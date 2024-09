Cervejaria ‘imprime’ tuítes da Copa no seu chopp para você largar o celular

A Copa do Mundo finalmente teve seu pontapé inicial neste mês em Moscou, com uma elaborada cerimônia de abertura que contou com mulheres em agasalhos de corrida cobertos por lantejoulas, uma bola oficial que passou uma temporada na Estação Espacial Internacional, Vladimir Putin e Robbie Willliams, que veio direto de 1999 pro palco da abertura.

Foi… interessante. Por mais que seja complicado usar o Twitter como um coletivo para referir-se a algo, com certeza o Twitter tinha lá seus sentimentos sobre a coisa toda a serem compartilhado, seja sobre a presença de Putin, sobre a partida de abertura que não foi lá grandes coisas e também sobre o fato de que a seleção dos EUA não se classificou, inclusive teve gente que só se ligou desse último fato agora, que deus os abençoe.

A Copa do Mundo pareceu ser o principal tema discutido no Twitter, mesmo em um dia que contou com uma partida entre os dois piores times do ponto-de-vista estatístico da coisa. A Rússia acabou levando um 5 a 0 em cima da Arábia Saudita, mas verdade seja dita, Robbie Williams conseguiria esse placar. Não é de se surpreender também: a Copa de 2014 foi o evento mais tuítado da história, com mais de 672 milhões de tuítes acompanhando as partidas. Projeções indicam que neste ano tudo será ainda mais intenso.

E é aí que a cervejaria sueca Norrlands Guld entra. A fabricante quer que todos prestem atenção nas partidas e não em seus celulares e, sendo assim, se juntou à agência de publicidade Åkestam Holst para criar uma impressora com tinta à base de malte que imprimirá todos aqueles tuítes com a hashtag #WorldCup na espuma de suas cervejas.

De acordo com a Ad Week, os tuítes podem ser impressos em cada copo “em segundos após sua postagem”, o que significa que algum sortudo nas Suécia pode acabar recebendo um tuitaço do ex-zagueiro da seleção dos EUA e atual comentarista da FOX Alexi Lalas com sua opinião sobre Williams. (“Robbie Williams é demais”, escreveu.)

“A Cerveja Social”, nome dado pela Norrlands Guld, teve sua estreia no amistoso entre Suécia e Dinamarca e estará disponível em “alguns bares suecos” durante a Copa. A seleção sueca está no Grupo F, junto de Alemanha, México e Coreia do Sul, então os tuítes em sueco podem ficar cada vez mais desesperançosos ou emputecidos, com o passar dos jogos.

Um bom motivo para pedir mais uma cerveja.

Matéria originalmente publicada na VICE US.

