Boletim PATRIÓTICO da VICE 03/04/20

Pátria Amada

Venerável Comandante Bolsonaro estuda criar nova Escritura Sagrada que se elevará por cada brasileiro





O eterno capitão de nossos corações Jair Bolsonáro declarou, em irretrucável entrevista à ativa Rádio Jovem Pan, que prepara nova peça da sua Sagrada Escritura . O inédito decreto máximo instituirá que todo brasileiro vai se submeter de espontânea vontade à sacrifícios aleatórios de si e de seus pares – em nome da manutenção inescrutável do status quo. “Tenho um projeto de decreto que considera atividade essencial toda aquela exercida que é indispensável para ele levar o pão para casa. Eu, como chefe de Estado, tenho que decidir. Se chegar esse momento, vou assinar essa MP”, perorou Sua Digníssima Alteza Jair-Sol. – UOL





Mandetta provoca o Garboso Restaurador do Império Jair Bolosonaro





O ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, na visão deste argurioso Boletim, em atitude globalista em conluio com entidades como a Fox News, The Economist, Turning Points USA, Students For Liberty, e as famílias Koch e Mercer, provocou o ungido Jair Bolsonaro ao reconhecer que nosso sonhado déspota tem um mandado divino que paira sobre todos os homens desta terra. “Ele tem mandato popular, e quem tem mandato popular fala, e quem não tem, como eu, trabalha”, declarou, comentando a infalível entrevista do sagrado líder à comunicativa Rádio Jovem Pan. “Rezo a Deus que nada disso aconteça aqui, que eu esteja absolutamente errado, que toda a ciência esteja absolutamente errada”, disse ainda, insidioso, desafiando a inefalibilidade da palavra do nosso supremo líder. – Folha de S. Paulo



Impoluto Soberano diz que governadores comunistas têm ‘medinho’





O venerável ancião Jair Bolsonaro mostrou todo o seu inabalável poder de oratória ao humilhar a cabala de governadores ao declarar que eles “têm medinho” do invisível vírus que causa leves paradas respiratórias cujo nome não citaremos por sua miudeza perante o porte olímpico do nosso capitão. Ele também demandou uma cota maior de sacrifício humano em nome da Pátria Imortal do Brasil. “Vai morrer gente” mas que não tem como fugir da sorrateira pandemia. “Não pode deixar de trabalhar” e deixar de criar de valor sobre capital, se não o sol nunca mais nascerá sobre a Terra Plana e viveremos nas eternas trevas da distribuição de renda. – UOL





Clava forte da justiça pode cair sobre quem macula o alvíssimo nome de General Heleno





Arteiros militantes, se aproveitando do aparente ato de coragem do discretíssimo chefe da inteligência nacional General Augusto Heleno de liberar todos os seus dados pessoais ao mostrar que não havia contraído a peste dos pulmões, acabaram maculando a alvíssima imagem do J. Edgar Hoover brasileiro ao cadastrar sua persona como participante de atividades subversivas como assinar o Netflix e abrir um crediário em magazine, podem sofrer sob a clava forte da justiça. “Se fizerem má utilização, cometerão crime e estarão sujeitas às penas da lei”, afirma em nota o brilhantíssimo serviço de inteligência coordenado pelo militar, o Gabinete de Segurança Institucional. – Folha de S. Paulo





Movimento subversivo distribui comida sem agrotóxico de graça no RS





Um grupo de assentados do movimento revolucionário vermelhinho MST resolveu perigosamente socializar o fruto do seu trabalho com quem precisa ao invés de ensinar a pescar. Não bastando doar 15 toneladas de arroz, o fazem com arroz orgânico, ou seja, sem agrotóxicos, boicotando uma indústria essencial para o apoio do magnífico e inabalável governo e também para a manutenção da necessidade de constantes pesquisas sobre câncer. Este ora patriótico boletim chama atenção para quais ideias podem brotar de atitudes tão subversivas. Vai se querer não pagar mais as rendas e aluguéis? Exigir que todas as pessoas tenham algum sustento mesmo quando não conseguirem paga, minguando as fileiras do nosso essencial exército de reserva de trabalho? Que todos participem das decisões sobre as riquezas produzidas por todos? Tudo isso na terra de Garibaldi, Brizola e Dutra? Essa movimentação é muito perigosa, mas nossos valorosos bardos da informação estão sempre à postos para dar o alerta à ruminosa tropa. Selva! – Gaúcha ZH





