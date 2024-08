Boletim Matutino da VICE – 9/10/2019

Brasil

WhatsApp admite envio maciço ilegal de mensagens nas eleições de 2018

O WhatsApp admitiu pela primeira vez que a eleição brasileira de 2018 teve uso de envios maciços de mensagens, com sistemas automatizados contratados de empresas. “Na eleição brasileira do ano passado houve a atuação de empresas fornecedoras de envios maciços de mensagens, que violaram nossos termos de uso para atingir um grande número de pessoas”, afirmou Ben Supple, gerente de políticas públicas e eleições globais do WhatsApp, em palestra no Festival Gabo. No mesmo evento, o executivo do WhatsApp condenou os grupos públicos da plataforma acessados por meio de links que distribuem conteúdo político, na maior parte das vezes relacionados ao governo Bolsonaro. – Folha de S. Paulo

Comissão do Senado aprova convocação de ministro do Turismo para explicar laranjal

A Comissão de Transparência do Senado aprovou nesta terça-feira (8) a convocação para esclarecimentos do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A comissão aprovou requerimento apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). No requerimento, o senador pede o comparecimento do ministro para prestar informações sobre a prisão pela Polícia Federal de um assessor, de um membro do PSL de Minas Gerais – do qual Alvaro Antonio é presidente licenciado – e de um ex-assessor, em razão das denúncias de utilização de “laranjas” como candidatos, a fim de desviar recursos eleitorais. – G1

MPF denuncia tortura, e Justiça afasta chefe da força-tarefa federal em presídios do Pará

Em uma ação de improbidade administrativa assinada por 17 dos 28 procuradores da República que atuam no Pará, o Ministério Público Federal (MPF) aponta um quadro generalizado de tortura — com práticas que vão do empalamento à perfuração dos pés dos presos por pregos — em presídios do estado que passaram a ser controlados por uma força-tarefa autorizada pelo Ministério da Justiça. O sistema penitenciário do Pará está sob intervenção federal desde 30 de julho, quando a pasta, em atendimento a um pedido do governador Helder Barbalho (MDB), autorizou a força-tarefa composta por agentes federais e estaduais. – O Globo

Brasil registra deflação em setembro, com menor taxa desde 1998

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, recuou 0,04% em setembro, influenciado principalmente pela queda nos preços de alimentos, segundo divulgou nesta quarta-feira (9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se do menor resultado para um mês de setembro desde 1998, quando o IPCA ficou em -0,22%, e da primeira deflação desde novembro do ano passado (-0,21%). Em setembro de 2018, a taxa foi de 0,48%. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,49% no ano, também o menor resultado desde 1998 para os 9 primeiros meses do ano – favorecido pela queda dos preços dos alimentos em 2019 e pela fraqueza da economia. – G1

Justiça absolve dois acusados de colar cartazes exaltando Hitler em SC

A 1ª Vara Criminal de Itajaí absolveu dois homens acusados de colar cartazes na cidade que enalteciam a figura do líder do partido nazista alemão, Adolf Hitler. O juiz Augusto Cesar Allet Aguiar argumentou que “não há demonstração alguma de que os réus estivessem incitando o nazismo”. Os cartazes foram colados em abril de 2014. A decisão é de 6 de fevereiro, mas foi publicada na última quarta-feira (2) no Diário da Justiça Eletrônico. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) afirmou que não vai recorrer porque as provas que foram produzidas na fase do inquérito policial não foram confirmadas na fase processual. – G1

Família Maluf é condenada pela Justiça francesa

O ex-prefeito Paulo Maluf perde seu último recurso na Justiça da França e é condenado por lavagem de dinheiro. A Corte de Cassação do país europeu confirmou a decisão dos tribunais que, em 2015 e 2017, já tinham determinado uma multa de 200 mil euros e três anos de prisão para Maluf e seu filho Flávio, além de uma multa de 100 mil euros e dois anos de prisão para sua esposa Sylvia. O ex-prefeito foi denunciado por lavagem de dinheiro de cerca de US$ 7 milhões em bancos na França. O dinheiro seria fruto de um desvio de recursos públicos entre 1996 e 2003. – UOL

