Conheça o pessoal que está se aposentando com 30 e poucos anos

Kristy Shen tinha vinte e poucos anos e trabalhava com tecnologia da informação em Toronto quando soube que alguma coisa tinha que mudar. O trabalho era estressante e nada satisfatório, e ela começou a ter ataques de pânico. Aí, no que parecia um dia típico de trabalho, o mentor dela desmaiou na mesa e teve que ser tirado do escritório numa maca. “Fiquei me sentindo na merda. Aquele trabalho ia literalmente me matar.”



Foi por volta dessa época que ela topou com o movimento FIRE, um grupo de jovens que buscam se aposentar e investir em suas paixões juntando bastante grana na faixa dos vinte, trinta e quarenta anos, depois viver de economias e investimentos pelo resto da vida.

Videos by VICE

FIRE quer dizer “Financial Independence Retire Early” [Independência Financeira Aposentadoria Precoce]. Enquanto a ideia de se aposentar cedo não tem nada de novo, a formação de uma comunidade online promovendo esse objetivo e compartilhando estratégias para alcançá-lo começou a decolar por volta de 2001 com o blog Early Retirement Extreme. Hoje o conceito é extremamente popular: um fórum no Reddit dedicado a aposentadoria precoce tem mais de 380 mil inscritos, e um conhecido pregador do movimento, Mr. Money Mustache, tem milhões de visitantes em seu blog por mês.

De ler sobre o assunto a realmente viver assim

Kristy começou lendo “Your Money Your Life”, um livro sobre aposentadoria precoce dos anos 90 de Vicki Robin. Ela também começou a visitar alguns blogs sobre o movimento. Em menos de dez anos, aos 31, ela e o marido Bryce tinham economizado mais de um milhão de dólares (uns R$ 3,7 milhões na cotação atual) e se aposentado.

Kristy Shen viajando pelos Alpes Suíços.

“Nossos ex-colegas de trabalho achavam que éramos loucos”, disse Kristy. “Eles brincavam que a gente teria que usar travesseiros nos joelhos quando viéssemos implorar ajoelhados por nossas vagas de volta.” O casal passa seu tempo agora mochilando pela Europa e Sudeste Asiático.

Aproveitando ao máximo a aposentadoria precoce

Quem se aposenta cedo passa um tempo gerenciando seu dinheiro, mas todas as outras horas são de lazer.

Tanja Hester economizou o suficiente para largar seu trabalho como consultora em Los Angeles aos 38 anos e se aposentou em Lake Tahoe em 2017. Agora ela é blogueira e o marido é voluntário de um grupo que prevê avalanches. “Visitamos amigos e passamos muito tempo a céu aberto”, ela disse. “Nos sentimos como crianças esperando um adulto parecer e dizer que não podemos fazer isso.”

Os Hesters curtindo sua aposentadoria precoce.

Steve Adcock e a esposa trabalhavam como engenheiros em Tucson, Arizona, antes de se aposentarem em 2015 com mais de um milhão de dólares aos 35 anos. “Podíamos comprar uma casa grande, carros ou sair para jantar em lugares caros, ou podíamos economizar o máximo possível e alcançar a independência financeira”, ele disse.



Agora o casal vive a #vanlife, viajando pelos EUA num trailer. “O problema na nossa vida agora é que ela é quase social demais. Tem sempre alguém que quer beber com você ou conversar onde a gente estaciona.”

Como conseguir se aposentar cedo

Aposentados precoces seguem três regras básicas para atingir seus objetivos: cortar os gastos para poder investir pelo menos metade de sua renda anual, investir em contas de aposentadoria de taxa baixa que geram retornos vigorosos, e juntar enormes pés-de-meia antes de largar seus trabalhos.

Para Kristy Shen, viver de maneira modesta não era algo pouco familiar. “Cresci pobre na China, então cozinhar em vez de comer fora, usar transporte público e morar numa casa zoada e velha no centro em vez de num condomínio chique no subúrbio não era grande coisa para mim.” Ela e o marido economizavam mais de US$ 1.500 (uns R$ 5.000) por mês ficando em seu apartamento meio caído que custava US$ 900 (uns R$ 3.300) por mês, em vez de mudar para um lugar melhor que sairia por US$ 2.500 (uns R$ 9.200).

Resistir à “coceira de estilo de vida”, a prática de gastar mais depois de conseguir um aumento, também é importante. “Quando recebíamos um aumento ou bônus, colocávamos o dinheiro direto nos nossos investimentos”, disse Steve Adcock.

Os Adcocks com seu trailer.

Contribuições automáticas que vão do seu salário direto para sua conta de aposentadoria, investimentos ou poupança também são uma boa ideia. “Colocamos uma retirada automática nas nossas contas”, acrescentou Adcock. “Não precisávamos nem tocar no dinheiro.”

Quando se trata de investimentos, a estratégia mais comum do pessoal do FIRE é maximizar os tradicionais IRA (Individual Retirement Account) e 401(k) [planos de aposentadoria privada nos EUA e Canadá], e colocar o resto do dinheiro em fundos passivos de taxa baixa. Fundos de juros compostos ajudam o dinheiro a ir se acumulando mais rápido.

Se você planeja parar de trabalhar aos 60 anos, então economizar 12 vezes seus gastos anuais antes de se aposentar faz sentido. Mas os devotos do FIRE muitas vezes buscam economizar mais de 25 vezes seus gastos anuais, porque precisam viver do dinheiro por mais tempo. Para quem planeja viver com por volta de US$ 40 mil (uns R$ 150 mil) por ano, isso muitas vezes significa tentar fazer um pé-de-meia na faixa dos sete dígitos. “Um milhão de dólares [uns quatro milhões de reais] era o número mágico para nós”, disse Adcock.

FIRE é uma boa opção para você?

Antes de pular no bonde do FIRE, considere se você realmente quer se comprometer com o estilo de vida frugal que ele exige: “A quantidade de dinheiro que as pessoas do FIRE economizam é basicamente viver em austeridade”, disse o planejador financeiro Douglas Boneparth. Isso pode ser fácil de fazer por um tempo — ou mesmo divertido dependendo da sua personalidade — mas é mais difícil de sustentar a longo prazo, especialmente se você mora em uma região de crise econômica, ou está tentando pagar suas dívidas estudantis, economizar para comprar uma casa, começar uma família, ou tudo isso ao mesmo tempo.

O FIRE pode não ser para todo mundo, mas seus princípios de estabelecer metas financeiras, fazer orçamentos e economizar podem ajudar qualquer um tentando colocar a vida financeira nos trilhos. Estabelecer suas prioridades financeiras, seja economizar para comprar uma casa, pagar sua dívida estudantil ou se aposentar cedo é importante, assim como viver de acordo com o que você ganha.

Seja o seu sonho largar o trabalho para viajar pelo mundo com 30 anos ou se aposentar em uma casa com as contas em dia aos 60, ter um plano financeiro é sempre uma ideia inteligente.

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.