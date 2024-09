Como Penetras Tentam Entrar no Festival de Cinema de Cannes

Andando por Cannes durante o festival de cinema da cidade, você encontra uma mistura estranha de criaturas: o pessoal realmente rico, gente que toma banho de Moët e passa férias caçando em reservas; os que queriam ser ricos, que dividem o aluguel de sua Ferrari em dois cartões de crédito e roubam martinis que ficam para trás; e os que estão tentando a sorte, ficando na frente das exibições com cartazes feitos à mão, tentando ganhar ingressos para as estreias e atacando o open bar na primeira oportunidade. Esse é o nosso povo.

Conversamos com alguns deles para descobrir os principais truques para se entrar nos eventos. Por exemplo, como você consegue entrar numa after party e ver a Salma Hayek de perto: acorrente sua cadeira na grade próxima de algum evento movimentado de tapete vermelho, use um terno ou vestido de gala no calor do verão de Cannes e escreva em francês num envelope que você aceita qualquer convite que estiver sobrando. Por incrível que pareça, isso às vezes funciona.

Descubra o que mais aprendemos com os penetras de Cannes abaixo.

VICE: Oi. De onde você é?

Cara com a cabeça de cavalo: Originalmente do Peru, mas cresci em São Francisco.

Há quanto tempo você está tentando conseguir um ingresso aqui?

Acabei de chegar, uns dez minutos atrás.

Você tem vindo aqui todas as noites?

Não. Estou aqui pelo Sicario, o único filme que quero realmente ver, e espero poder usar isto na exibição.

O que você está usando hoje?

JC Penny.

De onde você veio?

Marilyn: Dos EUA. Estou aqui com um projeto estudantil que traz estudantes de cinema para Cannes.

E você está gostando do festival?

É incrível. Assisto a filmes o dia inteiro; depois, vou a festas, durmo duas horas e assisto a mais filmes no dia seguinte. É um estilo de vida totalmente insustentável, mas é divertido por duas semanas.

A que festas você foi?

Fui à after party de Tale of Tales [um fantástico filme italiano de Matteo Garrone, estrelando Vicent Cassell, Salma Hayek e John C. Reilly], e todo mundo era uns 15 anos mais velho que eu. Mas foi open bar; então, foi divertido.

Você viu alguém interessante?

Fiquei perto da Salma Hayek por uns minutos e tirei uma foto com o ogro [Guillaume Delaunay] do filme, mas só.

Você tem caçado ingressos para as estreias com esse cartaz todas as noites?

Sim. Às vezes, você consegue os ingressos pela loteria, mas é difícil. E, mesmo assim, eu ainda teria de ficar na fila para ver os outros filmes; então, achei que isso era melhor e mais rápido do que esperar na fila. Quando comecei, eu ficava desconfortável porque sou muito orgulhosa, mas agora faço isso todo dia e estou bem.

De onde vocês são?

As duas: Cannes.

Há quanto tempo vocês estão aqui?

Colocamos nossas cadeiras aqui uma semana atrás, um dia antes de o festival começar, e estamos aqui hoje desde o meio-dia.

E vocês vieram todos os dias desde semana passada?

Sim.

O que atrai vocês nesse tipo de evento?

Tudo. Claro, as celebridades, porque somos fãs, temos um blog e compartilhamos tudo que vimos e sentimos com os nossos amigos que não podem estar aqui.

OK. Vocês precisaram tirar folga do trabalho para ficar sentadas aqui o dia inteiro por quase duas semanas?

Somos estudantes e estamos de férias; então, esse é nosso jeito de passar as férias.

Legal. Qual a coisa mais interessante que vocês viram até agora?

Vimos nosso ator francês favorito, o que foi ótimo, e também o Colin Farrell – ele é muito gatinho.

Quão cedo os outros caras chegam para ficar aqui?

As pessoas no centro começam a colocar suas coisas aqui duas semanas antes do festival – eles dormem aqui. Viemos um dia antes, porque não tínhamos tempo nem energia.

Que outras celebridades vocês querem ver?

Michael Fassbender e James Franco!

Tradução: Marina Schnoor

