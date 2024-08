Carly Rae Jepsen salva o pop de novo com o single “Party For One”

A Carly Rae Jepsen está de volta, finalmente. Depois do que pareceu uma vida inteira de posts de boatos de sessões no estúdio, “Party For One”, seu primeiro single novo desde “Cut to the Feeling” do ano passado, foi lançado nessa quinta (1). Ele mostra a Carly no mesmo espírito em que ela esteve na obra-prima Emotion, de 2015, cantando por cima de sintetizadores irresistíveis, fazendo você querer dar um tiro numa carreira de glitter. É muito literalmente uma ode ao amor próprio, mas ainda é exuberante e irresistível. Ouça abaixo, assista o clipe acima e curta uma brisa de açúcar sem ter que estragar seus dentes.

