Bots tentaram derrubar nota de ‘Marighella’ no IMDb, mas não deu muito certo

Nessa quinta-feira (14), o filme Marighella estreou no Festival de Berlim e ganhou bons elogios. A coletiva de imprensa adotou um tom político e contou com uma manifestação em homenagem à ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em março do ano passado. Wagner Moura, o diretor do filme, declarou que a obra “é maior que Bolsonaro” e que não se trata de resposta direta ao governo.

Marighella conta a história do ex-deputado, marxista, poeta e guerrilheiro brasileiro que foi assassinado por conta da ditadura militar em 1969 e, de acordo com algumas das primeiras resenhas, adota por vezes um tom militante e maniqueísta.

Muito por causa desse viés político do filme, contas de direitistas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro organizaram uma ação coordenada para se manifestar contra o filme na plataforma IMDb, o mais popular site que organiza informações e avaliações do público de filmes mundiais.

Atualmente, Marighella está com uma avaliação de 2,9/10 e conta com mais de 29 mil votos, segundo pesquisa direta no Google. A suspeita em relação à participação de bots partiu do grande volume de contas novas na plataforma e os reviews do filme, que parecem ser feitos a partir da ferramenta de tradução do Google. (“Brazil not love terrorists” é um dos comentários que já foram apagados pela plataforma nesta manhã.)

Printscreen do aplicativo.

Como resposta, apoiadores de Wagner Moura organizaram um mutirão para aumentar a nota do site, mas a equipe do IMDb resolveu atuar antes.

Na manhã de hoje, a plataforma de avaliação suspendeu a exibição da nota do filme e apagou os comentários feitos por usuários recentes, já que o longa não tem data de estreia no Brasil.

Tentamos entrar em contato com o site para entender como eles pretendem filtrar as avaliações futuras, mas eles não retornaram até o fechamento desse texto. Uma coisa é certa: a horda de bolsonaristas e bots não desistirá de negativar um filme que vai contra o fã-clube deles.

