Como Não Ser um Completo Babaca com a Garçonete

Em algum lugar, morre a alma da garçonete.

Existem trabalhos que são maravilhosos. E por maravilhosos, eu quero dizer que eles não tem nada a ver com pessoas. Então existem trabalhos que contém algo horrível — a profunda e incurável misantropia. Como ser garçom por exemplo. Eu era uma menina muito mimada. Mas há cinco anos decidi virar um ser humano melhor. Antes tarde do que nunca. Presumivelmente, ao final da puberdade, esperava conseguir me rebelar contra o meu superego e dar um susto na minha mãe com as palavras: “Mãe, eu decidi virar um objeto sexual para homens bêbados e mentalmente instáveis. Vou virar uma garçonete!” Não foi bem assim (beijos, mãe).

Até agora trabalhei para vários restaurantes e no momento, quando não estou no meu meio período na Vice, trabalho algumas noites por semana em um bar com música ao vivo. Adoro os meus dois chefes, que viraram uma espécie de família para mim e provavelmente são o motivo de eu simplesmete não conseguir largar aquele lugar. Os frequentadores normais do lugar são algo entre ok e muito maneiros e quando um dos (geralmente horrorosos, desculpa) DJs não está no controle, nós conseguimos tocar nossa própria música. Até agora tudo bem. A pegadinha, obviamente, são os clientes.

Aprendi mais sobre pessoas nos últimos dois anos do que se estivesse estudado psicologia. E eu nunca quis saber tanto assim. Confesso que nunca fui uma garota fácil e costumava transformar os garçons nos meus escravos. Mas sinceramente eu sempre tentei me tornar melhor. O problema é: eu me tornei uma pessoa melhor, mas vocês não.

Se você nunca teve um vislumbre do inferno que é carregado na bandeja que representa a indústria gastronômica, então provavelmente é difícil para você imaginar — isso porque vocês são todos uns cuzões. É por isso que decidi dar uma curta introdução ao tratamento respeitável e uma espécie de guia do SIM e NÃO, ao lidar com os serviçais.

A propósito, poderia escrever um livro de mil páginas sobre o assunto, eu só não tenho tempo.



Pare com os jogos de palavra quando pede algo

Dizeres como, “Você pode tirar o ar do meu copo?, “Um gin tônica, mas para adultos!” ou “Um pouco de cerveja em um copo grande, mas cheio.” Nada disso. Você não é o primeiro cuzão a inventar essas tiradas “engraçadas”. E se nós sorrimos, é sem exceção porque estamos fingindo que a sua “piada” conteve algum elemento de humor nela. Você é um idiota sem criatividade, que provavelmente ainda conta piadas de loiras. E mais uma coisa: se virmos que você está pronto para ir embora e vamos até sua mesa para saber “Você gostaria de pagar?”, então cara, por favor não diga “Não, nós não QUEREMOS pagar, mas nós PRECISAMOS.” Não faça isso. Seu idiota.

Pare de achar que nós conseguimos ler seus pensamentos

Existem essas pessoas que vão até o bar e dizem, “vinho”. Além do fato de não dizerem “por favor” e “obrigado”, geralmente parece ser pedir demais para vocês especificarem o pedido, como sobre qual vinho você está falando? Uma resposta comum em tais situações é: “bom, Chardonnay, claro.” C-l-a-r-o, isso era claro. Como eu não percebi? Seria melhor eu não ter feito essa pergunta óbvia. E se eu vou até a sua mesa e pergunto se você quer outra cerveja, não estou pedindo para você falar algo como, “Que tipo de pergunta é essa? É claro que eu quero outra cerveja.” Como eu vou saber que as quatro cervejas que você tomou não foram o suficiente? Da minha bola de cristal?

Não nos pergunte qual é a melhor coisa para beber

Amigos, como diabos vou saber o que você quer jogar dentro de você? Eu não ligo nem um pouco para alguma de suas escolhas. A única coisa que eu recomendo para você é a porta da rua. Se você começa essa frase com algo como, chefe, amigo ou campeão ou qualquer outro título retardado desses, dê um tapinha nas próprias costas. Você acabou de se tornar a pessoa mais detestável da terra. Outras coisas que você não deveria fazer para solicitar nossa presença: estalar os dedos, assobiar ou levantar a sua mão como se você estivesse na escola (um pequeno gesto com a mão é mais do que o bastante). E não acene. Se você acenar, eu vou acenar de volta e vai terminar por aí.

