Boletim Matutino da VICE 08/01/20

Brasil vai sediar encontro de países anti-Irã em fevereiro

Aliados do governo de Donald Trump afirmam que deverão ser cobrados e testados em sua aliança com a Casa Branca no dossiê iraniano durante uma conferência organizada no Brasil, em um mês. Nos dias 5 e 6 de fevereiro, o governo brasileiro aceitou sediar um encontro entre aliados militares dos EUA para debater a situação no Oriente Médio e no Golfo. Oficialmente, a reunião faz parte do Processo de Varsóvia e teria como função o debate de assuntos relacionados à crise humanitária e refugiados, numa agenda que já havia sido estabelecida em dezembro. O Processo de Varsóvia foi lançado pelo governo Trump na capital polonesa no início de 2019 com o objetivo de reposicionar os EUA na região. Mas, nos bastidores, o projeto tem um só objetivo: conter o Irã. Entre os países confirmados estão Israel, Afeganistão, Bahrein, Jordânia, Emirados Árabes e Arábia Saudita. China e Rússia se recusam a chancelar o processo, assim como França, Iraque, Síria, Turquia, Líbano e Palestina. – UOL

Diplomata brasileira se encontrará novamente com autoridades do Irã nesta quarta

Três dias após ser convocada pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã para prestar esclarecimentos sobre a nota do Itamaraty que deu apoio à operação dos Estados Unidos que culminou na morte do general iraniano, Qassem Soleimani, a encarregada de negócios da embaixada brasileira em Teerã, Maria Cristina Lopes, terá um novo encontro, nesta quarta-feira, com autoridades daquele país. A reunião já estava agendada há algum tempo, com pauta relacionada a cultura, mas a expectativa é que a crise no Oriente Médio e a posição do governo do presidente Jair Bolsonaro sobre o episódio voltem a ser tratados. – O Globo



Após abalo com o pai, Carluxo tenta retomar influência no governo

Após sua relação com o presidente Jair Bolsonaro ter passado por um abalo no ano passado, o vereador Carluxo Bolsonaro (PSC-RJ) retomou o seu engajamento nas redes sociais e voltou à carga contra a comunicação do Palácio do Planalto. Crítico desde o início do governo à condução dos canais institucionais da Presidência da República, ele tornou a divulgar realizações da gestão federal e a fazer reparo público sobre a postura da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social), comandada pelo publicitário Fabio Wajngarten. O empenho do vereador ocorre após ele ter ficado quase um mês ausente das redes sociais. – Folha de S. Paulo



PM prende manifestantes e jornalista após ato contra aumento da passagem em SP

Policiais militares do estado de São Paulo, comandados pelo governador João Doria (PSDB) e pelo secretário da Segurança Pública, coronel João Camilo Pires de Campos, detiveram ilegalmente um grupo de ao menos 20 pessoas durante protesto contra o aumento no valor das passagens do transporte público na noite desta terça-feira (7), na cidade de São Paulo. Entre as pessoas “presas para averiguação”, nas palavras de um PM, está o repórter fotográfico Rodrigo Zaim. A PM ainda agrediu manifestantes e jornalistas durante o ato. O protesto, puxado pelo MPL (Movimento Passe Livre), aconteceu pelo aumento de R$ 0,10 no valor da tarifa do transporte público, entre trem, metro e ônibus, de R$ 4,30 para R$ 4,40, em acordo da Prefeitura, administrada por Bruno Covas, com o governo estadual, gerido por João Doria, ambos do PSDB. – Ponte



Jovem de 23 anos é encontrada morta em altar de igreja no DF

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta no altar de uma igreja nesta segunda-feira (6), na Candangolândia, no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Larissa Francisco Maciel. O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante, como feminicídio. Se confirmado, este será o primeiro caso em 2020. Segundo a polícia, a jovem estava nua e foi encontrada por um diácono da igreja. Inicialmente, a suspeita era de morte natural. No entanto, os investigadores encontraram sinais de queimaduras nas partes íntimas e nas roupas da mulher, além de marcas de estrangulamento. – G1



Apreensão de cocaína pela Receita ultrapassa 57 toneladas e bate recorde no país em 2019

Dados da Receita Federal apontam que foram apreendidos 57,1 toneladas de cocaína em todo o país em 2019. Esse número é 82% na comparação com os 31,4 toneladas interceptadas pelo órgão aduaneiro em 2018. O resultado da apreensão de 2019 é uma prévia informada pela Receita. Ou seja, com a consolidação desse levantamento, que deve ser fechado ainda este mês, esse recorde poderá ser um pouco maior. As apreensões de cocaína pela Receita abrangem, em sua maior parte, interceptações feitas nos portos brasileiros. A quantidade cocaína apreendida em 2019 supera os volumes apreendidos, somados, nos dois anos anteriores pela Receita em todo o país. – G1



Deputados são menos abertos ao plantio medicinal da maconha do que a população

Ao contrário da população em geral, o posicionamento dos deputados federais em relação ao plantio de maconha não é alterado quando o motivo para a liberação é o uso medicinal. De forma geral, os parlamentares estão divididos em relação ao tema. Cerca de metade é a favor da liberação do plantio de cannabis, enquanto metade é contra. Uma pesquisa feita pelo JOTA Labs mostrou que a liberação do plantio de maconha ganha um apoio muito maior entre a população brasileira quando está associada ao uso medicinal. O mesmo efeito não é encontrado entre os deputados, onde 43% se disseram a favor do plantio de maconha para uso medicinal, 48,3% se disseram contra e 8,7% se disseram nem a favor nem contra. – JOTA



