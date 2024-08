Como tirar seu conteúdo NSFW do Tumblr

Na segunda-feira, Kitty Khan – uma universitária de 19 anos que trabalha como camgirl e criadora de conteúdo erótico para pagar seus estudos – estava tomando o café da manhã quando viu 100 notificações aparecerem no seu celular. Todas eram do chat Discord, um app de apoio para trabalhadores sexuais de que ela faz parte.

“Fiquei com o coração disparado quando abri o aplicativo”, Khan me disse por e-mail. No chat, alguém postou o anúncio do Tumblr de que, a partir de 17 de dezembro, todo conteúdo adulto seria banido da plataforma.

“Meus amigos estavam surtando. Fui checar o Tumblr, assim como outros conhecidos. Durante aquele dia, discutimos plataformas alternativas e jeitos de manter nossos seguidores”, ela contou.

O Tumblr era uma benção para trabalhadores sexuais. Seu sistema para reblogar facilita e muito espalhar e compartilhar os trabalhos. No caso de Khan, a maioria das vendas dela vem do Tumbl. Por lá seus fãs mandam mensagens todos os dias para encomendar vídeos ou perguntar como ver o conteúdo dela em outro lugar. Agora isso acabou.

O estado atual do Tumblr é triste: trabalhadores sexuais, entusiastas de fandom NSFW e artistas se sentiram à deriva depois que o Tumblr anunciou que acabou a putaria.

Genitálias de seres humanos ou mamilos de mulheres serão proibidos, segundo a diretoria do Tumblr, assim como qualquer mídia retratando atos sexuais. O Tumblr está usando algoritmos automatizados para marcar conteúdo como NSFW, com várias cagadas hilárias já registradas. A plataforma também pediu que as pessoas denunciem coisas sexuais que virem no site.

Khan é uma entre muitos criadores de conteúdo adulto procurando maneiras de tirar seu trabalho do Tumblr antes que a ofensiva final comece em duas semanas. Aqui vão algumas opções de como exportar seu blog para outro lugar antes de 17 de dezembro.

Exportando do Tumblr

Fazer o backup do seu conteúdo é uma boa ideia, não importa o que você está planejando depois. Como fazer isso no Tumblr:

– Vá para as configurações da sua conta

– Na barra lateral direita, escolha o blog que você quer exportar

– Role até o final da página e clique em exportar

Isso pode levar um momento ou alguns minutos, dependendo de quantas postagens você tem. Tentei isso com minha própria conta e parece que o processo de exportação travou. É possível que os servidores do Tumblr estejam sobrecarregados com exportações – perguntei ao Tumblr se eles estavam experimentando dificuldades técnicas com isso e vou atualizar esta matéria se receber uma resposta deles.

Passar para um blog SFW no Tumblr

Você pode repostar qualquer coisa que não seja explícita num novo blog SFW se tem medo que o antigo seja derrubado.

Um usuário do Tumblr cujo blog era devotado a fandom de videogames e fanart explícita (e que pediu para permanecer anônimo) me disse por mensagem no Twitter que está tentando ajudar outros criadores de conteúdo NSFW a descobrir o que fazer agora. “Sei que o fandom vai continuar de alguma forma, mas todo mundo está confuso agora e estou vendo muita desinformação sendo compartilhada de maneira bem-intencionada”, ele disse.

Uma opção que ele está ajudando outros a explorar é passar seu blog explícito para outro SFW. “Tenho muitos seguidores menores de idade e muitos seguidores adultos que não estão interessados ou não gostam de conteúdo NSFW”, ele disse. “E respeito isso, óbvio, então mantenho um blog privado separado NSFW para reunir minhas fanarts explícitas favoritas.”

Abandonar o barco de vez

Se você quer passar seu conteúdo para outro lugar, há algumas opções. O WordPress tem um guia útil de como importar seu Tumblr para um site WordPress. Você não precisa pagar para fazer a troca, a menos que queria usar uma URL personalizada. Mas se quiser mesmo passar seu conteúdo NSFW para o WordPress, a aposta mais segura provavelmente é usar um nome de domínio que você possui e pagar por ele.

Você só precisa fazer uma conta no WordPress e autorizar o acesso dela ao seu Tumblr, e ela faz o trabalho pra você.

Várias pessoas com quem falei também estão considerando mudar para o Pillowfort, uma plataforma que alega que será mais aberta para liberdade de expressão do que o Tumblr. No momento, o Pillowfort está em manutenção e disse publicamente que planeja mudar domínios para algo mais inclusivo, já que seu status atual impede conteúdo adulto.

Um usuário do Tumblr focado em conteúdo adulto, que usa o nome soulscum no Pillowfort, me disse que está saindo do Tumblr em parte porque essa proibição de pornô já pairava sobre a plataforma faz tempo. “Na minha opinião, o Tumblr tem feito várias coisas para afastar artistas NSFW do site há algum tempo”, ele disse, citando a mudança para Modo Seguro por padrão e o fracasso da plataforma em lidar com o problema de pornografia infantil.

Khan me disse que está passando seu trabalho para o Hutt.co e Patreon como alternativas ao Tumblr. “Espero conseguir fazer meus seguidores migrarem para essas plataformas, mas não será fácil porque elas exigem pagamento para seguir o conteúdo dos criadores”, ela me disse. “Outra razão para o Tumblr ser útil é que as pessoas não tinham que pagar para interagir com conteúdo. Mesmo não recebendo dinheiro, eu via cada like, reblog e novo seguidor como uma interação valiosa, útil para construir meu público e minha veracidade.”

