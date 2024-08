Matéria originalmente publicada na VICE US.

Relacionamentos morrem, mas os sentimentos permanecem. Pelo menos no começo. Terminar uma relação seria obviamente muito mais fácil se não fosse por isso. Mas até dominar a arte do foda-se, você ainda se pergunta o que seu/sua ex anda fazendo. Hoje em dia, por causa das redes sociais, é mais fácil que nunca responder essa questão, liberar seu Sherlock Holmes interior e conferir a última atualização do Facebook dele ou dela, seu último stories no Instagram ou seus tuítes. Uma vez que você fuça no histórico de alguém e sente aquela adrenalina que acompanha essa espionagem, pode ser difícil parar.

Videos by VICE

Mas com alguma ajuda você pode cortar esse hábito nada saudável. Com um pouco de autocontrole, atenção e o uso liberado dos botões de parar de seguir e bloquear, você não só recupera sua dignidade como também um pouco de paz mental. Falamos com especialistas em relacionamentos, dating coaches e terapeutas sobre como parar de stalkear seu ex nas redes sociais. Aqui vai o que eles recomendam. As respostas foram editadas para maior clareza.

Detox total? Tem um app pra isso

Se você não consegue resistir a conferir as redes sociais do seu ex e quer tomar uma medida drástica, um detox de internet pode ser o que você precisa. Há aplicativos e extensões de navegador que vão limitar sua capacidade de entrar em certos sites e apps pela hora do dia ou até por localização. Adoro o aplicativo AppDetox. Se você sabe que tem mais chances de fazer isso tarde da noite ou quando está no trabalho, você pode sair na frente não permitindo seu próprio acesso a algumas redes sociais. Se o detox não for suficiente e você continuar stalkeando (o app vai te dizer quantas vezes você tentou fuçar seu/sua ex), delete e bloqueie os perfis do seu ex de uma vez por todas. – Ravid Yousef, Especialista em Relacionamentos

Se conscientize

Se conscientizar é o primeiro passo para parar com um comportamento que não é saudável. Tentar conseguir informação stalkeando as redes sociais do seu ex só vai te fazer cair no buraco do coelho sem conseguir informação de verdade, já que geralmente só mostramos o lado bom das nossas vidas na internet. Términos podem ser difíceis, então quando você sentir aquela vontade de conferir as atualizações do seu ex, se distraia com outros interesses. Fale com amigos, faça maratonas de série de TV ou se exercite. Volte a fazer algo de que você desistiu quando estava no relacionamento ou faça uma lista de tudo que te irritava no seu ex. Se você continuar ruminando e não conseguir cortar o número de vezes que entra no Facebook dele, por exemplo, considere procurar ajuda profissional com um psicólogo. – Julie Spira, Especialista em Relacionamentos Online e Dating Coach

Troque um comportamento ruim por um comportamento bom

Se você quer seu ex de volta ou gostaria que ele ou ela ainda estivesse na sua vida, você na verdade o está afastando toda vez que stalkeia. Quando você para de conferir as redes sociais dele, em poucos dias você já começa a se sentir mais livre e vivendo de novo. Substitua comportamento ruim por um novo comportamento bom. Se foque na sua saúde, amigos ou em seguir com a sua vida. Foque nos seus interesses e paixões. Não se preocupe em pular na próxima coisa ou em tentar substituir a pessoa. Não dá. O que você pode fazer é voltar a se focar na sua vida. – John Keegan , Dating Coach e Especialista em Relacionamentos

Crie limites

Decida o que é melhor para você em termos de deixar de ser amigo, parar de seguir ou deletar seu ex. Lembre-se, amigos vão dar muitos conselhos mas no final das contas, você precisa fazer o que é melhor para você para se curar e se recuperar do término. Crie limites que sejam os melhores para você. – Sarah Mandel, Psicoterapeuta e Especialista em Relacionamentos

Um dia de cada vez

Se comprometa a ficar só um dia sem stalkear. Depois outro, depois três dias e assim por diante, até sentir menos necessidade de fazer isso, o que vai acontecer. Tentar um dia de cada vez é mais fácil que prometer nunca mais stalkear. Faça outra coisa que te ajude a se curar em vez disso. Dê um passeio, ouça sua música favorita, leia, simplesmente sente e respire, ligue para um amigo – qualquer coisa que te conforte. Tente saber os momentos em que você se sente mais vulnerável ou quando tem mais chances de acabar no perfil do seu ex nas redes sociais, e tenha algo mais positivo para substituir isso. Mantenha a dignidade, troque entrar toda hora nas redes sociais por hábitos mais saudáveis, seja forte e se coloque no centro do palco da sua vida que é seu lugar! – Laura Yates, Coach e Autora, “Big, Bold Bounce Back”

Corte os laços

Recomendo fortemente parar de seguir seu/sua ex e deixar de ser amigo dos amigos e familiares do dele (a). Saber o que as pessoas que você conheceu através dele estão fazendo são uma porta para procurar mais informação. Também ajuda deletar lembretes de aniversário, eventos e planos futuros do calendário do seu celular. Esses lembretes só vão enfatizar o que você não precisa mais saber. – Lisa Brateman, Psicoterapeuta e Especialista em Relacionamentos

Siga a Anna Goldfarb no Twitter.