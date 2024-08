Como driblar a vontade de saber o que seu ex está fazendo

Fixar na vida de ex namorada ou namorado depois do fim de uma relação é um vício masoquista, não muito diferente de roleta russa. É muito provável que você saia disso extremamente machucado ou ligeiramente desprezado, e definitivamente não tão estável quanto estava antes de começar esse joguinho.

Nossa necessidade de atualizar nossos seguidores com os aspectos mais mundanos da nossa vida e o advento de aplicativos como o Find My Friends significam que acompanhar o que todo mundo está fazendo – especialmente alguém que você amava, ou pelo menos com quem transou – nunca foi mais fácil e normalizado. E o apelo de ver o que seu ex-mozão anda aprontando é compreensível; pode ser até divertido! Tem uma chance de sair dessa se sentindo uma detetive depois de deduzir que ele estava todo arrumado nos stories do Instagram noite passada (sim, que você assistiu com sua conta falsa) porque estava na festa da firma do tio, ou, em outras palavras, não num date.

Mas, como especialistas e qualquer pessoa que ficou stalkeando Instagram de ex depois de um pé na bunda vão te dizer, a experiência de rastrear obsessivamente atividades de ex nas redes sociais geralmente é mais um gatilho de tristeza que uma diversão. E sendo essa uma compulsão tão bosta, os recém-solteiros do mundo estão sempre tentando acabar com esse comportamento destrutivo, geralmente sem sucesso. Essa é a razão para uma variedade de matérias examinando o fenômeno, incluindo guias de etiqueta para redes sociais criados especificamente para términos, e este texto que você está lendo agora. Mas e se em vez de simplesmente bloquear seu ex, você pudesse bloquear a vontade de ver o que ele anda fazendo sem você de uma vez por todas?

Falei com duas terapeutas de relacionamento – Marissa Gomez Schursky e Kate Deibler, membro do Alma – sobre como parar de querer stalkear seu ex na internet.

Lembre-se por que vocês terminaram

Segundo Schursky e Deibler, ficar espionando seu ex só torna mais difícil superá-lo. Lembre-se que vocês terminaram por uma razão. Passe pela lista de motivos para vocês não estarem mais juntos, e lembre-se que toda vez que você vai lá dar uma espiada, é mais difícil superar alguém que – pra começo de conversa – nem era bom pra você.

Também lembre-se que você é humano, e provavelmente vai se pegar no perfil do ex durante o processo de tentar parar – e tudo bem.

Encontre distrações produtivas

Para a maioria dos jovens, o celular é a primeira coisa para a qual olhamos de manhã e a última coisa que vemos antes de ir pra cama. Em vez de ficar olhando pra cara do seu ex logo antes de cair no sono e assim que acordar, tente usar esses momentos de solidão para escrever, se alongar ou abrir um novo livro.

Começar novos hobbies, como malhar, depois de terminar um relacionamento pode parecer clichê, mas são sugestões populares porque funcionam. É muito mais difícil ficar obcecado com ex quando suas mãos estão ocupadas dentro de luvas de boxe ou moldando argila – e é mais eficiente que ficar bloqueando e desbloqueando a pessoa. “Recomendo usar esse momento como um espaço onde você pode ser egoísta e se colocar em primeiro lugar”, diz Schursky. Além de tentar novas experiências, Deibler sugere explorar novos métodos de cuidado pessoal para tirar o foco do seu parceiro anterior e colocar em você.

Quais as coisas que você sempre quis tentar mas nunca teve tempo?

Coloque o celular de lado e reflita

Deibler recomenda anotar quando você sente vontade de procurar pelo ex nas redes sociais. “Uma tática é refletir por que esses momentos te fazem querer conferir o que a pessoa está postando mais que outros. Muitas pessoas sentem o impulso de fazer isso quando já estão se sentindo solitárias e tristes”, ela diz. Tem algo que você possa fazer para evitar esses sentimentos?

Se ocupar com outros dates é um método, mas lembre que mesmo que sair com outras pessoas possa ajudar a tirar seu ex da cabeça, isso também pode te distrair de refletir e sentir as emoções que vêm com o fim de um relacionamento. “O problema com voltar direto para os dates é que isso pode ser usado como uma distração de processar as coisas”, diz Schursky.

“Para algumas pessoas, o ditado de que o melhor jeito de superar alguém é encontrar outra pessoa é válido. Outras precisam de mais tempo. Nenhuma dessas coisas é inerentemente ‘melhor’ que a outra”, diz Deibler. “Se possível, pode ser bom refletir sobre seu próprio processo e por que você sente certos sentimentos em determinados momentos.”

Quando puder, substitua o tempo gasto cavando o que seu ex está fazendo com tempo refletindo sobre o que acabou de acontecer e como você está se sentindo depois de tudo isso – quer ou não outra pessoa esteja na foto.

Crie uma nova narrativa

Nostalgia pode ser o maior impedimento para superar uma relação. Ficar stalkeando seu ex e, consequentemente, topar com momentos que vocês passaram juntos, não vai te ajudar a esquecer. Deibler recomenda focar nos jeitos como você pode “reenquadrar e reclamar” memórias da sua relação que vão te ajudar a seguir em frente, como “ir a lugares que você costumava frequentar com seu ex para criar novas memórias com amigos ou com você mesma”.

Deibler e Schursky concordam que é fácil e perigoso pensar no seu término como um “fracasso”. Em vez disso, considere tudo como uma experiência de aprendizado e uma oportunidade para crescimento – e aprender a parar se se importar com o que seu ex está fazendo com certeza é parte disso.