Veterinários podem ser convocados para cuidar de todos os cidadãos brasileiros, que apoiam Bolsonaro





O por vezes teimoso Ministério da Saúde publicou uma portaria que determina o cadastro de profissionais de 14 categorias da área da saúde para realizar capacitação, em caráter emergencial, para trabalhar pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2). A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (2). Médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais de educação física e até veterinários foram convocados. Todos esses valorosos profissionais (e mais deles) podem ser necessários caso sigamos com o incontornável plano do suntuoso guru Jair Bolsonaro, que vai trazer felicidade e paz eternas ao seu submisso povo. – G1





Curada da peste, advogada de Bolsonaro parece se preocupar com as mortes de borracheiros pelo país





A excelentíssima jurisconsulta Karia Kufa, causídica do iluminado vizir Jair Bolsonaro, veio à público anunciar ter se livrado da peste que assola as terras do futuro Novo Império Brasileiro. Aproveita para preocupar-se e denunciar a morte de um borracheiro que teria morrido com o estouro de um pneu – caso tão notório que foi relatado da mesma maneira por perfis de redes sociais de todo o país e mesmo do estrangeiro. A imprensa confirma uma morte, e explica que ela aconteceu comprovadamente por influenza A. Este boletim, apesar de reconhecer a veracidade do relato da imprensa pátria, e arrependido de ter passado as aulas de Litim Jurídico curtindo na Atlética, gasta todo seu vocabulário romano e pede data maxima venia, indicando a necessidade de uma investigação minuciosa de cada caso de áudio de WhatsApp que tenha circulado entre memes e imagens de damas despiadas neste alvissareiro app. – UOL





Pátria Idolatrada





Irmão do Norte mostra à França o sacrifício que o mundo deve aos USA





Demonstrando a superioridade moral do perfeito império dos USA, autoridades máximas da nação-irmão-mais-forte adquiriram em plena pista de aeroporto na China um lote de máscaras que havia sido adquirida pelo malditos gauleses globalistas da França, oferecendo na sacra moeda verde valores até 4 vezes mais caros. Este sabujíssimo Boletim acredita que o Brasil deve se juntar à campanha America Lives Matter e enviar ao superior povo americano todo nosso estoque de material médico e talvez algumas centenas de médicos cubanos, cujas vidas são claramente mais importantes do que a de qualquer bárbaro. – G1





Bárbaros, Infiéis & Globalistas





Magnético Chanceler Araújo denuncia ‘má vontade’ globalista contra a Predestinada Gestão

O Maciço Chanceler Ernesto Araújo denuncia, em entrevista, que os globalistas europeus demonstram “má vontade” contra o governo pátrio e a magnânima estratégia de expor o máximo de brasileiros à desconstrução completa de um sistema de saúde, na iniciativa de expurgar o marxismo advindo da noção de que a saúde de todos cidadãos importa. Os europeus “se recusam a entender o que o Brasil hoje representa, um país profundamente democrático, onde o povo retomou seu papel como centro da vida política, um país onde se aliam os valores conservadores e os valores liberais, o patriotismo, a soberania”, nas salutares palavras do sedoso Chanceler. – O Globo



Patriótica banda do verdadeiro rock nacional Jota Quest sofre com isolamento comunista



O talentosíssimo Rogério Flausino e seus companheiros da energética banda do verdadeiro rock nacional Jota Quest sempre sonharam em fazer uma turnê pelo berço da cultura ocidental, a ora decadente Europa, e estavam animados para realizar o grande desejo passando por sete cidades importantes, em seis diferentes países durante o mês de março. Contudo, o miasma da praga tomou conta de todo o continente e obrigou as egoístas casas de shows a cancelarem suas apresentações. O impetuoso vocalista da banda faz a arguta previsão de que tudo seja transferido para o Ano do Nosso Senhor de 2021. – Marie Claire

Brasil

Brasil tem novo recorde com 58 mortos em 24h; total chega a 299

O Ministério da Saúde anunciou que subiu para 299 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil — aumento de 58 mortes em 24 horas, maior número registrado no país no período. O recorde anterior, que foi anunciado no dia 31 de março, tinha sido de 42 mortes em 24 horas. A taxa de letalidade é de 3,8%. No total, são 7.910 casos oficiais confirmados no país até agora, segundo o governo, um aumento de 1.074 casos em um dia. Os dados recentes tinham sido anunciados por volta das 15h30 de hoje no site oficial do Ministério de Saúde, mas chegaram a ser apagados e as informações divulgadas ontem voltaram a aparecer na página por aproximadamente uma hora. O site foi atualizado novamente às 16h40. – UOL

