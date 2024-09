“Close Your Eyes” do ​Jean-Michel Jarre com o Air Reúne 40 Anos da História da Música Eletrônica

O mundo da música é mesmo uma brisa, cheio de colaborações maravilhosas como as que encontramos no 19° álbum do Michel Jarre, Electronica 1. Lançado nesta sexta (16), o disco conta com colaborações que vão desde toda a galera do Gesaffelstein, Boys Noize e até Pete Townshend do The Who.

Uma das mais emocionantes e notáveis colaborações para Jarre foi a dupla do Air, seus companheiros, também chamados de impressionistas da música eletrônica francesa. O trio trabalhou junto na faixa “Close Your Eyes”, e no documentário novinho em folha que mostra os detalhes únicos do processo que eles usaram pra criar a música.

Jarre credita o Air ao considerá-los como um dos grupos que ultrapassaram as barreiras do tempo com sua música peculiar, que é a sua marca registrada. Seus estilos quase se parecem, mas quase, pra falar a verdade não chegam nem perto. Dito isso, “Close Your Eyes” conta com uma tecnologia usada para produzir música eletrônica que remete às mesas analógicas, plug-ins e até a um iPod. E eu posso te assegurar que toda a história da música eletrônica está contida nesta única faixa.

“Nós somos apaixonados por música eletrônica,” disse Nicolas Godin, da dupla. “Trabalhar com o Jean-Michel Jarre expandiu o nosso campo de experimentações. Essa colaboração reflete o conhecimento de todos nós no mundo da música eletrônica, desde loops de fitas até vocoders de moon safari.”

Dê um confere na playlist do Spotify abaixo, que conta com “Close Your Eyes” e mais 18 faixas do álbum Electronica 1: The Time Machine. Mantenha seus ouvidos bem atentos e ouça este som impecável:

