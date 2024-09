​A Boys Noize Records Vai Lançar uma Compilação e Temos Duas Faixas pra Você

A Boys Noize Records vai lançar a Miami Noize Vol. 6, uma coletânea de 13 faixas com o melhor conteúdo do catálogo bem diverso do selo. O boss da BNR, Alex Ridha a.k.a. Boys Noize, vai chegar chegando com a faixa “Travis”, mandando ver no house e no techno. Mas o destaque hoje vai pra duas outras pérolas dessa compilação.

De um lado, temos “Stables”, do Djdedjotronic. “O Djedjotronic tem feito as melhores músicas de electro new classic”, conta Ridha ao THUMP. “Mas essa faixa [“Stables”] é mais house, com uma vibe meio Miami num dia de sol”.



Do outro, o “Body Work” do Escor Krist não tem nada de ensolarado. “Ele é esse cara super novinho de Los Angeles que curte um lance mais hardcore-techno-bate-cabeça”, diz Ridha. “Lançamos o primeiro EP dele no ano passado”. A faixa que está na compilação nada mais é que um trampo minimalista, mas todo porradão que ao mesmo tempo te choca e mexe com você.

