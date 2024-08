Como durar mais tempo na cama, segundo atores pornô

Graças a piadinhas zoadas de sitcoms, o pessoal maratonista do pornô, e várias outras pressões culturais e sociais, muitos homens se preocupam com não durar tempo suficiente na cama. Levar o mesmo tempo para gozar que o Kanye West, dizem por aí, é um prerrequisito para ser bom de cama e ter respeito próprio. Gozar muito cedo é uma prova visceral de que o cara em questão não pode dar prazer à parceira ou atender as expectativas de masculinidade. Afinal de contas, ninguém quer pagar de Homem Relâmpago e ser homenageado numa música depois.

Na verdade, a maioria dos homens não precisa se preocupar com resistência sexual. O consenso entre terapeutas sexuais é que a maioria dos casais heterossexuais acha que de sete a 13 minutos de pura penetração pênis/vagina é o desejável, mas de três a sete minutos já é adequado. Enquanto isso, estudos sobre comportamento sexual humano descobriram que o homem médio pode penetrar por cerca de cinco minutos e meio antes de atingir o orgasmo; poucos duram mais de doze minutos. (Dados sobre desejo sexual e performance para não héteros, infelizmente, são mais difíceis de achar.) Também deveria ser de conhecimento comum que preliminares mais longas geralmente são mais importantes para um bom encontro sexual do que estocadas infinitas. Na verdade, para várias mulheres, mais de dez minutos de martelação já é demais. Na real, o sexo do pornô não é algo que você deveria tentar imitar. É algo pra se evitar.

Mas em algum ponto da vida, pelo menos um terço dos homens sofrem com ejaculação precoce, gozando regularmente dentro de um minuto do sexo penetrativo, para desespero deles. Mais deles ainda sofrem com ejaculação rápida, onde gozam mais rápido do que leva para eles ou as parceiras se sentirem satisfeitos. Expectativas culturais exageradas de quanto o sexo penetrativo deve durar significam que mesmo homens que conseguem se segurar por um tempo respeitável ainda se preocupam com sua resistência.

Enquanto alguns dizem que você pode resolver isso usando uma camisinha para reduzir a sensibilidade, parece que o truque não funciona pra todo mundo, e pode ser fisicamente indesejável para alguns casais. Outras soluções químicas, como antidepressivos ou sprays e pomadas de lidocaína, podem ajudar os homens a diminuir as sensações penianas, durar mais tempo e se sentir melhor com sua vida sexual. Mas as duas coisas podem ter efeitos colaterais. Como essas “balas de prata” não dão certo para todo mundo, há uma necessidade aqui de truques para ajudar os homens preocupados a durar mais tempo na cama.

Felizmente para quem está preocupado com sua resistência, uma profissão transformou demorar para gozar em uma ciência: atores pornô. As filmagens geralmente exige que eles, por exemplo, o ator há três anos Johnny Goodluck, durem pelo menos 30 minutos, mas às vezes eles precisam continuar por mais de três horas. Alguns atores, como Steven Holmes, um profissional com mais de vinte anos de experiência, diz que isso é algo natural para eles. Muitos outros, como o veterano de 16 anos de profissão Aaron “Small Hands” Thompson, dizem que não duram tanto tempo assim na vida real; a esposa dele, ele me disse, pode confirmar. Muitos admitem que acham que vão gozar muito antes de onde a cena deveria acabar. “Muito do meu dia de trabalho é tentar desesperadamente não gozar enquanto mantenho uma fachada de olimpiano do sexo”, diz o ator há seis anos Logan Pierce. E alguns, como o veterano de 17 anos de indústria Dick Chibbles, reconhecem que também tiveram que lidar com ejaculação rápida no passado.

E muitos atores do pornô reconhecem que conseguem durar mais na frente das câmeras do que na vida real porque sets de pornô não são tão sexy assim. “Quando você tem a equipe te dando as direções, e as acrobacias da cena em si”, diz o ator com 10 anos de carreira Ryan Driller, “na maioria das vezes é muito mais fácil se distrair do que na sua vida pessoal”. Alguns atores usam remédios para melhorar a performance para conseguir atuar; e se não podem contar com isso, não duram muito na indústria. Mas a maioria passou a carreira desenvolvendo e treinando várias técnicas físicas e mentais para ajudá-los a transar por mais tempo.

Nem todos os conselhos deles são revolucionários. Muitos são parecidos com o que um terapeuta sexual, ou uma revista masculina, te diria. Algumas das técnicas levam tempo e disciplina para dominar. Esses conselhos podem não funcionar para todo mundo também, já que todo corpo é um pouco diferente. Mas todos se transferem bem do sexo no pornô para o sexo no mundo real; Driller acha que esses conselhos podem funcionar ainda melhor na transa diária, já que um casal pode se concentrar inteiramente um no outro, sem se preocupar com o ângulo ou posição que um câmera quer capturar. Então, no final, como Goodluck disse: “Qualquer cara pode treinar e experimentar para se tornar melhor de cama”.

