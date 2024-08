Boletim Matutino da VICE – 8/3/2019

Brasil

Dia Internacional da Mulher tem marchas por todo o país

Em pelo menos 45 cidades brasileiras, incluindo 17 capitais, protestos marcam hoje (8) o Dia Internacional da Mulher. Os atos da Marcha Mundial das Mulheres defendem o fim da violência, o respeito aos direitos civis e direitos reprodutivos e sexuais. As imigrantes e refugiadas, as mulheres com deficiência, a questão da representatividade política, além do respeito aos direitos do público LGBTQIA+ estão entre as bandeiras das manifestações que ocorrerão ao longo do dia. A vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), cujo assassinato completa um ano sem solução no dia 14, será homenageada. – Agência Brasil

Olavo de Carvalho pede para alunos deixarem o governo

O astrólogo Olavo de Carvalho aconselhou, em post em sua página no Facebook, os alunos de seu curso online a deixarem o governo de Jair Bolsonaro. A recomendação também aparece na conta de Twitter atribuída ao ideólogo, mas que não tem certificação de propriedade da plataforma. “Jamais gostei da ideia de meus alunos ocuparem cargos no governo, mas, como eles se entusiasmaram com a ascensão do Bolsonaro e imaginaram que em determinados postos poderiam fazer algo de bom pelo país, achei cruel destruir essa ilusão num primeiro momento. Mas agora já não posso me calar mais. Todos os meus alunos que ocupam cargos no governo — umas poucas dezenas, creio eu — deveriam, no meu entender, abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua vida de estudos”, recomendou. – BR18

Mulher é abusada pelo cunhado e queimada viva por namorado em SP

Uma jovem universitária de 19 anos foi morta pelo namorado em um churrasco em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, na última terça-feira (6). Isabela Miranda de Oliveira foi agredida pelo namorado e depois jogada em um colchão em chamas, tendo 80% do corpo queimado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo relatos de familiares, ela teria sido abusada sexualmente pelo cunhado enquanto dormia em um dos quartos da casa se recuperando de uma embriaguez. O namorado teria ido até o quarto quando flagrou a cena. Achando que o ato era consensual, espancou Isabela e em seguida, ateou fogo. – Exame

Polícia Civil do RS tem primeira mulher como chefe em sua história

O Brasil ainda era um Império quando a Polícia Civil do Rio Grande do Sul foi criada, no final de 1841. Em seus 177 anos de história, a instituição gaúcha é chefiada pela primeira vez por uma mulher. A delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, de 42 anos, assumiu o principal cargo do órgão no mês passado. Atualmente, em todo o país, são apenas duas mulheres nessa posição em 27 estados. A outra chefe de polícia é Ana Claudia Saraiva Gomes, no Rio Grande do Norte. – Folha de S. Paulo

Polícia divulga retrato falado de suspeito de dar agulhadas durante o carnaval no Recife

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (8), o retrato falado do suspeito de envolvimento no caso em que foliões relataram ter sido agredidos por agulhas de seringa durante o carnaval, no Grande Recife. Mais de cem pessoas procuraram atendimento médico com relatos do tipo. A imagem foi feita a partir da descrição feita por uma das vítimas. Uma delegacia móvel foi montada no Hospital Correia Picanço, na Zona Norte do Recife, unidade de referência em doenças infecto-contagiosas procurada pelas vítimas. O resultado do exame realizado nas pessoas que relataram terem sido agredidas com agulhas não foi divulgado. – G1

TJ-SP autoriza mãe a cultivar maconha para tratamento da filha autista em Campinas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) autorizou uma fisioterapeuta, mãe de uma menina de seis anos com autismo, a cultivar maconha em sua casa, em Campinas, para produzir óleo de cannabis para tratamento de sua filha. O salvo-conduto foi dado por um ano, atendendo a habeas corpus da Defensoria Pública de São Paulo. A decisão é inédita no Tribunal paulista. A criança foi diagnosticada aos dois anos com transtorno do espectro autista. Em 2017, ela passou a usar óleo de extrato de maconha importado, com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas os trâmites e os altos custos dificultaram a importação. – Veja

Promotoria vai à Justiça para suspender concessão do Ibirapuera em SP

O Ministério Público Estadual entrou na Justiça com um pedido de suspensão e posterior anulação do processo de concessão do Parque Ibirapuera, cartão-postal da cidade, e de cinco outros parques, por parte da Prefeitura de São Paulo. A ação civil pública, de 28 de fevereiro, alega risco de danos ambientais, urbanísticos e sociais no processo. A concessão de equipamentos públicos é uma das principais bandeiras da gestão Bruno Covas (PSDB). O prazo para a abertura dos envelopes com propostas do setor privado está prevista para a próxima segunda-feira, dia 11. Por isso, a juíza Cynthia Tomé designou para esta sexta-feira (8) audiência para tentativa de conciliação. – UOL