Brian Eno reflecte sobre “Apollo”, um álbum de 1983 que desafia tempo e espaço

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.

Apollo: Atmospheres and Soundtracks, de Brian Eno, é um álbum que desafia tempo e espaço. Ainda que gravado com o objectivo de servir de banda sonora para um documentário de 1983 sobre as seis missões lunares, o nono disco a solo do também membro dos Roxy Music proporciona ainda hoje uma audição extraordinária. Um autêntico reflexo da própria natureza do Universo, combinando grandiosidade e uma pompa esmagadora com a expansão silenciosa do nada.

Videos by VICE

Numa altura em que se celebram os 50 anos da chegada da Apollo à Lua, a 20 de Julho de 1969, o disco de Eno acaba de ser reeditado com um monte de material extra nunca antes ouvido (stream aqui). Para comemorar a efeméride, Brian Eno, bem como o seu irmão Roger Eno e o colaborador Daniel Lanois falaram connosco sobre o processo de criação de ambos os discos.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.