Avião ucraniano com 176 a bordo cai em Teerã após decolar

Um avião Boeing 737 caiu perto do aeroporto de Teerã, capital do Irã, nesta quarta-feira (8), logo após decolar do aeroporto Imam Khomeini, em Shahedshahr, a sudoeste da capital iraniana. A aeronave ucraniana transportava 176 pessoas. Ninguém sobreviveu. A tragédia aconteceu poucas horas após o Irã ter disparado mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas dos EUA no Iraque, em resposta à morte do general Qassem Soleimani. No entanto, não há informações sobre relação entre os dois casos. O voo 752 da Ukraine International Airlines partiu com quase uma hora de atraso, às 6h12, e tinha como destino o Aeroporto Internacional Boryspil, em Kiev, na Ucrânia. – G1



‘Está tudo bem’, diz Trump após ataque iraniano a bases no Iraque

O presidente norte-americano Donald Trump reagiu no Twitter, na noite desta terça-feira (7), ao ataque iraniano a duas bases que abrigam tropas dos Estados Unidos no Iraque. “Está tudo bem! Mísseis lançados do Irã contra duas bases militares localizadas no Iraque. Avaliação das vítimas e mortes ocorrendo agora. Até o momento, tudo bem! Temos, de longe, as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo! Farei uma declaração amanhã de manhã.” Um militar do país afirmou à rede de televisão CNN que as forças armadas foram previamente avisadas do ataque, e que as pessoas tiveram tempo de se abrigar em bunkers. Autoridades americanas informaram à imprensa que não há relatos de vítimas dos EUA. – G1



Irã registra tremor perto de central nuclear

Um tremor de magnitude 4,5 foi registrado, nesta quarta-feira (8), em uma região do sudoeste do Irã, onde fica a central nuclear de Bushehr – informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Não houve relato de vítimas ou danos. O tremor aconteceu às 6h49 locais (00h19 em Brasília) e afetou uma zona situada 17 km ao sudeste da cidade de Borazjan. O epicentro do terremoto foi registrado a 10 km de profundidade. O abalo também foi sentido na cidade de Bushehr, onde está a central de mesmo nome, indicou a agência oficial de notícias IRNA, citando uma autoridade dessa infraestrutura. Em declaração à Irna, o diretor da célula de crise da província, Jahangir Dehghani, confirmou que não houve vítimas, nem danos, até o momento. – G1



Companhias aéreas suspendem voos para Irã e Iraque

As companhias aéreas Air France e Lufthansa cancelaram por tempo indeterminado seus voos para os espaços aéreos iraniano e iraquiano, algumas horas após ataques do Irã às bases de Aïn al-Assad e Erbil, no Iraque, usadas por soldados americanos. “Por medida de precaução e diante do anúncio de ataques aéreos em curso, a Air France decidiu suspender, até nova ordem, qualquer voo sobre os espaços iraniano e iraquiano”, disse um porta-voz da empresa, procurado pela AFP. Desde ontem à noite, a Agência Federal de Aviação norte-americana (FAA) proibiu aviões civis americanos de sobrevoarem o Irã e a região do Golfo, na esteira dos últimos ataques. – G1



Preço do petróleo sobe no mercado futuro após Irã atacar bases dos EUA

O preço do petróleo subia no mercado futuro na noite desta terça-feira (7), depois que duas bases que abrigam forças americanas e iraquianas foram atingidas por mísseis disparados pelo Irã. O ataque também repercutia no mercado acionário dos EUA. Os principais índices futuros recuavam. Por volta das 22h (horário de Brasília), o petróleo dos Estados Unidos negociado para fevereiro subia mais de 4%, após recuar levemente na sessão regular desta terça. Os três principais índices acionários dos EUA – Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq – perdiam mais de 1% no mercado futuro. – G1



Twitter suspende contas ligadas ao governo da Venezuela

A rede social Twitter suspendeu dezenas de contas ligadas ao governo da Venezuela, entre eles perfis de instituições das Forças Armadas e do Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE). Também está suspensa a conta institucional de imprensa da presidência da Venezuela (@PresidencialVen). O perfil pessoal de Maduro (@maduro_en), no entanto, continua ativo. O Twitter ainda não informou os motivos exatos da suspensão. O aviso nas contas diz apenas que elas violaram as “regras de uso” da rede. – G1



Silvio Horta, criador de ‘Ugly Betty’, morre aos 45 anos

Silvio Horta, criador de “Ugly Betty”, morreu aos 45 anos, em Miami. A polícia local trabalha com a hipótese de suicídio. O corpo do produtor e roteirista foi encontrado em um motel em Miami, nos Estados Unidos. Adaptação de uma novela colombiana, a série da ABC foi ao ar na TV americana entre 2006 e 2010. “Ugly Betty” ganhou dois prêmios no Globo de Ouro e três prêmios no Emmy. America Ferrara interpretava a protagonista, Betty. Silvio Alejandro Horta nasceu em Miami e também trabalhou em outras séries como “The Chronicle” e “Jake 2.0”. – G1



Morre cientista que liderou construção do Sirius, superlaboratório brasileiro

Morreu em Campinas (SP), aos 68 anos, o engenheiro e físico Antonio Ricardo Droher Rodrigues, um dos “pais” do Sirius, maior projeto científico do Brasil. Diagnosticado com câncer de pulmão em meados de 2019, lutou contra a doença sem deixar de trabalhar, tendo acompanhado a primeira volta de elétrons em todo equipamento e os primeiros testes com luz síncrotron de 4ª geração em dezembro. Rodrigues morreu no dia 3 de janeiro e seu corpo foi cremado no dia seguinte. Rodrigues já tinha o seu nome marcado na história da ciência brasileira por ter assumido a liderança técnica do projeto de construção da primeira fonte de luz síncrotron do Hemisfério Sul, entre os anos de 1987 a 1997, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas. – G1

