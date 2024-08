Como tirar nudes bonitos segundo cam girls e cam boys

Tirar nudes é difícil. Você pode estar deitado na sua cama, usando aquele pijama velho com mancha de comida, quando a pessoa com quem você está ficando te manda mensagem pedindo uma.

Momento de pânico — como parecer sexy? Você tem que fingir que sua vida envolve mais que ficar assistindo programa de culinária na Netflix de receitas que você nunca vai fazer. Seu rosto está meio pálido com umas manchas vermelhas. Você pega a única peça íntima legal que você tem do cesto de roupa suja; foto não tem cheiro. Equilibrando cuidadosamente seu celular na mesinha de cabeceira, você levanta a bunda, mas levanta demais e sua barriga fica mais protuberante que a raba. O flash da câmera não ajuda e você fica tentado a colocar um filtro sépia estilo MSN para esconder a vermelhidão. Sua genitália na última foto parece um mini demogorgon, com tentáculos e tudo.

Outro problema é que existem apenas dois ângulos conhecidos pra mulheres: selfie com os peitos ou foto no espelho do bumbum. Para os homens tem sempre a foto do pinto, o que na minha experiência envolve um close pixelado de uma ereção. Mas tem que ter outros ângulos, né? Sei porque já vi gente Bonita de Insta™️ fazendo. Gente sentada no balcão da cozinha com a bunda tão empinada que parece que ela (a bunda) está sorrindo. Mulheres usando conjuntos de calcinha e sutiã que de algum jeito fazem elas parecerem mais peladas que vestidas. O Antoni do Queer Eye de cueca na cozinha, o abdômen definido, mas não tipo aqueles bombados de academia que parecem que vão estourar uma veia.

Então, para descobrir como tirar uma boa nude, contatei os especialistas, cam boy e girls que ganham a vida sendo sensuais.

COMO ENCONTRAR UMA BOA POSE

Imagem cortesia de Chloe Cherry.

Chloe Cherry: Minha pose favorita de nude é de frente, porque a maioria das pessoas tem medo de se ver assim. Gosto de mostrar meu físico natural exatamente como o vejo. Os clientes sempre dizem “Prenda o cabelo de tal jeito e coloque as mãos no quadril”. Também adoro foto por baixo da saia. Saias são ótimas porque provocam as pessoas quando mostram um pedaço da sua bunda; aí elas quererem ver mais. Um bom jeito de fazer sua bunda sair bem na foto é sentar na beira de uma superfície que tenha um espelho, virar para trás e tirar a foto com a bunda bem empinada. Sentada, sua bunda fica apertada no tamanho máximo. Outra dica útil do pornô é puxar sua calcinha por baixo da bunda para dar uma levantada.

Kira Noir: Faço alongamento toda manhã e toda noite, principalmente para ter um arco dramático para as minhas selfies. Sugiro não se focar em esconder coisas que você considera defeitos — em vez disso, escolha coisas que você gosta do seu corpo e tente acentuá-las. Gosto muito dos meus lábios e da minha bunda, então tento me foca nisso quando faço nudes.

Ona: Gosto de ângulos extremos, o que torna o pau de selfie essencial. Um close da sua bunda por trás faz sua cintura parecer menor; outras vezes, olho para trás, por cima do ombro esquerdo direto para a câmera. Também gosto de fazer espacates — eles mostram como você é flexível e deixam sua bunda bem empinada. Tiro centenas de nudes. Dependendo do que quero, pode ser algo rápido ou levar horas. Qualquer que seja a pose, sempre prefiro luz natural. Sempre uso o filtro Ludwig, às vezes o Juno. O Photoshop também é uma benção.

JP e Philip: Um tripé com controle de câmera faz maravilhas. Também é bom treinar no espelho. Toque sua bunda, vire a cintura, flexione abdômen e não esqueça de respirar. Fazer algo inesperado, como um cara magro fazendo muque ou um cara musculoso numa pose andrógena, pode criar as fotos mais bonitas. Em se tratando do pau, todos os paus são diferentes. Alguns são curvados para a esquerda ou direita, alguns pra baixo, outros são bem retos. A maioria tenta fazer o pau parecer maior tirando a foto de um ângulo baixo, de cima. Mas pra quem tem o pau curvado isso pode não funcionar; nesse caso, tire uma foto acompanhando o comprimento da curva.

O QUE USAR E O QUE NÃO USAR

Imagem cortesia de JP e Philip.

