Americanos e canadianos gastaram quase 60 mil milhões de dólares em erva em 2016

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Canadá.





Quando andávamos a comprar “pintores” aos dealers do Liceu, para fumar na cave de casa do nosso melhor amigo depois (ou durante) as aulas, provavelmente nunca imaginámos que a indústria da canábis chegasse ao ponto em que se encontra hoje em dia, muito menos até onde promete ir nos próximos tempos. No ano passado, a erva chegou ao mercado de acções canadiano e um estudo recente assegura que o reforço da legalização pode, em 2021, representar lucros de 21 mil milhões de dólares [cerca de 19 mil milhões de euros].



Um relatório da ArcView Market Research, denominado “The State of Legal Marijuana Markets”, que estudou os mercados da erva medicinal, legal e ilegal, demonstra que, em 2016, americanos e canadianos gastaram em conjunto 56.4 mil milhões de dólares [cerca de 53 mil milhõess de euros] em marijuana. No entanto, deste número, apenas 6.9 mil milhões de dólares [algo como 6.2 mil milhões de euros] foram gastos no mercado legal – ou seja, 88 por cento foram gastos ilegais -, o que demonstra a enorme quantidade de dinheiro que o mercado negro ainda representa.

Os 21 mil milhões de dólares projectados para os próximos anos, baseiam-se, por isso, no crescimento que se espera possa haver no mercado canadiano da erva, bem como no Massachusetts e Califórnia, onde a legalização está ainda pendente. Claro que o relatório assume que nos Estados Unidos não haverá um retrocesso nos processos até agora levados adiante na legalização e que a nova presidência não abrirá uma nova guerra à indústria da canábis.

Enquanto o Canadá está à beira da legalização em todo o país nos próximos dois anos, os EUA continuam a resistir à medida a nível federal, apenas permitindo que sejam os estados a decidir individualmente. Em 2016, houve mais sete estados norte-americanos a aprovar a legalização da marijuana. O México iniciou igualmente um processo para legalizar a erva medicinal.

O relatório da ArcView realça ainda a forma como a ilegalidade continua a impedir o mercado da canábis de atingir o seu pleno potencial. “Em contraste com outro tipo de mercados que cresceram rapidamente do zero para valores na ordem dos milhares de milhões de dólares, como os da comida orgânica, consumo de vídeo doméstico, telemóveis, ou a Internet, a indústria da erva não necessita de criar procura por novos produtos, ou por inovação. Necessita apenas de mover a procura por um produto altamente popular para canais de venda legais”.

