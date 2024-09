Como Azealia Banks Fez o Inovador Vídeo de “Wallace”

Azaelia Banks estourou em 2011 na força de um video clip. Quando ela mandava um rap vestindo uma camiseta da Minnie Mouse na frente de uma simples parede de tijolos em “212”, nós nos apaixonamos; Quando ela cantava “hey, I can be the answer,” nós acreditamos nela. Quatro anos depois, Banks lançou outro memorável vídeo para sua faixa “Wallace,” de seu disco de 2014 Broke With Expensive Taste. Enquanto “212” nos deleitava com a sua simplicidade, “Wallace” é simbolo de avanço e complexa interação entre arte e tecnologia.

Dirigido por Nick Ace e Rob Soucy e usando tecnologia de código aberto baseada no Chrome Experiments, “Wallace” é um video interativo que deixa você controlar os movimentos de Banks ao mover o seu rosto em frente à camera do computador. O vídeo usa um aplicativo de reconhecimento facial para criar uma experiência que é imersiva, interativa e ainda assim baseada no navegador de internet. Na segunda parte do clipe, o usuário aparece na tela, se misturando com o fundo e inexperadamente se junta à Banks em seu mundo.

Em tempo para o começo do SXSW Interactive, na semana passada, o vídeo foi lançado na ultima quarta-feira (11), incitando as redes sociais a explodirem com a hashtag #WallaceVideo (um motivo refescantemente relacionado à música para Banks virar um trending topic)



O conceito para “Wallace” nasceu quando Ace foi apresentao ao aplicativo de leitura facial do Chrome Experiments pelo experiênte designer Brett Renfer, um colega na Collins consultoria de branding. A primeira vez que ele viu a tecnologia em uso, Ace disse que ela permitia fazer o usuário virar uma ‘perambulante’ e virtual rainha Elizabeth. “Eu fiquei obcecado,” ele se lembra. “Depois na mesma semana eu perguntei para Brett se era possível usar a minha cabeça para mudar de canal; ele disse ‘sim.’”

Embora não seja exatamente a rainha da Inglaterra, Banks contatou Ace e Soucy, tendo visto o vídeo que a dupla havia dirigido para o rapper Kevin Hussein. Ela falou com a dupla para ajudar com o clipe de outra faixa de Broke with Expensive Taste, “Heavy Metal and Reflective,” antes de todas as estrelas se alinharem para “Wallace.”

“Eu me encontrei com Nick uma manhã, e ela veio todo empolgado com essa ideia que ele tinha tido aquele dia,” diz Soucy. “Sendo perfeitamente honesto, meu primeiro pensamento era que ele estava completamente louco. Quando você está experimentando um novo conceito, existe muito acaso envolvido.”

O time começou experimentando, ” olhando um para o outro maniacamente, enquanto fazíamos a batida [da música] com nossas bocas e o chimbal com nossos olhos,” conta Ace. “Nós queríamos que o público não apenas afetasse a artista, mas que também entrassem no seu mundo,” diz Soucy. “Nós precisamos que sentissem como se estivessem só você e ela juntos em um quarto.”

Os elementos do fundo, diz o diretor, foram inspirados em antigas sequências de abertura de filmes do James Bond, com os flashes monocromáticos acrescentando ao sentimento de imprevisibilidade. Sabendo que Banks seria uma modelo e performer ideal para o aplicativo sensor de movimento, os diretores decidiram usar os olhos e boca da musicista como pontos focais visuais, resultando em uma experiência incomumentemente íntima para o público.

“Nós sabiamos que o único jeito deste conceito funcionar seria com uma grande personalidade e uma grande música” diz Ace. “Ela é uma pessoa tão expresiva. A maneira que sua linguagem corporal se comunica é naturalmente hipnotizante.” Soucy explica. “Você não pode dirigir ou prever que isso vai acontecer em uma filmagem – ela que trouxe isso.”

A gravação durou um dia em um fundo verde no Studio 123 na Chinatown de Nova Iork. Banks teve que deixar perfeitamente iguais 30 gravações para pegar todos os angulos necessários para a pós-produção e otimizar a tecnologia do software.

Se Banks conquistou a reputação de ser difícil, não é como ela estava se comportanto na gravação e pré-produção. “Ela é lotada de ideias empolgantes e tem a energia para fazer elas todas acontecerem,” Soucy diz de Banks. “Ela faz as coisas mesmo e é assim que eu e Nick somos. Geralmente as coisas não andam tão rápido, mas quando nós três trabalhamos juntos, nós temos uma dinâmica especial que é exepcionalmente rara. Nós acreditamos nela e ela confia que nós façamos a nossa parte.”

“Ela não é interessada em fazer o que o resto de seus contemporâneos estão fazendo,” acrescenta Ace. “Ela é uma colaboradora exepcional e apesar do que você pode ter ouvido a respeito dela, é indolor trabalhar com ela.”

“Azealia é cool, e ponto final,” acrescenta Soucy.

Com “Wallace”, ela tem um video bem cool também.