Chloe Cherry: Já tirei muitas nudes com o fio do absorvente interno aparecendo, o que pode ser uma distração, então tente evitar isso. Tirando uma nude, a melhor coisa para usar é algo que te faça sentir confiante. Acessórios criam nudes mais picantes e pessoais. Gosto de usar tênis, meia-calça ou bonés. Esses itens geralmente são associados com inocência, então corrompê-los sempre rende algo sexy.

Kira Noir: Nem todo mundo se sente confortável para tirar uma nude totalmente nu, com as pernas abertas e luz forte — e tudo bem. Geralmente uso meu cabelo para esconder meus mamilos. O que você deve usar ou não é o que você quiser. Pessoalmente, gosto muito de nudes implícitas. Essas fotos sempre ficam legais, e é fácil errar a mão num close das suas partes mais íntimas.

Ona: Gosto de todas as variações de nude — vestida, se despindo e totalmente pelada. O Instagram te obriga a ser sugestiva, então, para chamar atenção nas suas fotos, você precisa se destacar. Mas também é muito divertido. Descobri que, durante as fotos, faço um esforço extra para conseguir algo excitante vestida, mas assim que estou nua, as imagens ficam mais excitantes e atinjo a perfeição estética máxima. Mas tem uma diferença entre nudismo e nudes. Nudismo não tem nada a ver com excitação sexual, mas nudes são pensadas para ser sexualmente excitantes; elas são mais provocadoras. Prefiro a última opção, porque gosto de sexo. Na minha opinião, nudes excitantes são uma forma de arte pouco apreciada — tem muitas nudes não-excitantes na arte — que é algo que tento mudar.

J P e Philip: Não use algo com que você não se sente confortável. Isso sempre vai aparecer na foto. Misturar moda e confiança sexual pode dar resultados sensacionais; gostados de equilibrar os dois grandes Fs: fashion e fetiche.

QUANDO MANDAR UMA NUDE

Imagem cortesia de Kira Noir.

Chloe Cherry: O melhor momento para mandar uma nude é quando a pessoa para quem você está mandando está no trabalho ou com amigos, quando ela não está pensando em sexo, então você manda a nude como um lembrete. É excitante desejar uma pessoa que você não pode ter na hora.

Kira Noir: Tenha certeza que a pessoa realmente quer suas nudes, e que você realmente quer mandar nudes pra ela. Nunca mande um nu surpresa. Se a pessoa não queria ver, você sempre acaba parecendo um tarado. Peguntar “Ei, quer umas nudes?” é muito válido, na minha opinião.

Ona: Qualquer hora.

JP e Philip: Se é algo bem-vindo, não tem hora ruim para mandar numa foto bonita. Mas a gente sugere pela manhã e à noite. Na maioria das vezes acordamos com tesão e vamos dormir com tesão também. Mas uma nude na hora do almoço pode alegrar o dia da pessoa.

A MELHOR NUDE DELES

Chloe Cherry: A melhor nude que já tirei foi uma de frente, onde eu estava com o cabelo curto e os pelos pubianos aparados, então tudo parecia simétrico e com composição. Eu estava num banheiro perfeitamente branco onde as luzes eram suaves. Eu parecia uma boneca. Mandei essa para alguns caras com quem eu estava conversando e eles adoraram, mostraram para todos os amigos deles – o que pessoalmente gosto.

Ona: Tirei uma selfie no espelho e compartilhei em todo lugar. Alguém notou um amigo meu nas sombras no fundo; e repostou com um círculo vermelho em volta dele. A foto tinha sido vista milhares de vezes e ninguém tinha notado. Foi bem engraçado. Mas minha favorita é numa trilha nos arredores de Zion. Eu estava em pé numa pedra totalmente nua, com o vento soprando meus cabelos – ficou sublime.

JP e Philip: Fizemos uma sessão de fotos numa praia em Miami com um fotógrafo que era meio novo no ramo. Então quando tiramos as sungas na água, ele ficou completamente vermelho, mas as fotos ficaram ótimas. Outra vez, um de nós tomou meio viagra para uma sessão de fotos nu que era pra ser ser sensual, não sexual, mas não conseguia parar de ficar de pau duro. E a gente também tinha um crush no fotógrafo, então foi um tanto constrangedor.

Todas as imagens cortesia de Chloe, Kira, Ona e JP e Philip.

Matéria originalmente publicada na VICE UK.

