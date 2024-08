Boletim Matutino da VICE – 8/8/2019

Brasil

Lava Jato volta a prender Eike Batista no Rio de Janeiro

A Polícia Federal prendeu novamente, na manhã desta quinta-feira (8), o empresário Eike Batista. É a segunda vez que o dono da EBX vai para a cadeia. Eike estava em casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde há cerca de dois anos e meio cumpria prisão domiciliar. O empresário chegou à sede da PF, na Praça Mauá, às 10h25. Batizada de Segredo de Midas, a operação desta quinta levou em conta delações de seis pessoas. Uma delas é o banqueiro Eduardo Plass, que já foi preso pela Lava Jato. Segundo as investigações, Eike e seu sócio, Luiz Arthur Andrade Correia, o Zartha, diretor de investimentos da EBX, recebiam informações privilegiadas e investiam no mercado financeiro sem que seus nomes aparecessem. – G1

Lava Jato viu em resultado das eleições no Senado chance de tirar Gilmar

Procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba viram o resultado do primeiro turno da eleição de 2018, que marcou expressiva renovação do Senado, como uma oportunidade para tentar articular o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Logo após o fim da apuração, procuradores chegaram a fazer contas em um chat privado sobre os votos necessários para o impedimento de Gilmar –alvo constante de ataques da força-tarefa de Curitiba e tratado como inimigo da Lava Jato. As mensagens foram enviadas por fonte anônima ao site The Intercept Brasil e analisadas em parceria com o UOL. Como forma de desgastar Gilmar, também foi cogitado negociar com senadores a convocação do ministro, para que levasse um “puxão de orelha” público dos parlamentares. – UOL

Por 10 votos a 1, STF suspende transferência de Lula para Tremembé

Por dez votos a um, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram na tarde de hoje suspender a decisão da Justiça Federal do Paraná de transferir Luiz Inácio Lula da Silva da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para a penitenciária de Tremembé (SP), a 150 quilômetros da capital. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello discordou da decisão, com o argumento de que o ex-presidente deveria recorrer primeiro ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região antes de ter o caso analisado pelo Supremo. O caso foi levado para julgamento em plenário pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Na tarde de quarta, antes de ser iniciado o julgamento, Toffoli recebeu uma comitiva de deputados de diferentes partidos que pediam a revogação da transferência. – UOL

Guedes sinaliza demitir diretor do Coaf que é cria de Moro e perseguiu Flavinho

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (7), ao responder a jornalistas, que ainda não decidiu se o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Roberto Leonel, permanecerá na chefia do órgão. Segundo Guedes, é possível “uma cabeça rolar” no conselho que saiu recentemente do guarda-chuva do ministro da Justiça, Sergio Moro. Leonel foi indicado para o comando do Coaf – órgão-chave no controle da lavagem de dinheiro – por Sergio Moro quando o conselho ainda era vinculado ao Ministério da Justiça. A pressão de aliados do presidente Jair Bolsonaro nos bastidores para que Roberto Leonel seja demitido começou após o presidente do Coaf criticar a decisão do presidente do STF Dias Toffoli de suspender todos os inquéritos e investigações baseados em dados compartilhados pelo conselho, atendendo um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). – G1

Gilmar Mendes proíbe apurações que envolvam jornalista Glenn Greenwald

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu na noite desta quarta-feira (7) apurações de órgãos de investigação ou administrativos com o objetivo de verificar como jornalista Glenn Greenwald obteve mensagens publicadas pelo site “The Intercept Brasil”. Mendes atendeu a pedido feito em ação do partido Rede Sustentabilidade para impedir investigações sobre o jornalista. Segundo o ministro, a decisão visa proteger o sigilo da fonte jornalística, assegurada pela Constituição. O site publicou conversas atribuídas a procuradores da Operação Lava Jato e o então juiz federal Sergio Moro, atual ministro da Justiça. – G1

Homens recorrem à violência porque se sentem intimidados, diz Moro

O ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro afirmou nesta quarta (7) que homens, ao se sentirem intimidados, recorrem à violência doméstica para afirmar uma “pretensa superioridade” sobre as mulheres “que não mais existe”. O ministro participou da assinatura de um pacto do governo federal para o combate à violência contra a mulher na quarta, data em que se comemora os 13 anos da Lei Maria da Penha. “Talvez, nós homens nos sintamos intimidados. Talvez, nós, homens, percebamos que o mundo está mudando e, por conta dessa intimidação, infelizmente, por vezes, recorremos à violência para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe”, disse. – UOL

Mundo

Anistia Internacional alerta turistas sobre aumento de crimes de ódio nos EUA

A ONG defensora dos direitos humanos Anistia Internacional divulgou na quinta-feira (7) um comunicado alertando aos turistas do mundo sobre os riscos de visitar os Estados Unidos. O comunicado da Anistia Internacional foi feito após o fim de semana em que dois tiroteios em dois locais diferentes deixaram 31 mortos nos EUA. Segundo a ONG, o governo americano não tem tomado medidas de segurança capazes de controlar o claro aumento da violência no país. “Hoje, publicamos um alerta de viagem aconselhando os turistas que vão aos Estados Unidos para serem cautelosos e terem um plano de emergência quando estiverem viajando pelo país”, diz o tuíte da Anistia. – G1

Estados dos EUA que legalizaram a maconha reduzem mortes por opioides em 20%

Os estados que legalizaram o uso da maconha nos Estados Unidos apresentaram uma redução de pelo menos 20% nas mortes ligadas a overdoses de opioides, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira (7). Os opioides foram responsáveis por 47.600 mortes por overdose no país em 2017, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), e a crise foi declarada uma emergência nacional pelo presidente Donald Trump no mesmo ano. – G1

E mais

Morre David Berman, cantor, poeta e fundandor dos Purple Mountains e Silver Jews

Morreu esta quarta-feira, com 52 anos, o escritor, compositor, músico e cantor David Berman, que integrou as bandas Silver Jews e Purple Mountains. A notícia foi dada pela editora atual de David Berman, a Drag City Records, de Chicago, numa publicação nas redes sociais. “Não podíamos lamentar mais dizer-vos isto. O David Berman morreu hoje. Um grande amigo e um dos indivíduos mais inspirados que já conhecemos partiu. Descansa em paz, David”. Autor de uma aclamada obra musical, também com incursões elogiadas pela literatura e poesia (publicou dois livros, “Actual Air” e “The Portable February”), David Berman ganhou status cult com sua primeira banda, o Silver Jews – “American Water”, álbum de 1998, é considerado um clássico da sua geração. – Observador