Boletim Matutino da VICE – 9/4/2019

Brasil

Três pessoas morrem após temporal no Rio; terça-feira começa com mais chuva

A tempestade que caiu no Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (8) deixou três mortos: um homem na Gávea e duas irmãs no Leme. A terça-feira (9) começou com mais chuva. Às 5h20, pancadas moderadas atingiam toda a cidade. O município está em estágio de crise – o mais alto em uma escala de três – desde as 20h55. A recomendação é para evitar deslocamentos. A rede municipal de ensino e algumas unidades particulares não vão funcionar. Quedas de barreira interditaram o Alto da Boa Vista e a Avenida Niemeyer – onde mais um trecho da ciclovia foi arrastado para o mar. – G1

Novo ministro da Educação toma posse nesta terça e participa de primeira reunião

O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, toma posse no primeiro escalão na tarde desta terça-feira (9), às 14h, em uma cerimônia que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Logo após a solenidade, às 14h30, o novo titular do Ministério da Educação (MEC) participa da primeira reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros da gestão Bolsonaro. Economista, Weintraub foi nomeado ministro da Educação nesta segunda-feira (8) em uma edição extraordinária do “Diário Oficial da União”. Ele substituirá o professor Ricardo Vélez Rodríguez na chefia do MEC. – G1

Após posts sobre maconha, deputada Ana Campagnolo exclui conta no Twitter

A deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL-SC) virou, mais uma vez, alvo de polêmicas nas redes sociais. Internautas resgataram tuítes antigos em que a deputada falava sobre fumar maconha. Pouco depois da repercussão, o perfil de Ana no Twitter foi excluído. Em uma das antigas mensagens, a deputada teria dito que precisava de “alguma (c)ois(a) para co(n)seguir estud(ar) (b)em rap(i)dinho esses artigo(s)”. As letras em destaque formam a palavra “canabis”. O post é de 2012. No mesmo ano, Ana teria dito que queria ter muito dinheiro, mas que “não queria trabalhar muito”. – Correio Braziliense

Dez militares são presos após fuzilar carro com família no Rio

Dez militares do Exército foram presos nesta segunda-feira, 8, em flagrante acusados de matar a tiros o músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos. O carro em que ele estava com a família, em Guadalupe, zona norte do Rio, foi alvo de mais 80 tiros, que ainda feriram mais duas pessoas. O crime ocorreu na tarde de domingo, quando o veículo foi supostamente confundido com um automóvel em que estariam criminosos. O caso será investigado pela Justiça Militar. O músico levava a família para um chá de bebê, quando o carro cruzou com um grupo de militares, que estariam no perímetro de patrulhamento da Vila Militar. Segundo testemunhas, não havia operação policial e não houve ordem para que o motorista parasse. Sem aviso, os militares dispararam uma saraivada de tiros. – O Estado de S. Paulo

Menina de 11 anos é morta a tiros pelo pai ao tentar defender a mãe de agressões na BA

Uma menina de 11 anos foi morta a tiros após tentar defender a mãe, que foi agredida pelo pai, na noite de domingo (7), no povoado de São José de Itaporan, na cidade de Muritiba, no recôncavo da Bahia. Conforme a Polícia Civil, o irmão de Michele Magalhães Rodrigues, que tem 5 anos, também foi baleado e ficou ferido. O pai das vítimas, identificado como Lucival de Oliveira Rodrigues, conhecido como “Buti da Rifa”, é o suspeito de cometer o crime e está foragido. De acordo com informações da polícia, Michele foi morta ao tentar defender a mãe, que não teve a identidade revelada. – G1

Mundo

Caçador morre pisoteado por elefante e corpo é devorado por leões na África do Sul

Um caçador ilegal de rinocerontes morreu pisoteado por um elefante e, em seguida, foi devorado por leões em um parque na África do Sul, informaram na última sexta (5) os administradores do Parque Nacional Kruger, próximo à fronteira com Moçambique. Segundo o comunicado, outros caçadores que estavam com a vítima informaram à família que ele havia sido morto pelo elefante. Os parentes, então, entraram em contato com a administração do parque. Guardas do Kruger começaram as buscas pelo corpo na última quinta (4). “Os restos de um corpo foram descobertos. Indícios encontrados na cena sugeriram que um bando de leões devorou os restos mortais, deixando apenas um crânio humano e um par de calças”, diz o texto. – G1