Subnotificação de violência doméstica preocupa e SP libera B.O. online

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ampliou o serviço da delegacia eletrônica e passou a disponibilizar, por causa da pandemia de covid-19, o registro de ocorrências de violência doméstica online. A promotora de Justiça Juliana Gentil Tocunduva vê a iniciativa com bons olhos. “Não vai mais ser necessário sair de casa para fazer a ocorrência”, diz ela. Ao mesmo tempo que o isolamento social é necessário para combater o coronavírus, ele cria um ambiente propício para a violência contra as mulheres. “A violência não diminuiu. As vítimas estão presas dentro de casa com esses companheiros agressivos. Em um ambiente tenso, com medo de adoecer, muitas vezes com falta de dinheiro. Há o desconhecimento: ‘Se eu pedir [uma medida protetiva] o que vou fazer? Vou pra onde? Vou ter que voltar a conviver com o agressor?’”, explica Juliana. – UOL

Governo pode usar dados de celulares para localizar aglomeração de pessoas

As operadoras de telefonia celular vão oferecer ao governo dados que podem permitir o monitoramento da movimentação, do deslocamento e dos pontos de aglomeração de pessoas. Os dados poderão ajudar, por exemplo, na identificação de situações de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo o Sinditelebrasil, sindicato que reúne as operadoras, os dados vão ser repassados pelas empresas Algar Telecom, Claro, Oi, Tim e Vivo. O que será disponibilizado ao governo, informou o sindicato, são os dados de mobilidade originados pelos celulares ligados às suas redes. Essas informações serão encaminhadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. – G1

Simulações mostram como fica o salário com a compensação prometida pelo governo

O governo anunciou na quarta-feira (1º) uma medida provisória (MP) que permite a redução da jornada de trabalho com corte de salário de até 70% num período de até três meses. A medida prevê que que redução poderá ser de 25%, 50% ou de 70%. Por exemplo, quem tiver uma redução de 50% por parte da empresa no salário e na jornada vai receber uma parcela de 50% do que seria o seu seguro-desemprego caso fosse demitido. A MP também permite a suspensão do contrato de trabalho – nesse caso, o trabalhador vai receber o equivalente ao total do seguro-desemprego a que teria direito caso fosse demitido. As simulações foram realizadas pela área trabalhista do escritório de advocacia Demarest. O exercício mostra que os trabalhadores com os salários mais baixos devem ter uma maior fatia da renda preservada. Na outra ponta, um trabalhador com salário de R$ 10 mil, por exemplo, pode passar a receber menos da metade e ver o seu salário recuar para R$ 4.269,12, no cenário de redução de 70% na jornada. – G1

Justiça retira cultos religiosos da lista de atividades essenciais

O juiz federal Manoel Pedro Martins de Castro Filho determinou que a União retire da lista de serviços essenciais a realização de atividades religiosas, em meio à pandemia de coronavírus. O magistrado também suspendeu a eficácia do decreto com a redação atual. A decisão é liminar – temporária – e atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF). Os cultos religiosos haviam sido incluídos na lista de atividades essenciais por decreto de Jair Bolsonaro (sem partido). A Justiça Federal no Rio de Janeiro já havia determinado a suspensão de partes do texto. No entanto, na terça (31), a decisão foi derrubada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. – G1

Polícia identifica autor de vídeo com informação fake postado por Bolsonaro

A Polícia Civil de Minas Gerais identificou o responsável por gravar e divulgar um vídeo com informações falsas sobre desabastecimento causado por medidas de contenção ao novo coronavírus. O vídeo foi compartilhado e depois apagado por Jair Bolsonaro nas redes sociais, como uma forma de criticar as medidas de isolamento social adotadas por governadores. Depois de ser desmentido, o chefe do executivo federal pediu desculpas. Imagens do circuito interno do mesmo dia e do mesmo lugar da gravação do vídeo falso mostram a Central de Abastecimento (Ceasa) de Belo Horizonte com alimentos. – O Globo

Assessor pede demissão após Bolsonaro determinar volta do trabalho presencial no Planalto

