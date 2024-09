Bookworms explora os padrões de beleza em sua hipnotizante nova faixa

O produtor Bookworms, do catálogo da L.I.E.S. e da Confused House, lançou a dissonante faixa-título de seu novo EP, Standards of Beauty, que sai pela Anòmia, selo de Barcelona. Composta a partir um loop hipnotizante que, alternadamente, soam como sinos sintéticos e tambores de mão (ou os dois ao mesmo tempo), Nik Dawson coloca as coisas em movimento em um ritmo que se arrasta obstinadamente, eventualmente, orbitando o motivo central com um par desagradável de vibrações oscilantes na faixa de freqüência mais alta.

“Standards of Beauty se refere à restrição dos padrões de beleza europeus/ocidentais e às realidades e narrativas alternativas, seja indiferentes ou desafiadoras perante a elas”, o artista disse no press release do EP. “Refere-se aos ciclos de feedback que ocorrem entre essas normas e seus contrapontos, onde inverso do padrão é fetichizado. Estou pensando em existência em um universo estranho dentro de tudo isso — ouvir que eu não era negro ou branco o suficiente praticamente toda a minha vida. Onde está o padrão lá? Este registro é a minha realidade alternativa.”

Videos by VICE

No começo do ano, Dawson contou ao THUMP que esse EP acompanha seu álbum de estreia, Xenophobe: “É sobre as várias perspectivas na luta pela auto-estima. Formas de tentar lidar com as besteiras.”

Standards of Beauty será lançado no dia 23 de setembro.



Siga Alexander no Twitter.

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.