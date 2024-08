Como o mundo assistiu pornô em 2017

Matéria originalmente publicada na VICE EUA.

Minha teoria é que as três emoções primárias são “medo”, “raiva”, e a terceira é — “tesão”. Pense nisso: você não conhece uma pessoa de verdade até ver ela com tesão e lubrificada, tentando gozar desesperadamente.

E sendo assim, saiu a quinta “Revisão do Ano” do Pornhub, que também podia ser intitulada: “Como Batemos Bronha em 2017? E o que Podemos Aprender — Sobre Nós, Sobre os Outros, Sobre a Humanidade em Geral — Dessas Emissões Vergonhosas?”

E meus amigos, aprendemos muito. Muito mesmo.

Parabéns para Kim Kardashian por ficar em quarto lugar

(Imagens via Pornhub.com/insights, que [tecnicamente] é SFW.)

Mais uma vez, Kim Kardashian — que você conhece por ser a Kim Kardashian — está entre as quatro estrelas pornô mais buscadas no mundo, porque uma vez ela fez uma sex tape. Não sei você, mas se eu fosse um ator pornô ativo e ficasse fora desse top quatro, eu ficaria muito puto que uma amadora que transou na frente de uma câmera uma vez apenas estivesse na minha frente. Não é humilhante para Brandi Love e Dillion Harper? Alexis Texas? Dani Daniels? Entra dia e sai dia, elas se contorcem em várias posições, tomam banho umas três vezes, e vão pra casa. E aí a Kim Kardashian — que nem faz pornô — ainda consegue mais cliques que elas. Obviamente: parabéns pra Kim Kardashian, por conquistar mais uma indústria por lucro e fama. Mas vamos lá, gente. Pense no fardo que é esse sucesso para o pessoal profissional que ficou abaixo dela.

Vamos tentar transar com literalmente qualquer coisa, sem brincadeira

Em 2017, a principal coisa que aconteceu foi que, por um período de dez semanas no meio do ano, crianças e adultos ficaram obcecados com fidget spinners sob vários graus de ironia (eu, por exemplo, comprei um ironicamente, girei uma vez e fiquei imediatamente apaixonado pela sensação) e aí esquecemos completamente deles.

Fora connoisseurs de pornografia, quem fez “Fidget Spinners” uma das três coisas mais buscadas no pornô mainstream em 2017, logo atrás de “Rick & Morty”? Eu sei que nosso desejo por sexo inspirou a maioria das conquistas do homem até hoje — só usamos roupas para nos aquecer tempo suficiente para atingir a puberdade e transar, por exemplo; toda invenção desde então basicamente foi para progredir nossa vida para podermos transar mais; o pornô fez o VHS ganhar do Betamax; todo carro, jaqueta de couro e motocicleta foram criados como um meio de transar, mas em algum ponto nosso progresso deu errado. Tentamos transar com fidget spinners, cara. Tentamos transar com o Rick ou o Morty, e eu não vou jogar isso no Google para descobrir qual deles surge. Tudo pelo kink, mas, tipo. Peraí. Não tente transar com um fidget spinner. Por favor.

Foi um ótimo ano para as líderes de torcida, mas um ano ruim para a posição tesoura

Então acho que líderes de torcida fazendo tesoura seria um termo pornô neutro, que – se buscado em 2017 – brocharia imediatamente a pessoa procurando por ele. Talvez a gente possa usar isso para… não sei. Canalizar pornografia de líderes de torcida fazendo a tesoura em salas de aulas de universidades para acalmar adolescentes hiperativos? Quer saber de uma coisa, fiquei puto agora. Tenho certeza que tive uma ideia que é ilegal.

Hentai é o próximo blockbuster?

Hentai, subiu seis posições direto para o segundo lugar da lista de termos mais buscados em 2017. Poderia estar confundindo os limites entre “gozar” e “se entreter”, ou seja, as duas coisas que todo mundo gosta de fazer na vida. Veja essa citação da especialista do centro de bem-estar sexual do Pornhub, Dra. Laurie Betito: “O mundo está avançando num ritmo que nunca vimos antes e sendo assim, os níveis de estresse estão em ascensão. Hentai é um jeito das pessoas se desligarem da realidade e mergulharem num mundo de fantasia total, esquecendo o estresse que a vida real traz. Bom, mau ou indiferente, hentai é uma fuga, não muito diferente de ver um filme de ficção científica no cinema por algumas horas de distração”.

Olha, li a citação umas seis ou sete vezes agora, e tenho certeza que o conselho aqui é: da próxima vez que você estiver estressado no trabalho ou precisando fugir, assista… um monte de… hentai?

Brasil é o décimo colocado entre os países que mais veem pornô

O Reino Unido lidera o ranking de país que mais assiste pornô. Os números são impressionantes: ano passado o Reino Unido foi o segundo país do mundo a assistir mais pornô, atrás apenas dos EUA (que tem uma população de 323,1 milhões) e incrivelmente na frente da Índia (população: 1,324 bilhão), o que significa que os ingleses estão consumindo uma quantidade fantástica de pornografia. A galera do Reino Unido praticamente mantém sozinha o termo de pesquisa “amateur dogging” vivo.

Considerações finais

Acho que a principal conclusão aqui é que estamos sendo constantemente observados e monitorados, mesmo quando nos masturbamos, mesmo quando tiramos aqueles pequenos momentos gostosos para nós mesmos. Quer dizer: não precisa se preocupar, óbvio. Ainda falta uns oito ou dez anos para a era 1984 do estado monitorando tudo que fazemos e com que nos masturbamos. Mas saiba que cada sessão de masturbação com ajuda da tecnologia do ano passado está armazenadas num computador em algum lugar. Mas não deixe isso estragar sua próxima vez! É uma coisa pra se pensar, né — quando você estiver digitando no Google “hentai Kim Kardashian fidget spinner”.