Jair Bolsonaro determinou que servidores do Palácio do Planalto que haviam sido liberados por seus responsáveis para trabalhar em casa devido à pandemia do novo coronavírus voltassem a fazer expediente normal no prédio público. Segundo interlocutores do governo, a decisão do mandatário resultou na saída do número dois da Subchefia para Assuntos Jurídicos, Felipe Cascaes, cuja exoneração ocorreu na semana passada. Bolsonaro manifestou a aliados incômodo com a decisão de Cascaes de liberar todos os funcionários da SAJ para fazer suas tarefas de casa. A medida visava resguardar que os servidores se contaminassem com o novo coronavírus, já que havia casos positivos no Palácio. – O Globo

Mundo

EUA têm recorde mundial de mortos por covid-19 em um dia, com 1.169

Os Estados Unidos registraram 1.169 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo contagem de referência realizada nesta quinta-feira (2) pela Universidade Johns Hopkins, atingindo o recorde de óbitos mundiais em um único dia desde que a pandemia começou. A contagem reflete cifras reportadas pela universidade entre as 20h30 de quarta-feira (21h30 de Brasília) e o mesmo horário nesta quinta, elevando a 5.926 os mortos pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O recorde diário anterior pertencia anteriormente à Itália, onde 969 pessoas morreram em 27 de março. Este país europeu soma mais de 13.900 mortos, enquanto a Espanha supera os 10 mil. – G1

Covid-19 já mata mais por dia que a doença infecciosa mais letal do mundo

O número de mortos por dia de covid-19 já é maior do que a média diária de mortos de tuberculose, a doença infecciosa mais letal do mundo. Na quarta-feira, 1º de abril, foram mais de 4,6 mil mortos, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), compilados pela plataforma The World On Data, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Nesta quinta-feira, 2 de abril, esse número já havia ultrapassado a marca de 5 mil mortos por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a tuberculose matou cerca de 1,5 milhão de pessoas no mundo, ou 4,1 mil por dia, em 2018, os últimos dados disponíveis. É preciso ressalvar, no entanto, que a covid-19 é uma doença nova e cuja real letalidade só será conhecida ao fim da pandemia. – BCC

Reino Unido tem mais 569 mortes por coronavírus e bate seu recorde diário

O Reino Unido teve nas últimas 24 horas o seu dia mais fatal desde o início da pandemia de covid-19. Segundo dados divulgados pelas autoridades locais, foram registradas 569 mortes pelo novo coronavírus no país de ontem para hoje, seis a mais do que o recorde anterior. Ao todo, o Reino Unido já tem 2.921 mortes pela covid-19. Os infectados, incluindo mortos e curados, são 33.718, 4.244 a mais do que o registrado de terça (31) para quarta-feira (1º). Segundo publicado pelo jornal britânico The Guardian, os números também sugerem que o país está cerca de duas semanas atrás da Itália, que já soma quase 14 mil mortes e é, hoje, o europeu em pior situação. – UOL

França diz que quase 900 pessoas morreram de coronavírus em asilos

O diretor-geral de saúde da França, Jérôme Salomon, informou nesta quinta-feira (2) pela primeira vez que entre as vítimas do novo coronavírus no país até agora, 884 morreram em asilos. Salomon disse que o número de mortes em residências para pessoas da terceira idade é parcial porque nem todas as casas enviaram os seus dados. Há ainda 14.638 casos confirmados ou suspeitos da doença nesses espaços, além das 59.105 pessoas infectadas por todo o território francês. Ainda segundo o diretor-geral, 471 pessoas morreram de covid-19 nos hospitais do país devido a problemas relacionados com o vírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. – UOL

Com falta de sangue, EUA reduzem restrições a doadores gays (para 3 meses desde a última transa)

Os Estados Unidos relaxaram nesta quinta-feira (3) as regras que impedem muitos gays de doar sangue. Trata-se de um esforço para combater a grave escassez de doações devido ao surto da covid-19. Desde 2015, homens que fizeram sexo com outros homens nos últimos 12 meses não eram autorizados a doar sangue. Anteriormente, esta proibição era vitalícia. Agora, o período foi reduzido para três meses, conforme anunciou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês). “A pandemia da covid-19 causou desafios sem precedentes ao suprimento de sangue dos Estados Unidos”, indica o comunicado. – UOL