MPF analisa empresa ligada a Ronaldinho com indício de pirâmide financeira

O Ministério Público Federal (MPF) analisa duas representações contra a 18kRonaldinho, uma empresa que, de acordo com economistas ouvidos pelo UOL Esporte, mostra indícios de aplicar o golpe conhecido como pirâmide financeira. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entidade que fiscaliza o mercado de investimentos, abriu um processo após receber denúncia contra o negócio. A 18kRonaldinho, cujos diretores costumam alardear que Ronaldinho é sócio-fundador, promete rendimento de até 2% ao dia a clientes que comprarem pacotes que vão de 30 até 12 mil dólares. Os rendimentos seriam supostamente fruto de operações de “trading e arbitragem” na criptomoeda Bitcoin. – UOL

‘Até 31 de dezembro de 2026, eu assino’, diz Bolsonaro sobre prêmio a Chico Buarque

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta terça-feira (8) que não deve assinar diploma que será concedido ao compositor, cantor e escritor Chico Buarque pelo Prêmio Camões, o principal troféu literário da língua portuguesa. Na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado se firmaria o documento. Primeiro, ele respondeu que a sua decisão é um “segredo”. Depois, disse que tem até 2026 para assinar o diploma, cuja cerimônia de entrega está prevista para abril de 2020. – Folha de S. Paulo

Escola católica em São Paulo rejeita evento terraplanista

A Flat Con, primeira convenção nacional sobre a Terra plana, acontecerá em 10 de novembro, na capital paulista. Em setembro, seus organizadores mostraram nas redes sociais o auditório onde o evento seria realizado, um teatro para 400 pessoas no Paraíso, na zona sul da cidade – o teatro do tradicional colégio católico Maria Imaculada, na avenida Bernardino de Campos. A divulgação da convenção não caiu bem na comunidade; segundo Moisés Luz, coordenador de eventos do colégio, “pais questionaram muito, começaram a ligar”. “As normas do colégio não condizem com o evento”, resume Luz, e a escola cancelou o evento. – Folha de S. Paulo

Família homenageia jovem trans que pretende fazer cirurgia para retirar seios

O vídeo de uma homenagem feita por familiares a um jovem trans que pretende fazer uma cirurgia para retirar os seios emocionou internautas. As imagens mostram Richard Alcântara sendo surpreendido pelos homens da família com uma fita adesiva no tórax, parecida com a que ele usa diariamente para cobrir os próprios seios. O vídeo foi compartilhado pela namorada de Alcântara em uma rede social nesta segunda-feira (8). Segundo Yuri Almeida, apesar de ter seios muito pequenos, o companheiro ainda se incomoda com eles e sonha em fazer o procedimento cirúrgico. – Extra

Mundo

Dois são mortos a tiros perto de sinagoga na Alemanha

Duas pessoas foram mortas em um tiroteio na cidade de Halle, no leste da Alemanha, nesta quarta-feira (9). A polícia diz que busca suspeitos que fugiram do local. O jornal “Bild” publicou, em seu site, que o tiroteio aconteceu em frente a uma sinagoga. O jornal relatou que uma granada de mão também foi jogada em um cemitério judeu. “De acordo com as descobertas, duas pessoas foram assassinadas em Halle”, disse a polícia local em uma rede social. “Houve vários disparos. Os criminosos fugiram em um veículo. Nós estamos em buscas urgentes e pedimos aos cidadãos que permaneçam em suas casas.” – G1

Senadores americanos pedem que governo revise operações da JBS nos EUA

Senadores americanos pediram oficialmente nesta terça-feira (8) que o Departamento do Tesouro dos EUA revise as operações comerciais da JBS no país. Em documento enviado ao secretário Steven Mnuchin, o republicano Marco Rubio e o democrata Bob Menendez —base e oposição de Donald Trump, respectivamente— solicitam que o Comitê de Investimentos Estrangeiros americano abra formalmente um processo para revisar as transações da gigante de carne brasileira nos EUA. Os parlamentares citam o esquema de corrupção no Brasil —que culminou com a delação premiada de Joesley e Wesley Batista, donos da empresa, em 2017— e a ligação da companhia com o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, como riscos à segurança nacional e ao sistema de alimentos dos americanos. – Folha de S. Paulo

Nobel de Química premia desenvolvimento de baterias que carregam mais rápido

O Nobel de Química de 2019, anunciado nesta quarta (9), foi para John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Yoshino pelo desenvolvimento das baterias de íons de Lítio, que revolucionaram a tecnologia. Essas baterias estão em equipamentos que usamos para trabalhar, estudar, nos comunicar e nos mover, dos celulares aos carros elétricos, passando pelo armazenamento de energia de fontes renováveis, tanto a solar quanto eólica. Com o anúncio do trio vencedor neste ano, John B. Goodenough, 97, passa a ser a pessoa mais velha a receber um Nobel. – Folha de S. Paulo