Cocriador de Rick and Morty pede desculpas por vídeo ofensivo antigo

O cocriador de Rick and Morty Dan Harmon saiu do Twitter no final de semana depois que uma esquete ressurgiu na internet, mostrando o comediante se esfregando numa boneca numa abordagem satírica da série Dexter do Showtime. Finalmente, na noite de segunda-feira, Harmon falou sobre o vídeo chamado “Daryl”, que ele criou para o festival de comédia experimental Channel 101 quase dez anos atrás.

“Em 2009, fiz um ‘piloto’ parodiando a série Dexter que só serviu para ofender”, Harmon disse num pedido de desculpa divulgado no CNET. “Logo percebi que o conteúdo era de muito mau gosto e tirei o vídeo do ar imediatamente. Ninguém deveria ter que ver o que vocês viram e, por isso, me desculpo.”

Muitos usuários do Twitter se prepararam para ver o Adult Swim cancelar a encomenda de 70 novos episódios de Rick and Morty na esteira da polêmica, depois que a Disney demitiu rapidamente o diretor de Guardiões da Galáxia James Gunn por tuítes igualmente sem noção. Mas numa declaração para a Polygon, a rede parece apoiar o criador de Rick and Morty e aceitar sua desculpa.

“No Adult Swim, procuramos encorajar liberdade criativa, particularmente na comédia. O conteúdo ofensivo do vídeo de Dan de 2009, que surgiu recentemente, demonstra um mau julgamento e não reflete o tipo de conteúdo que buscamos”, diz a declaração. “Dan reconheceu seu erro na época e já se desculpou. Ele entende que não há lugar para esse tipo de conteúdo aqui no Adult Swim.”

Segundo o Guardian , o vídeo apareceu primeiro no 4chan, se espalhou pelo fórum da alt-right do Reddit r/the_Donald, depois foi parar no Breitbart, no Daily Caller e no Twitter da direita alternativa. Muitos dos comentaristas rotulam o vídeo como prova de que Harmon é um pedófilo secreto de Hollywood, ligando o caso à mesma teoria da conspiração que levou ao atentado do Pizzagate nos EUA. Outros compararam o incidente com os tuítes racistas de Roseanne Barr, que levaram ao cancelamento da série da simpatizante de Trump na ABC. Vale apontar que o teórico da conspiração do Pizzagate, Mike Cernovich, que recuperou os tuítes que fizeram Gunn ser demitido, ajudou a espalhar a história.

Pedidos de desculpa foram feitos, mas a poeira não baixou ainda. Agora os trolls do Twitter estão spammeando o Twitter do outro cocriador de Rick and Morty, Justin Roilands, com comentários sobre um desenho que ele postou de Barron Trump usando óculos de realidade virtual sem calça. E com Cernovich tuitando sobre ter uma “base de dados com mais de 100 liberais verificados de Hollywood” fazendo piadas de mau gosto similares, parece que a polêmica não vai acabar tão cedo.

