Civil licenciado da gestão estadual de João Doria (PSDB). A ação movida pelo Ministério Público, que envolve 25 réus além de Kassab, aponta que o processo licitatório teve “vícios insanáveis” e que a Controlar não havia comprovado capacidade técnica. – Folha de S. Paulo

“Não tenho cerimônia em quebrar cara de mulher”, diz PM após bombas em bloco em SP

Policiais militares usaram bombas e balas de borracha contra foliões na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na noite de terça-feira (5), deixando ao menos três pessoas feridas. As vítimas relataram que o bloco do qual participavam já tinha se dispersado e poucas pessoas permaneciam nas ruas da região quando foram surpreendidas pela ação, que classificaram como truculenta. Ao pedir providências no batalhão depois de ser ferida, uma mulher foi ameaçada por um policial militar, que disse que não tinha “cerimônia para quebrar cara de mulher”. Na delegacia, policiais civis se recusaram a registrar o caso. – UOL

Adolescente é detida por se fantasiar de maconha durante carnaval em MG

Uma adolescente de 17 anos foi detida durante o carnaval em Carmo da Cachoeira (MG) por usar uma fantasia que representava folhas de maconha. O caso aconteceu na última segunda-feira (4). A fantasia tinha tiara, blusa e minissaia com folhas de maconha e uma placa com os dizeres: “Não me enrola que eu não sou teus beck”. Segundo a Polícia Militar, a adolescente disse que viu a fantasia na internet e achou bonita, vindo a confeccionar sozinha toda a produção. – G1

R. Kelly é preso novamente, desta vez por não pagar pensão

Apenas algumas horas após uma a exibição de uma emotiva entrevista de R. Kelly concedida ao programa “CBS This Morning”, o cantor foi preso novamente por não pagar a pensão alimentícia e levado para a cadeia do Condado de Cook. A informação foi publicada pelo site Chicago Sun-Times. R. Kelly já havia passado três dias na mesma cadeia, para onde foi levado após ter sido acusado pro abuso sexual, envolvendo quatro vítimas, três delas menores de idade. – UOL