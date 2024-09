Caramba, o Clipe Novo do Jack Ü com o Justin Bieber Acabou Ficando Daora

Assim como todo ser humano com um pingo de respeito e amor próprio, somos inclinados a rejeitar veementemente qualquer coisa que envolva o Justin Bieber, mesmo que essa coisa também tenha a participação dos dois gigantes da dance music atual, Skrillex e Diplo. Então quando assistimos ao clipe resultado da colaboração desse trio, “Where Are Ü Now”, e descobrimos que é bem daora, tivemos que reiterar nossa filosofia e praticamente toda a nossa identidade.

Claro que, quando a música saiu alguns meses atrás, ficamos levemente impressionados. A letra meio pastelona e mela-cueca é só o Bieber mostrando o que sabe fazer, mas quando a batida deep house chega com aquele sample distorcido por cima, aí a parada fica dançante mesmo.

Videos by VICE

O vídeo mostra Bieber fazendo carinha de cachorro abandonado pra câmera, mas, assim como a faixa, vem um nível completamente novo de arte quando entra o beat literalmente. Crianças e adolescentes de todos os lugares foram convidados pra participar do clipe fazendo intervenções com desenhos em telas com poses do cantor, e tudo isso foi sincronizado depois com as imagens filmadas. O efeito imersivo e bagunçado criado nisso tudo é uma mistura da abertura da série Um Maluco no Pedaço com qualquer quadro do Jackson Pollock. Até os passinhos questionáveis de Bieber funcionam num contexto assim.

Tudo isso combina bem com o jeitão do Jack Ü. Diplo e Skrillex mostram mais uma vez que eles podem superar as expectativas e as definições de pop, EDM e dance music em geral, borrando a linha que divide a arte e a zoeira. Reconhecendo os devidos méritos, “Where Are Ü Now” ficou bem bom.

