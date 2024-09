Ouça a Mix Feita pelo Coldcut pros 25 Anos da Ninja Tune

Não preciso explicar para você o que é a Ninja Tune, preciso? Basta dizer que estamos falando de um dos mais influentes e longevos selos de música eletrônica, que tem conseguido se manter relevante desde o seus dias de trip-hop, acid e IDM até hoje — com novos lançamentos do Machinedrum, Falty DL e The Bug.

Faz 25 anos que o Coldcut, o duo formado por Matt Black e Jonathan More, fundou a label como a casa da música eletrônica longe da influência corrupta da grana das majors. A dupla se cruzou primeiro numa loja de discos, onde Black trabalhava no balcão enquanto também discotecava numa radio pirata e aprendia sobre programação. Eles revolucionaram a dance music com uma colagem inédita de sons que se utilizavam de cortes e samples do que eu havia de mais desconhecido quando eles começaram a tocar no fim dos anos 80. Não à toa o The Guardian os chamou de “as primeiras estrelas da dance music britânica”.

Videos by VICE

Para celebrar um quartinho de século da Ninja Tune, o THUMP tem uma mix feita pelo próprio Matt Black que mostra uma forma audaciosa de criar uma narrativa auditivo com mashups. “A mix é uma mistura de festa latina, dub e house retro”, diz Black. “Na sequência, há um set de remixes do Coldcut feitos com o app Nina Jamm, nossa tentativa de criar a brincadeira perfeita para os viciados em beats na forma de um aplicativo gratuito.” Parte da emoção está em não saber quantas músicas estão tocando a cada momento!

Ouça a mix abaixo:

Siga o THUMP nas redes Facebook // Soundcloud // Twitter.