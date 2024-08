Como sair durante o Pride sem beber nem consumir drogas

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Junho é o mês do Orgulho, uma época que é sinónimo de desfiles, arco-íris, purpurinas e, obviamente, festas. É o momento em que as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQ se reúnem, se desinibem e podem ser elas próprias em todo o seu esplendor queer. Mas, para algumas de nós, eu inclusive, celebrar quem somos pode ser assustador e pode fazer com que nos sintamos vulneráveis. Pode fazer-nos sentir que a única maneira segura de nos abrirmos e mostrarmos o nosso verdadeiro eu é através da bebida ou das drogas, o que não é possível nem seguro para aqueles que têm problemas de dependência.

Não posso confiar em mim quando bebo. É uma dura realidade, que fui aceitando com base em muitas más decisões e ainda piores consequências. Para mim, não consumir nada implicou passar um ano longe de tudo relacionado com beber, até que fosse capaz de aceitar que as pessoas com quem estou podem beber, mas eu não posso. Achei extremamente difícil, especialmente na maioria dos eventos do Pride, porque muitos destes acontecimentos LGBTQ ocorrem em locais onde o álcool está muito presente. Queria sentir a emoção de fazer parte da comunidade, mas em vez disso sentia-me uma estranha.

Quanto mais tempo passava sem beber ou consumir drogas, mais me dava conta de que há muitas pessoas LGBTQ a navegar por estas águas não-alcoólicas. Em 2017, aproximadamente 19,7 milhões de norte-americanos (com mais de 12 anos de idade) sofriam de transtornos decorrentes do abuso de substâncias e as estimativas gerais para a população LGBTQ são ainda mais altas, embora os números específicos permaneçam incertos. Brian Hurley, director do Medicine Addiction no condado de Los Angeles, diz-me que os dados a longo prazo sobre a população LGBTQ são difíceis de analisar, uma vez que a orientação sexual só muito recentemente foi incluída nas sondagens levadas a cabo pelo governo “e muitas das pessoas trans ainda são invisíveis para a maioria dessas mesmas sondagens”.



Fazer parte de uma minoria sexual e de género é geralmente stressante num mundo heteronormativo”, considera Hurley. E acrescenta: “Vemos taxas elevadas de consumo de álcool, tabaco e outros estupefacientes”.

Com isto em mente, cada vez mais celebrações do Orgulho estão a ter em conta as pessoas que se abstêm desses tipos de substâncias. No New York WorldPride deste ano, aqueles que não bebem poderão participar no desfile com um DJ e fazer um cruzeiro pelo rio. A organização do Houston Pride, por sua vez, organiza o evento Skate Sober, a noite oficial sem álcool do Pride, em que podes andar de skate num ambiente livre de substâncias. Em Denver há um baile queer especificamente isento de álcool (Queer n’ Sober Dance). Em São Francisco, o Castro Country Club alberga um palco para o público que não bebe, que permite desfrutar de um piquenique com boa música. No entanto, os eventos em que o álcool ou drogas estão presentes continuam a ser a vasta maioria.

Mas, o que quer que seja que estejas a celebrar, há sempre uma boa maneira de te divertires sem álcool nem drogas. Aqui vão algumas dicas simples que vale a pena ter em conta se quiseres ter o melhor Pride livre de substâncias.

ANTES DE IRES, CONVIDA OS TEUS AMIGOS E EXPLICA-LHES TUDO

As lições mais importantes da vida aprendemo-las na pré-primária e esta é uma delas. É importante rodeares-te de amigos que sabem que te vais abster de álcool e drogas durante o Pride, que vais ter cuidado nesse fim-de-semana, para que sejam capazes de perceber os sinais de alerta que indicam que possas estar desconfortável: o gatilho para o consumo de substâncias pode ser a sensação de solidão ou isolamento e esta é uma maneira de antecipar isso.