Para ajudar homens que se sentem inseguros sobre sua resistência sexual, a VICE recentemente pediu a Chibbles, Driller, Goodluck, Thompson e Pierce para compartilharem seus melhores truques para se segurar quando acham que vão gozar antes do que precisam ou querem. Abaixo você lê as dicas deles.

Logan Pierce

Se acho que vou gozar logo, tento projetar minha mente para outro lugar, um lugar incrivelmente chato. Às vezes eu analiso o momento na minha cabeça: “O piso do chão está gelado. Provavelmente vou ficar com o cóccix roxo. Quanto tempo será que a gente vai ficar nessa posição? Minhas costas estão suadas e fazendo esse barulho estranho de sucção toda vez que meto”.

Se não consigo me distrair, tiro a atenção de mim e foco na parceira, faço oral nela por um tempo e recupero o fôlego. Faço uma pausa [do sexo]. Vou tomar uma água.

Não tem realmente um segredo para durar mais. É só treino, treino e treino.

Dick Chibbles

Comunicação é a chave. Deixe sua parceira saber como você se sente e se o que ela está fazendo é intenso demais. O que a maioria dos atores faz é combinar um sinal, tipo um tapinha na perna dela onde a câmera não pode ver, para indicar que você está perto. Isso quer dizer “Olha, mude um pouco o ritmo/posição. Estou chegando lá e ainda temos 45 minutos de foda pela frente”.

Não tenha medo de expressar suas preocupações com não durar o suficiente. Se sua parceira gosta mesmo de você, ela vai fazer o que uma namorada minha fez muito tempo atrás: realmente te ajudar e se comunicar na vez dela. E quem sabe, ela também pode mudar sua vida.

Também uso uma técnica de respiração. Com os anos desenvolvi um jeito de manter a concentração e quase anular a sensação no pênis. Me foco mais no som da minha respiração. O aumento de fluxo de oxigênio aumenta a firmeza da minha ereção e me mantém no controle do meu corpo.

Outra coisa que faço quando estou perto de gozar é puxar minhas bolas para baixo. Elas geralmente começam longe do corpo no sexo, e conforme você se aproxima da ejaculação, elas ficam mais duras e mais próximas do seu corpo. Descobri que puxar elas para baixo, meio que as esticando um pouco, reseta o tempo que ainda aguento. Sei que parece engraçado, mas tente aí e você pode se surpreender.

Além disso, pelo amor de deus, façam oral nas suas parceiras! Aprenda sobre o corpo delas. Dê a elas o presente do êxtase antes mesmo de tirar sua calça. Aí, se não durar muito tempo, pelo menos você sabe que a deixou satisfeita. E isso vai te ajudar a ter mais confiança e durar mais tempo.

Johnny Goodluck

Kegel masculino. Homens também têm assoalho pélvico. E a mesma coisa que você usa para parar o jato de urina. Alguns homens sabem que você pode contrair esses músculos no meio do jato. O segredo para controlar sua ejaculação está nesses músculos. Se eles estão em forma, você pode segurar a ejaculação o quanto quiser. Tem jeitos de malhar esses músculos como qualquer outro.

Você pode praticar kegel masculino enquanto se masturba ou com sua parceira. Tem um ótimo livro sobre isso, Male Pelvic Fitness, que explica como esses músculos funcionam. Você também pode procurar uma rotina de exercícios pra isso no Google. É muito fácil conseguir informação. E a maioria dos homens nem conhece esse fato.

Também há certas posições que facilitam manter o controle, ou induzir o clímax. Conhecer o seu corpo e suas posições fortes é crucial. Você tem que aprender por si mesmo e treinar bastante. Mas isso pode ser divertido! Da próxima vez que você estiver num momento sozinho ou experimentando com uma parceira, veja o máximo de tempo que você consegue durar. Se sentir que vai gozar logo, pare, espere e depois continue. Talvez seja uma boa tentar uma posição diferente.

Aaron Thompson

A primeira coisa que faço quando sinto que você gozar cedo demais é achar um lugar para esconder meu rosto, não na direção da câmera, claro. Aí mordo dentro da minha bochecha ou meu dedo. Forte. Bem forte. Geralmente a descarga de dor diminui um pouco a intensidade do ato e consigo encontrar meu controle de novo.

Ryan Driller

Me foco na garota ou garotas com quem estou transando, e no prazer delas mais que no meu. Se você se foca no prazer dela e em ajudá-la a gozar, você provavelmente nem vai notar o que está sentindo. A melhor parte: ela provavelmente vai querer te recompensar depois. Então é uma situação onde todo mundo sai ganhando.

Se você está muito perto, mude a posição, o ângulo ou o ritmo. Faça a sensação ser completamente diferente. Se ainda for demais, tire o pênis e comece a chupar a garota. Deixe seu pênis em paz por um tempo.

Muitas vezes, para as cenas, também usamos muito lubrificante, já que transamos muito mais tempo que o normal. Muito lubrificante pode funcionar como um amortecedor. Não como anestésico mesmo, mais como uma luva. E isso também pode ajudar a prolongar a ereção.

