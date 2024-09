Como é seu signo na balada — parte 2

Para vocês que são de capricórnio, peixes, câncer, gêmeos, libra e escorpião, é só ir na Parte um do nosso guia astrológico 100% eficaz. Para os nascidos sob o céu dos signos restantes do horóscopo, veja abaixo.

Áries

É hora de aventura. Mas honestamente, desencane da balada, você já fez isso tudo antes e provavelmente está cansado de mais do mesmo agora, né? Eu não quis dizer pra você fazer uma longa viagem de carro para o interior, disse para fazer algo empolgante. Ok, não consegue pensar em nada? Vamos pra balada então.Parece que você tem sede de ser uma pessoa que corre riscos, mas PELO-AMOR-DE-DEUS não saia com um grupo de desconhecidos que não gosta de você. É bem possível que você acabe como “aquele cara” na festa que ninguém convidou e que ninguém quer por perto. Seja aventureiro, mas com seus próprios amigos e experimente um drink novo, aposto que vai encontrar algo delicioso.

Touro

Você tem ingressos, comprados há um mês, para três shows diferentes. É bem impressionante. Mas você sabe: você é bem organizado, mas é preciso tomar cuidado com amigos sebosos que puxam você para baixo (provavelmente aquele capricorniano bosta que anda com você). Se você precisar ir a um show de rock sozinho, VAI FUNDO, não se deixe abalar, é capaz de você acabar vivendo o seu próprio 500 Dias com Ela (eles se conhecem no trabalho naquele filme mas ouvir rock reclamão pode ser algo parecido com um trabalho das nove às seis). Conheça a pessoa dos seus sonhos e se conectem ao curtir a mesma música ruim e se prepare para o término mais horroroso da sua vida passados, aproximadamente, 500 dias com ela.

Leão

Você está com a sua bolsa nova da Louis Vuitton? Sua cueca Versace está casualmente visível? As pessoas da festa vão reparar que você está usando o Tom Ford mais recente? Você gosta de se mostrar, é ótimo e nós adoramos também ver todas as coisas brilhantes que você está usando. Mas você já foi em uma balada antes, né? Isso não é um restaurante de estrela Michelin, é um lugar onde as pessoas ficam lokas. Odeio ter que contar isso, mas impressionar um monte de crianças na balada com Chanel não é a coisa certa a se fazer. Sua egotrip precisa ser remanejada para o meio da semana se não você vai chorar quando, às três da manhã, um chiclete grudar no seu novo par de Yeezys.

Virgem

Tem sido uma semana difícil. Provavelmente você tem um dia-lixo no trabalho, não passou em uma prova-lixo ou se sentiu lixo demais para fazer qualquer coisa a não ser ficar na cama. Não sofra sozinho, jovem, junte-se a um grupo de amigos e beba TUDO. Junte seus amigos mais parça, peça um monte de pizza, beba catuaba sem medo e se jogue! Se você guardar todo esse rancor, é capaz que no próximo encontrão dos bróder você seja aquela pessoa que arrasta alguém para um canto para uma conversa profunda significativa e chata, estragando assim a viagem de MDMA de alguém. Na verdade, a dica é: consiga algum MDMA, você provavelmente precisa dele.

Sagitário

Qual seu segredo para ser tão feliz? Eu sou uma capricorniana de merda que não entende sua energia, mas o que quer que seja, continue fazendo isso. Você é positivo e sempre vê o lado bom de cada situação horrorosa, então quando você for a única pessoa que sobrou na balada às sete da manhã, saia de lá, pegue um suco verde e vá pra academia. Você é o tipo de pessoa que eu queria ser — e o tipo de pessoa que eu odeio MUITO. Tenha um ótimo fim de semana.

Aquário

Seus dias da sorte serão sábado e domingo. Isso quer dizer basicamente que tudo vai dar certo, mas não tenha tanta certeza. Você está em um ponto de virada em sua vida, seja decidindo que balada ir ou descobrindo onde está seu terceiro olho ou se rendendo, aos poucos, a mais recente moda gastronômica. Isso provavelmente vai resultar em uma queda drástica no seu número de seguidores no instagram. Mas lembre-se: encha a cara porque seu terceiro olho não existe e como domingo é seu dia da sorte, você irá encontrar um gatorade na geladeira.