Beck Gee-Cohen, director de programação do Visions Adolescent Treatment na Califórnia, conta-me que acompanha os adolescentes nas suas idas a eventos Pride para mostrar que eles podem divertir-se sem consumirem esse tipo de substâncias. “Ir com pessoas que sabem que não estás a tomar nada – quer elas estejam quer não – é a coisa mais importante”, explica Gee-Cohen. E justifica: “Devias ter essa conversa antes de ires e dizeres: ‘É possível que me custe, podemos ir garantido que estamos todos bem?’”.

Escolhi alguns amigos e disse-lhes que lhes ia fazer algumas perguntas simples, baseadas na realidade. Do tipo: “Podes reafirmar-me que eu não sou menos por não poder fazer todas essas coisas quando vou a uma festa?”. Se os teus amigos não forem pessoas de beber ou meter drogas, como os meus, pede-lhes que te perguntem como estás durante o dia, mas especialmente à noite, quando a festa fica mais louca. Algo que me ajudou foi o facto de eu saber que havia alguém do meu lado a incentivar-me.

“No meu primeiro orgulho sem beber, estava com muito medo. Não fazia ideia de como é que iria fazê-lo”, recorda Gee Cohen. E acrescenta: “Fui com vários amigos que também não metiam drogas, que também tinham deixado há pouco tempo – eles faziam coisas idiotas, faziam-me rir e ajudavam-me a continuar a festa”.

BYONAB (BRING YOUR OWN NON-ALCOHOLIC BEVERAGE)

Certifica-te que tens bebidas não alcoólicas, para que não tenhas de estar dependente de se vendem a tua água com sabor preferida ou Coca-Cola zero no evento. Nem todos os sítios permitem que leves as tuas próprias bebidas: se for esse o caso, pensa na hipótese de fazeres outra coisa.

Se levares a tua própria bebida, poupas-te àquela pergunta irritante: “Porque é que não estás a beber?”. Muitas pessoas perguntam isso como se fosse o mesmo que perguntar qual é a tua cor preferida e não como a pergunta verdadeiramente pessoal que é. Não há problema em não dares detalhes do porquê de não beberes, ninguém tem nada a ver com isso e estás no teu direito de não quereres contar. Eu gosto de ter uma resposta preparada, do tipo: “Hoje não bebo”, “Estou a antibióticos”, ou “Se beber álcool, vou-me transformar num lobisomem”.

Há uma excepção ao BYONAB: ser convidado para uma bebida é um clássico do engate. Se a pessoa te deixar escolher, pede algo não-alcoólico para que ambas possam aproveitar o swag do Orgulho. E mantenham-se ambas hidratadas!

MONTA A TUA PRÓPRIA FESTA PRIDE LIVRE DE SUBSTÂNCIAS

Se não houver eventos Pride na tua zona que incluam maneiras de celebrar sem que isso implique beber ou apanhar mocas, organiza tu um! É provavelmente mais fácil de organizar durante o dia, especialmente se convidares toda a gente e não apenas participantes sóbrios. Se a tua festa tiver um tema ou for um evento específico, o foco pode estar em algo que não a bebida.

Mesmo se decidires que não há tema (porque é que haverias de decidir isso, não sei), explica aos convidados que é um evento sem álcool nem drogas. Decide se queres que crianças ou animais de estimação participem e tem uma variedade de bebidas não alcoólicas à disposição.

Concentra-te em ti e na tua abstinência

A preparação mental é tão importante como uma mochila cheia de água com gás. Começa a celebração por pensar que será uma experiência positiva e com a mentalidade de aproveitar cada minuto com os teus amigos e a tua comunidade. Gee-Cohen recomenda que te lembres disto: “Eu vou-me divertir, eu vou estar presente e vou aproveitar”.

Isso foi um ponto de viragem para mim. A primeira forma com que lidei com estes eventos foi o medo: presumi que não havia como apreciá-los sem estar bêbada, uma profecia que eu mesma cumpria. Levei um tempo para perceber que, em grande medida, as experiências eram as mesmas, mas que tinha mais controlo sobre elas e conseguia lembrar-me delas.

