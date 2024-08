Como foi a “batalha” do Brexit fora do Parlamento britânico

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

Hoje é quarta-feira, 16 de Janeiro, e a grande confusão chamada Brexit continua a girar a todo o vapor. Ontem à noite, Theresa May sofreu uma derrota parlamentar histórica, com a grande maioria dos deputados – 432 contra 202 – a votarem contra a proposta da primeira-ministra para a saída da União Europeia. May aceitou o resultado e garantiu que estaria de acordo com um voto de censura ao governo, que Jeremy Corbyn rapidamente agendou para hoje.

Fora da “House of Commons”, em Londres, manifestantes de ambos os lados da barricada, Saída e Permanência, empunhavam cartazes e chamavam falhados uns aos outros. A coisa aqueceu, ou pelo menos no sentido de “aquecimento” registado na viral batalha-de-piretes. é de realçar, no entanto, que falámos com pessoas de ambos os lados e todos pareciam satisfeitos com o falhanço do plano de May, portanto, pelo menos numa coisa todos concordavam.

O fotógrafo Jake Lewis esteve no local para captar imagens do epicentro da parvoíce política britânica, naquele exacto momento em que a cena toda se aproxima cada vez mais da beira do abismo.

