Michel Gondry Faz uma Ode à Sincronia no Novo Clipe do Chemical Brothers, “Go”

Quando Chemical Brothers e o Michel Gondry se juntam, o resultado é histórico. Essa frase ficou cafona, mas não deixa de ser verdade. Você com certeza se lembra do passeio de trem em “Star Guitar”, com cada figura na paisagem representando um dos sons que formavam a música. E de “Let Forever Be”, um plano sequência em que os efeitos eram todos feitos “à mão”.

Michel Gondry voltou a dirigir um clipe do Chemical Brothers – desta vez, da música “Go”, que estará no novo álbum Born in the Echoes, a ser lançado em 17 de julho. O lance é típico Gondry: muita sincronia, coreografia encaixando com as batidas da música, tudo bem caseiro e nem por isso menos bonito. São sete mulheres vestidas e maquiadas igualmente e movimentando dois mastros (nãaao, eu não vou escrever “paus”) de maneira a criar umas ondas e desenhos muito loucos.

“Go” é a segunda música divulgada do novo disco do Chemical Brothers. Na semana passada, a gente já tinha te mostrado “Sometimes I Feel So Deserted” (e não custa ouvir de novo).