Para as pessoas familiarizadas com os 12 passos e outros programas de recuperação, o pré-orgulho é um bom momento para ir a reuniões, ou podes até mesmo organizar uma por conta própria depois de todos os eventos. Essas reuniões podem ser uma fonte de responsabilidade e estabilidade para pessoas com problemas de dependência e podem ajudar a manter as festas do Orgulho em perspectiva. O que quero dizer com “em perspectiva”? Quando estou tentada a beber, penso em como odiava acordar com arrependimentos no dia seguinte e como o álcool estava a arruinar-me a vida. O enorme desejo de evitar esses sentimentos anulou esse outro desejo de beber para me divertir.

NUMA FESTA PRIDE, ENCONTRA OUTRAS PESSOAS QUE NÃO ESTEJAM A BEBER OU A CONSUMIR DROGAS

Já cá estás! Não consumiste nada e és queer! E agora? Encontra espaços sem álcool à venda (se disponíveis) em que possas conectar com pessoas que entendem o que estás a fazer. Se esses sítios existirem na tua celebração do Orgulho, também podes encontrar recursos disponíveis para os teus amigos LGBTQ, tais como programas específicos e encontros sobre abstinência. Essa camaradagem faz parte do que torna o Pride num evento tão especial para todos.

O Pride sem álcool ou drogas é divertido, porque consegues lembrar-te de tudo o que vês e das experiências que tens com as pessoas que conheces. “Eu não via muitas coisas quando me drogava durante o Pride. Acabava por me lixar, porque estava inconsciente nalgum sítio”, recorda Gee-Cohen. Portanto, vai até lá e presta atenção ao desfile, caminha pelas barracas, interage com as pessoas e celebra a sua existência, faz novas amizades e aprofunda a conexão com a tua comunidade.

MANTÉM-TE ACTIVA

Em ambientes onde tenho que estar predisposta a festejar, os períodos de actividade podem fazer com que o meu cérebro se concentre em desejos ou outros padrões de pensamentos problemáticos, ou que me deixem desconfortável. Se puderes, encontra uma maneira de fazer voluntariado nos eventos do Pride, porque é uma forma gratificante de contribuir, ao mesmo tempo que te manténs ocupada.

Entra em contacto com os organizadores do Pride da tua zona para saberes se tens alguma oportunidade de contribuir, seja a preparar os eventos, a ajudar a limpar ou a certificares-te de que os desfiles correm sem problemas. Eventos do Orgulho em grandes cidades têm normalmente links nos seus sites para actividades específicas de voluntariado. [Em Portugal, uma das entidades organizadoras deste tipo de eventos é a ILGA]

TRATA-SE DE TE SENTIRES… ORGULHOSA

Estás num evento chamado Orgulho por algum motivo! Estás aqui para celebrar cada um dos seus aspectos e, especialmente, aqueles que podem fazer-te sentir vergonha, seja o teu género ou a tua orientação sexual, a relação com a tua saúde mental ou os teus problemas com vícios. “Nem tudo é uma vergonha, nem tudo é dor. Temos força, diversão, vidas fabulosas e prosperidade”, realça Gee-Cohen.



SABER QUANDO IR EMBORA

Saber quando é hora de ir embora (não faz mal pirares-te), baseia-se em estares ciente do teu ambiente. Talvez te tenhas divertido pela manhã, mas estás a começar a sentir-te cansada à tarde e começas a decair. Talvez esteja a ficar tarde e as pessoas comecem a enlouquecer na festa. “Quando vejo alguém a chorar ou a vomitar, é o meu sinal para me ir embora”, revela Gee-Cohen.

Também não há problema de não ires ao Pride, se achas que é melhor esperares até que te encontres numa fase melhor da tua recuperação. Talvez prefiras participar no futuro. Demorei um tempo a descobrir que também estou orgulhosa da minha capacidade de evitar drogas e álcool – e que a minha comunidade também está orgulhosa de mim. É uma parte da minha identidade da que não me posso livrar e venerá-la é parte da sua essência.

