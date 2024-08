Como parar de fazer fofoca, segundo especialistas

Toda vez que pessoas se juntam – seja no trabalho, na escola, com amigos, com a família –, é muito fácil a conversa acabar se voltando para o último burburinho/bafão, porque, pô, fofoca é uma coisa de grupo, não tem jeito. Todo mundo puxa a cadeira um pouco mais pra perto quando alguém diz que ouviu uma informação suculenta, mesmo que fofocar (enquanto traço de personalidade) não seja visto com bons olhos.

Humanos escolhem se meter na vida dos outros há séculos – na verdade, pesquisadores descobriram que a fofoca tem sido essencial para o avanço da nossa sociedade – mas o que começa com um papo inocente sobre a vida pessoal dos outros pode se tornar um hábito destrutivo se você não tiver cuidado com a informação que compartilha.

Se você se sente atraído pelo lado mau da conversa e se vê rolando na carniça com um ar de superioridade, não é tarde para corrigir seu comportamento. Ou, se você se vê preso numa conversa centrada em rumores e boatos, é possível encerrar o assunto com graça. Perguntamos a especialistas em etiqueta, coaches de negócios, autores e terapeutas como cortar esse hábito desagradável pela raiz. Aqui vai o que eles disseram. As respostas foram editadas e condensadas para maior clareza.

Entenda o que atiça seu fofoqueiro interior

Fofoca é uma forma de desabafo que ajuda a aliviar a pressão? Se sim, continue falando de si mesmo, em vez de fofocar sobre outras pessoas. É um jeito de pedir ajuda? Enquadre o assunto assim: “Está difícil aguentar tal pessoa, você tem alguma ideia de como lidar melhor com ela?”

Você está entediado e fofoca para acrescentar alguma excitação ao seu dia? Então escolha um tópico positivo e construtivo. Fale com seus colegas sobre projetos e eventos que você está esperando. Você está fofocando para ganhar amigos e influenciar pessoas? Pode parecer que funciona, mas com o tempo acaba minando sua credibilidade e popularidade em vez de aumentá-las. Em vez de fofocar, contribua com algo útil para as pessoas. Você pode dar um feedback positivo ou oferecer ajuda para projetos em que outras pessoas estão trabalhando. – Liane Davey, Ph.D., autora de You First: Inspire Your Team to Grow Up, Get Along and Get Stuff Done

Imponha limites e seja positivo

Descobri que muitas pessoas, especialmente aquelas que são gentis e compreensivas, simplesmente aprendem como impor limites saudáveis. Elas fazem o papel do “bom ouvinte”, mas acabam sendo arrastadas para o drama. Se parece ser o seu caso, é importante aprender como colocar limites para pessoas passivo-agressivas que fofocam, e desenvolver habilidades mais assertivas para poder sair de perto quando a fofoca começa. Intenções importam. Em vez de basear suas conversas em negatividade, foque em fofocas positivas. Tente sempre dizer coisas legais sobre as pessoas pelas costas. Reconheça os outros por seus traços positivos. Aplauda seus esforços. Celebre seus sucessos. Você vai ver que uma boa vibe sempre acaba voltando pra você. – Melody Wilding, assistente social e life coach

Seja consciente e conte com um amigo

Se você se pega fofocando com frequência, pense:

1- Isso é verdade?

2- Isso ajuda ou atrapalha?

3- Isso inspira ou é algo negativo? Se essa informação inspira outros de maneira positiva, então pode ser considerada uma fofoca boa. Mas se pode prejudicar outra pessoa, então é fofoca negativa e você não deve fazê-la.

4- É necessário contar para outras pessoas essa coisa que você ouviu?

5- É legal da sua parte compartilhar essa informação com quem pode ou não conhecer a pessoa sobre a qual você está fofocando?

Se você se preocupa com fofoca, já sabe que tem um problema. Talvez seja uma boa ideia escrever seus objetivos todo dia: não vou fofocar, não vou mentir, não vou aumentar as coisas, etc. Tenha um parceiro para quem se responsabilizar. Peça a um amigo de confiança para chamar sua atenção sempre que você fofocar, de um jeito simpático e em particular, para ter consciência do que está fazendo e com que frequência faz isso. – Jacqueline Whitmore, especialista em etiqueta no trabalho e fundadora do The Protocol School of Palm Beach

Coloque-se no lugar dos outros

Questione-se sobre como você se sentiria se um amigo ou colega de trabalho estivesse fofocando sobre você num restaurante ou na sala do café da empresa e você descobrisse depois. Provavelmente desconfortável e puto. Porque fofocas podem começar com base numa pequena verdade e acabam crescendo para uma grande mentira. Substitua a fofoca como prazer culposo por outra coisa que não tenha impacto negativo na vida de outras pessoas, como tomar sorvete uma vez por semana ou comprar aquele macacão tão cobiçado. – Julie Jansen, autora e coach de carreira

