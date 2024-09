Como Escapar da Morte em Ibiza Segundo o Dono da Sankeys

Antes do início da temporada de Ibiza em maio, mais e mais donos de clubes e organizadores estão contribuindo com a divulgação de seus lineups e construindo o hype. Ficamos um pouco surpresos quando recebemos um e-mail do David Vincent, dono do clube Sankeys em Manchester e Ibiza, com um comunicado um tanto quanto diferente. Longe de estar interessado em fazer networking a fim de aumentar sua lista de DJs, Vincent tem apenas uma coisa em mente: o seguro de viagem.

O empresário de 44 anos tem mantido a carreira numa espécie de “mundo das baladas” onde verdadeiras lendas são criadas, tendo se tornado um graduado em fazer suas próprias festas e chegando a trabalhar com Hacienda e a gravadora Ministry of Sound. Ele então reviveu a Pacha e, eventualmente, montou o Tribal Sessions e a Sankeys. Em fevereiro desse ano, Vincent teve uma experiência na ilha que o abalou, tanto no sentido pessoal como na forma como ele percebe a temporada de Ibiza aos olhos dos milhares de britânicos que viajam até lá todo verão.

Videos by VICE

“Achei que estivesse tendo uma infecção alimentar, mas depois de seis horas sentindo dor, umas cinco da manhã, decidi ir a um hospital chamado Can Misses. Quando cheguei lá, fiquei esperando por muito tempo enquanto sentia muita dor. Eles não falavam bem inglês e me colocaram em uma cama. A luz era muito forte e direcionada para o meu rosto e a cama era muito baixa e desconfortável. Eu ficava perguntando onde estavam os resultados dos exames e o que tinha de errado comigo, mas era ignorado e riam da minha cara”, Vincent explica.

O Can Misses é um hospital público e, como ele esclareceu, o dono da Sankeys levou a pior com seus recursos subfinanciados e sobrecarregados. Depois de se sentir negligenciado e desorientado por tempo suficiente, Vincent resolveu colocar as mãos na massa. “Quando meus analgésicos acabaram e eu acordei, vi que meu sangue estava voltando para a transfusão. Pensei, ‘tem algo errado’, então perguntei para o médico ‘o que está acontecendo? Onde estão meus resultados?’ Mais uma vez eles me ignoraram, então eu simplesmente arranquei a transfusão do meu braço e fui embora. Passava em meio aos cones de trânsito e a polícia estava me seguindo. Anotaram minhas informações por quase uma hora.”



Apesar de ter deixado o Can Misses para trás, infelizmente a condição do Vincent estava piorando. “Eu literalmente desmoronei na minha casa. Quando finalmente reuni forças para me mexer de novo, falei com o Danny Whittle (ex sócio da Pacha e Sankeys) e ele disse ‘David, você precisa ir em um hospital particular’. Eu pensei ‘Puta merda! Não sei se tenho dinheiro para pagar isso’, mas ele me convenceu a ir e gastar o quanto fosse necessário.”



De lá, ele se dirigiu à Policlinica de Rosario, depois do Can Misses ter falhado mais uma vez em produzir quaisquer resultados de seus exames. No fim das contas, foi a melhor decisão que Vincent podia ter tomado. “Seria atendido em uma hora. Eles me disseram que meu apêndice estava perfurando e prestes a explodir, e caso tivesse explodido eu teria morrido”, ele explica. “Mas sabe de uma coisa? Nunca achei que fosse morrer. Me senti seguro em relação a essas pessoas. Acordei uma hora e meia depois e estava me sentindo ok. Eu os beijava e estava aos prantos. Cheguei perto de morrer por causa da incompetência de outras pessoas.”

“Também não havia nenhum sistema, era um daqueles hospitais onde quem grita mais alto é atendido primeiro, e como eu não falava espanhol, não podia gritar e, por isso, não tinha chance de ser atendido. As pessoas estavam ficando loucas naquele hospital, nunca vi algo do tipo. Algumas pessoas criticam os hospitais britânicos, mas nosso serviço de saúde nacional é maravilhoso comparado a isso”. Essa falta de apoio e segurança inspirou Vincent a fazer algo como uma campanha. Ele quer que sua experiência seja levada em conta e dessa forma convencer os ingleses que irão viajar para a ilha nesse verão a tomar as precauções necessárias. “Estou tentando falar para a galera britânica, ‘Eu não tinha seguro. Você precisa fazer um seguro e ler as condições, e se algo te custar 20 libras extras, então pague, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Isso pode salvar sua vida.’ O que me preocupa é que se é assim em fevereiro, imagina como será no verão? Vamos usar minha experiência negativa como lição para uma mudança positiva.”



Com a grande quantidade de opções de seguros de viagem disponíveis e com diversos preços diferentes, é possível cair em armadilhas que podem ser a diferença entre se poupar de uma experiência desagradável e absolutamente nociva em um hospital público lotado ou uma pequena visita à uma clínica particular que irá salvar sua vida. Todos nós já passamos por isso antes de viajar, tendo as palavras “seguro de viagem” em último lugar na lista de prioridades enquanto pesquisávamos 190 tipos diferentes de Ray Bans fake no AliExpress, mas como Vincent continuou insistindo para mim, isso é importante demais para considerarmos entediante. “Não vou começar a falar ‘você não deve ficar perto demais das caixas de som’ ou ‘não deve beber demais’, mas aquele hospital me deixou apavorado. Por favor, ingleses que vão para Ibiza: tenham seguro de viagem. É mais importante ter a certeza de que você irá ter um seguro do que comprar uma camiseta nova. E quanto ao Cartão Europeu de Seguro de Doença? “Sabe a melhor coisa que você pode fazer? Limpar a sua bunda com ele!”



O incidente certamente não afetou a paixão de Vincent pela ilha. Ao contrário disso, o susto parece ter estimulado seu entusiasmo para produzir uma das festas da temporada que cresceu mais rapidamente. Ele estava empolgado com a chance de dar ao THUMP algumas notícias excitantes sobre a programação desse ano. “O Sankeys vai bombar. Teremos Cuff com Amine Edge & DANCE às segundas; Tribal Sessions às terças; uma nova festa da Ibiza Rocks chamada “Shelter” às sextas; Magna Carta de volta aos sábados, e muito mais coisa que iremos divulgar. Além disso, temos quatro grandes inovações chegando ao clube em relação à som, luz e tecnologia. Estamos nos dedicando muito – especialmente depois do que aconteceu comigo.”

Isso até o fez entrar em um modo reflexivo, já que ele começou a escrever sua autobiografia, provisoriamente com “The Eccentric” como título original. “Eu sempre contei essas histórias lendárias e as pessoas diziam que eu deveria escrever um livro. Depois do que aconteceu, tinha uma mensagem na minha cabeça que dizia que eu precisava fazer isso.”

O susto recente vivenciado pelo Vincent parece ter dado a ele uma nova perspectiva sobre a temporada e seu papel nela. Com o esperado crescimento da Sankeys em um futuro próximo, Vincent parece estar focado em assegurar que ele e o bando de foliões que batem à sua porta se divirtam pelo máximo de tempo possível. “Espero você na nossa grande abertura, no dia 20 de maio!”, Vincent celebra antes de me lembrar, “você é tão massa quanto a sua última festa!”

Você pode ter mais informações sobre o Sankeys em Ibiza aqui.

E você pode seguir o Angus no Twitter aqui.

Tradução: Stefania Cannone