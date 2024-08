Cientistas descobriram enormes estruturas misteriosas de rádio no coração da Via Láctea

Cientistas descobriram enormes “bolhas de rádio”, misteriosas estruturas gasosas que emitem ondas de rádio, no centro da Via Láctea.

Se estendendo centenas de anos-luz acima e abaixo do plano galático, as bolhas provavelmente foram criadas por uma erupção no centro galático nos últimos milhões de anos, segundo um artigo publicado na Nature. A explosão deve ter sido igual a 100 explosões de estrela para produzir estruturas tão grandes.

“Essas enormes bolhas até agora estavam escondidas pelo brilho intenso de emissões de rádio no centro a galáxia”, disse o coautor do estudo Fernando Camilo, cientista-chefe do Observatório Astronômico da África do Sul, numa declaração.

Camilo é parte de uma equipe internacional liderada por Ian Heywood, um astrofísico da Universidade de Oxford, que detectou as bolhas. A descoberta foi feita pelo radiotelescópio MeerKAT, uma instalação com 64 antenas de rádio, localizado no norte de Carnarvon, África do Sul.

O MeerKAT começou a operar em 2018, e o novo estudo se baseia em suas primeiras observações. “Tirar as bolhas do barulho de fundo foi uma tour de force técnica, só possível pelas características únicas e localização ideal do MeerKAT”, disse Camilo.

O centro da Via Láctea é profundamente influenciado por Sagittarius A*, um gigantesco buraco negro com uma massa equivalente a quatro milhões de sóis. Apesar desse buraco negro ser relativamente tranquilo comparado com outros observados em outros centros galáticos, ele ainda ocasionalmente devora gases, poeira e até estrelas. Cientistas acham que podem ter observado um desses episódios este ano, por exemplo.

As bolhas de rádio detectadas pela equipe de Heywood provavelmente foram arrotadas pelo Sagittarius A* depois de engolir um volume grande incomum de material. A explosão mandou jatos de partículas carregadas do centro galático, que foi esculpido na forma moderna de bolha em parte pelas intensas linhas de campo magnético cercando o buraco negro.

“Com essa descoberta inesperada estamos testemunhando na Via Láctea uma nova manifestação de fluxos de matéria e energia em escala galática, governados por seu buraco negro central”, disse Camilo.

