Como fazer lubrificante sexual com canábis

Neste episódio de SLUTEVER, Karley Sciortino viaja até São Francisco para conhecer a empreendedora por detrás da criação de um potente lubrificante de canábis, que lhe dá um curso intensivo sobre como apanhar uma moca e ter um orgasmo ao mesmo tempo.

Karley explora ainda mais profundamente o cruzamento entre os mundos da erva e do sexo, com uma visita a uma festa canábica dedicada ao prazer e vendo a rodagem de um filme porno cujo tema central é a marijuana.

SLUTEVER é uma série exclusiva VICELAND e vai para o ar às terças, a partir das 23h30, no Canal Odisseia.

Sciortino é tida como uma das vozes da libertação sexual feminina da nova geração e a sua reputação foi crescendo ao longo da última década, primeiro com o blog, “Slutever”, onde começou por relatar as suas próprias experiências sexuais, até evoluir para uma série digital na VICE e mais tarde a versão televisiva VICELAND, bem como uma coluna na Vogue e um livro. “‘Slut’, para mim, é qualquer um que não tenha qualquer obstáculo moral entre si próprio e o seu desejo de desfrutar do sexo”, explica Karley. E, como tal, acrescenta: “Slutever é, pois, uma celebração do sexo, das suas diversas subculturas, de uma forma divertida, prazeirosa e leve”.

