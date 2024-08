Boletim Matutino da VICE – 8/10/2019

Brasil

Justiça decreta sigilo no processo envolvendo Ministro do Turismo

A Justiça decidiu decretar sigilo no processo que aponta o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), suspeito de três crimes envolvendo candidaturas -laranja do partido em 2018. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral na última sexta-feira (4) por falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral, que é quando o candidato se apropria com os recursos destinados ao financiamento eleitoral para proveito próprio, e associação criminosa. Outras dez pessoas também foram denunciadas. – G1

Justiça determina que Ancine retome edital censurado por conter conteúdo LGBTs

A Justiça Federal determinou, nesta segunda (7) que a Ancine (Agência Nacional do Audiovisual) retorme o edital de chamamento para TVs públicas censurado por conter conteúdo LGBT. A Justiça avaliou que houve “discriminação” por parte do governo. O concurso estava na última fase quando foi suspenso por seis meses, prorrogáveis por outros seis meses, pelo Ministro da Cidada Osmar Terra, no dia 21 de agosto. A decisão veio após quatro projetos aprovados na fase final e inscritas nas categorias “diversidade de gênero” e “sexualidade” terem sido criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. – Folha de S. Paulo

Salles diz que mais de 100 toneladas de borra de petróleo foram recolhidas no Nordeste

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira (7) que equipes dos órgãos ambientais Ibama e ICMBio recolheram mais de 100 toneladas de borra de petróleo no litoral do Nordeste desde o início de setembro. O comentário, no Twitter, foi publicado após o ministro ter ido a Sergipe para vistoriar regiões impactadas pelo óleo, que tem se espalhado pelo litoral do Nordeste desde o mês passado. Ele ainda publicou na rede social fotos nas quais acompanha técnicos do Ibama em uma praia repleta de manchas de petróleo. “Desde 2 de setembro as equipes do Ibama e ICMBio, (têm atuado) junto aos 42 municípios (impactados pelas manchas), Marinha e demais órgãos no recolhimento de mais de 100 toneladas de borra de petróleo”, escreveu Salles. – UOL

Anvisa adia votação sobre plantio de maconha para fins medicinais

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) adiou a votação a respeito da liberação do cultivo de maconha para fins medicinais no país. A reunião de diretoria do órgão, marcada para a manhã de terça-feira 8, foi transferida para o dia 15. Em nota oficial, a Anvisa atribuiu o adiamento a sugestões feitas por diretores do órgão, que terão que ser apreciadas pela área técnica antes da votação. A discussão em torno da liberação do cultivo da Cannabis para uso medicinal tem oposto o presidente da Anvisa, o médico William Dib, ao ministro da Cidadania, Osmar Terra, que tem encampado campanha nas redes sociais contra a regulamentação. – Veja

Um morre em confronto com polícia durante operação contra garimpo ilegal em MT

Uma pessoa morreu em confronto com policiais do Batalhão de Operações Oficiais (Bope ) e federais na tarde desta segunda-feira (7) na 2ª fase da ‘Operação Trype’ no garimpo ilegal do município de Aripuanã, a 976 km de Cuiabá. Cerca de mil a duas mil pessoas já circularam no garimpo, segundo autoridades. A Polícia Federal confirmou a morte, mas não informou a identidade da pessoa que morreu. De acordo com a PF, a operação tem objetivo de cessar as atividades no grande garimpo ilegal no município. Não há, inicialmente, mandados de prisão contra garimpeiros. – G1

PM do Bope sugeriu a traficante execução de major que combatia crime no Rio

Um policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) sugeriu ao chefe do tráfico do Complexo da Serrinha, em Madureira, Rio de Janeiro, que matasse um major que combatia o crime na favela. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal com autorização da Justiça entre 2014 e 2015 revelam que o PM tentou convencer Walace de Brito Trindade, o Lacoste — criminoso foragido com mandados de prisão por roubo, tráfico e homicídio — a forjar um assalto para executar um oficial do 9º BPM (Rocha Miranda) que chefiava, na ocasião, uma ocupação policial na Serrinha. – Extra

