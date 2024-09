Cinco mortos e 15 feridos após tiroteio no BPM Festival no México

Cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas após tiros terem sido desferidos através de uma janela durante festa de encerramento do BPM Festival em Playa Del Carmen, México, ao sul de Cancun. Os tiros ocorreram por volta das 2h30 desta segunda (16) segundo a Associated Press.

Os números de vítimas foram confirmados pelas autoridades locais numa coletiva para a imprensa na manhã desta segunda. Ainda segundo a AP, “Rodolfo Del Angel, diretor de polícia do estado de Quintana Roo, disse à Milenio TV do México que o tiroteio foi consequência de um ‘desentendimento entre pessoas’ dentro do clube e que os seguranças da casa foram alvejados ao tentar conter a briga.”

De acordo com nota da organização do BPM enviada à Mixmag, o tiroteio começou na 12ª avenida próxima à casa noturna Blue Parrot, onde estava sendo realizado o evento. Nosso repórter no México confirmou que quatro das vítimas fatais do incidente eram parte do staff do festival, sendo dois canadenses, um colombiano e um italiano.

Segundo o procurador geral de Quintana Roo, Miguel Angel Pech, o tiroteio acabou levando o público a correr para as saídas de emergência do club, o que acabou gerando a quinta vítima. Ele também negou qualquer possibilidade do incidente estar relacionado ao terrorismo.

Três pessoas foram presas nos arredores do festival, mas ainda não confirmada a sua relação com o tiroteio. Relatos não-confirmados sugerem que o atentado pode estar relacionado à atividade dos violentos carteis mexicanos.

“Estamos muito pesarosos diante deste ato de violência sem sentido e estamos cooperando completamente com as autoridades e governo local em sua investigação”, afirmou a organização do BPM em nota. “Nossas preces e condolências às vítimas e suas famílias, bem como todos os afetados por esta tragédia”.

Entre os nomes escalados para a festa de encerramento estavam Seth Troxler, Paco Osuna, Technasia, Sante, Sidney Charles, De La Swing, e George Privatti.

Jackmaster, que tocou no BPM, comentou o incidente e pediu para que o público não fosse ao festival.

Num tuíte (que depois foi apagado), a organização do BPM anunciou que todas as apresentações e festas foram canceladas enquanto as investigações da polícia continuam. O festival celebrava o seu décimo aniversário neste ano.

Conforme a notícia sobre o tiroteio se espalhou, muitos DJs pelo mundo ofereceram suas condolências para as vítimas.