Não grite

Nós sabemos que está barulhento. O que você não sabe é que nós conseguimos te escutar sem você precisar ficar gritando e cuspindo nas nas nossas caras que você quer uma porra de vodka com redbull. A prática nos ensinou a ler lábios. E tem outras situações quando gritar é desnecessário. Se você está em um bar que serve comida, a maioria do tempo a garçonete não tem controle algum sobre a gororoba que levamos à sua mesa. Se você gritar para mim sobre como a salada é nojenta ou como você não deveria comê-la, então meu amigo, eu também não faço a mínima idéia. Quando você vai perceber que o chef e o garçom têm dois trabalhos diferentes? Nunca, né?

Adivinhe onde as suas mãos não podem ir? Atrás do balcão, isso mesmo!

Um momento de paciência não é pedir demais

Meu Deus. Às vezes eu acho que ser uma garçonete não é nada mais do que lutar contra a energia de hienas vorazes. Como regra, clientes ficam estressados, impacientes e então viram crianças chatas, sempre. Honestamente, nós realmente tentamos fazer todas as pessoas felizes o mais rápido possível, mas às vezes tem muito a fazer. Você também consegue ver isso, mas de alguma forma você não consegue enxergar. Em geral, se o garçom está demorando um pouco com o seu pedido, tem um motivo. Se o motivo é que você é um bosta, então a culpa é sua.

Pare de flertar conosco e por favor evite encostar

Nenhuma garçonete quer saber que bosta você quer falar sobre nossa aparência. Não importa o quão esperto você ache que é, nós já tivemos que ouvir a mesma merda milhões de vezes dos que vieram antes de você. Guarde suas cantadas para você mesmo. Todas elas. Nós não estamos aqui para flertar com você ou para te dar nossos telefones. Nós estamos aqui porque gostamos de sair de férias, nós queremos comprar móveis ou porque gostamos de pegar táxi. Você também pode tirar os olhos de cima de nós. Você gosta quando alguém fica olhando para você pensando se quer te comprar ou não? E o que você não deve nunca, jamais fazer: NÃO. ENCOSTE. NA. GENTE. Não passe a mão na minha bunda, não acaricie a minha mão “sem querer”, deixe meus quadris em paz e jamais tente me dar um beijinho na bochecha antes de ir embora. Tudo que você irá conseguir com isso é que eu dê uma gorfadinha na minha própria boca.

Só porque você está malucão da cabeça, não quer dizer que nós não saibamos fazer conta

As pessoas se sentem enganadas pelas coisas mais estranhas. As pessoas bêbadas se sentem enganadas porque estão malucas. Eles não acreditam que tomaram seis proseccos e não cinco; eles acham que você pensou sozinha no número da conta. Engraçado. E já que estamos falando disso: não temos nada a ver com o preço no menu. Então não faz sentido nos falar que a cerveja aqui “é muito cara”. O que nós devemos fazer? Ligar para o sindicato dos cervejeiros? Foda-se.

Quando seu garçom fala que é o último pedido, isso quer dizer que é o último pedido

São quatro da manhã. Tudo o que você quer é evitar ver o nascer do sol. Então, lá vem ele. Os idiotas que dançam até você e falam, “vamo laaaaa mais uma garrafa”. Não, não vai funcionar. Não vai mesmo. É incrível como poucas pessoas entendem o que “hora de funcionamento” significam. O que há para não entender nisso? E se eu já estou vestida e pronta para ir na sua frente e você ainda está sentado no bar, tudo o que eu posso esperar é que karma seja real e que ele te pegue algum dia.

Concluindo, algumas regras gerais para se lembrar:

Não existe razão nenhuma pra você procurar algo atrás do balcão

Em geral você não consegue fazer nada certo, então deve começar cada frase com, “Com licença”.

Saleiros, por incrível que pareça, não são brinquedos.

Se uma garçonete é amigável, então ela é nova.

Os cinzeiros estão alí para cigarros. E só.

Mantenha as moedas para você mesmo, não somos um cofre de porquinho.

Se você disser tudo como eu digo, então talvez nós viremos algo parecido com amigos, eventualmente.

Beijos.