Condenado a mais de 100 anos de prisão, PM da quadrilha Os Mercenários foge de batalhão

O ex-cabo da Polícia Militar, Helbert de França Silva, condenado a mais de 100 anos de prisão, fugiu das instalações da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), onde permanecia preso desde a Operação Mercenários, em junho deste ano, na tarde desse domingo (6). Helbert foi condenado pelos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado. Apenado pela Justiça e expulso da PM em ato publicado na semana passada, o ex-cabo permanecia recolhido na unidade por conta de determinação judicial, ou seja, recurso interposto por sua defesa e acatado pela Justiça. O grupo, conhecido como ‘Os Mercenários’, era formado por seis policiais e outros civis. Ao todo, estima-se que, pelo menos, 15 pessoas tenham sido vítimas do grupo. – G1

Homem é preso em BH após vender ecstasy falsificado feito com areia de gato e estimulante sexual

Com pouco dinheiro para comprar MDMA, princípio ativo do ecstasy, um técnico em elétrica, de 25 anos, resolveu “empreender” e passou a fazer um comprimido fake em um laboratório dentro de uma residência na Vila Castanheira, região do Barreiro, em Belo Horizonte. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (7), a Polícia Civil informou que, no lugar do MDMA, o jovem usava estimulante sexual, areia de gato, parafina, corantes e farinha de trigo. A droga era distribuída em grandes eventos das capital. “Nós recebemos a informação que há cerca de três meses, um indivíduo estaria colocando no mercado bebidas alcoólicas falsificadas e corrompidas. Diante dessa informação, nós chegamos até o investigado. No endereço, nós descobrimos que ele também fabricava drogas sintéticas, como ecstasy”, explicou o delegado Rafael de Souza Horácio. – O Tempo

Mundo

Turquia inicia ofensiva contra forças curdas, diz TV síria

Um vídeo obtido pela televisão da Síria mostram o início da ofensiva da Turquia contra forças curdas nesta segunda-feira (7) – horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a retirada de militares norte-americanos do nordeste sírio. As imagens mostram explosões em Tal Tawil, na região de Hakaseh, perto da fronteira com o Iraque. Não há informações sobre vítimas. Outros vídeos obtidos pela agência Reuters mostram o momento em que militares curdos das Forças Democráticas Síria deixam a cidade de Deir al-Azor, também no nordeste da Síria. – G1

Presidente do Equador transfere sede do governo para Guayaquil no 5º dia de protestos

O presidente do Equador, Lenín Moreno, transferiu na noite desta segunda-feira (7) a sede do governo de Quito para Guayaquil, de acordo com a imprensa local, e acusou o ex-presidente Rafael Correa de tentar um golpe de Estado contra seu governo. Desde a quinta-feira (3), equatorianos saem às ruas, principalmente na capital, contra a alta nos preços dos combustíveis e medidas de austeridade. Em um pronunciamento em rede nacional, Moreno afirmou que as manifestações não foram provocadas por uma insatisfação geral. “Os saques, o vandalismo e a violência demonstram que há a intenção política organizada de romper a ordem democrática”, disse. – Folha de S. Paulo

Cão é encontrado vivo sob escombros cinco semanas após furacão nas Bahamas

Um cachorro foi encontrado vivo debaixo de escombros mais de um mês após um furacão destruir completamente o local onde ele vivia nas Bahamas. O vira-latas, com cerca de um ano de idade, sobreviveu bebendo água da chuva e estava extremamente magro ao ser resgatado, mas ainda assim balançou a cauda ao avistar as pessoas que o salvariam. Apelidado de “Miracle” (milagre, em inglês), o cão morava em Marsh Harbour, nas Bahamas, uma região atingida pelo furacão Dorian, em 1º de setembro. Ele só foi localizado em 4 de outubro, graças ao infravermelho de um drone. – G1