Como É Gostoso Assistir a um Monte de Golaço com Lindas Trilhas de House Music

Sou um homem de prazeres simples. Gosto de house music e batata frita e drinks com bolhas e futebol. E eu também gosto de ver compilações de vídeos de golaços com a trilha sonora de house music enquanto enfio goela abaixo quantidades industriais de batata junto com um litro ou dois de água intensamente açucarada.

Ainda assim, o futebol não tem mais o mesmo poder sobre mim que já teve um dia. Eu não passo mais o fim de semana acompanhando o campeonato inglês, a Copa do Brasil e o Brasileirão, enquanto ouço o Milton Leite narrar gols, a torcida do Corinthians fazer barulho e espero por comentários do PVC na segunda-feira. Eu parei de abrir o caderno de esportes no jornal. Eu não acho mais mesas redondas na rádio tão interessantes assim. Eu me tornei, infelizmente, aquela pessoa que fica esperando o Coringão ganhar do Palmeiras, alguém que deseja um gol específico no domingo e depois volta para a realidade. Eu não acho mais o Craque Neto engraçado.

Desde que saí da vida dos esportes, porém tenho satisfeito o meu ainda existente apetite por golaços e dribles com ajuda de compilações no YouTube. A maioria dos vídeos, no entanto, têm como trilha sonora indizeras arrastadonas, canções que não são ouvidas sequer por fãs de Ocean Colour Scene. Mas, atenção, existem exceções.

O vídeo acima é uma demonstração perfeita da imensa alegria que a clássica combinação de futebol com dance music pode causar. Desde que o New Order pendurou suas chuteiras e nos levou para a Itália no Hacienda dos anos 1990, esses dois mundos têm convergido ocasionalmente para o mesmo lugar. Basicamente a dance music e o futebol são sua mãe e seu pai. “Gabriel Batistuta’s 20 best goals ever” seria um trabalho incrível em si sem a trilha sonora — oito minutos de um sujeito que era muito bom metendo altos golaços. Cabeçadas, voleios, está tudo alí. E o acompanhamento sonoro eleva o futebol arte a outro nível.

Da mesma maneira que joguinhos de videogame de baixo orçamento precisam de certo tipo de dance music para criar a ilusão de velocidade na mente do jogador, esses vídeos utilizam certa paleta sonora para acentuar a simples alegria que é ver gol atrás de gol. “Gabriel Batistuta’s 20 best goals ever” não foge à regra ao se utilizar de eurotrance perfeitamente genérico, som que faz tudo parecer um pouco mais intenso do que deveria. Cada bumbo, cada batida, cada caixa e virada dão uma importância imensa ao que vimos.

Não são apenas os fãs do Batistuta que apreciam a prática de unir belas jogadas a essa trilha sonora tão sui generis, e não é apenas o trance wagneriano que está sendo usado como trilha sonora de penalties. O vídeo abaixo — que novamente é uma obra de arte — captura Ronaldo (o verdadeiro Ronaldo? O Ronaldo gordo?) em toda sua glória, jogando pra dentro e pra dentro e… ele marca 150 gols no clipe, então é melhor parar por aqui.



A trilha sonora é algo bem especial, indo de uma sessão de cordas de uma música falsa do James Bond a um downtempo baleárico até um metal orquestrado para… o que parece um som feito por Robert Hood, ou algum fodão suéco e algum… HAPPY HARDCORE POP PUNK? É, jovens, esta é a mixtape mais eclética que você vai ver — e é sublime em sua charmosa bostidão.

De vez em quando na sua vida online, você vai esbarrar com conteúdo que parece ter sido feito especialmente para você. Esse vídeo é uma dessas coisas:

“Best Soccer Goals with Dirty House Drops!” faz exatamente o que diz na embalagem, e se fosse algo que eu pudesse abrir, te juro que mergulharia dentro. Primeiro, não são apenas gols, são os melhores gols. Depois, não são apenas drops de house, são drops sujos de house. Terceiro, não preciso de uma terceira razão porque MEU DEUS como um vídeo que chama “Best Soccer Goals with Dirty House Drops!” não seria incrível? Eu vejo o vídeo de novo e de novo, chafurdando na minha própria ignorância, ignorando todos aqueles livros que eu queria ler e os filmes que eu gostaria de ver, mandando visitas ao teatro tomar no cu, fingindo que estou doente quando eu deveria estar na balada, deixando palavras cruzadas por terminar. Eu vou só sentar aqui e me coçar e comer salgadinho e beber refrigerante e ver isso daqui.

A vida seria tão mais fácil, tão mais suportável, tão mais divertida se nós apenas nos permitíssemos ser felizes mantendo as coisas fáceis e simples. Imagine um mundo onde você pode comer arroz com feijão todo dia sem ser julgado. Imagina como seria melhor se você largasse aquele livro sobre a Palestina que você comprou numas de ser descoladão e pudesse voltar a ler apenas romances baratos. Será que todos nós não sonhamos em jogar no lixo todos aqueles discos do Autechre e ficar só no Now That’s What I Call Dance Music? A vida não seria ótima se nós pudessemos ficar de pijama vendo vídeos de futebol no YouTube o dia inteiro?

