Conheça A-WA, as irmãs israelenses que misturam folk do oriente médio com batidas eletrônicas

Três mulheres de cachecol e vestidas em seus jelabas rosa choque passeiam pelo deserto em um jeep branco. Um trio de b-boys vestidos todos iguais em seus jacos esportivos azuis e tarbuches vermelhos dançam enquanto uma senhora os assiste sentada em uma cadeira de balanço.

Estas são apenas algumas cenas do clipe de “Habib Galbi” (“amor da minha vida” em árabe), uma música das músicas do trio de irmãs israelenses A-WA — o clipe da música atualmente tem mais de 2,8 milhões de visualizações no YouTube e foio primeiro som em língua árabe conquistar o primeiro lugar nas paradas israelenses. O grupo (se pronuncia “ay-wah”, que significa “sim”) composto por Tair, Liron e Tagel Haim canta em um dialeto árabe obscuro de seus ancestrais judeus do Iêmen, misturando ritmos folk animadões e letras milenares com uma batida eletrônica e cigana do leste europeu, conhecido como o som “Mizrahi”.

“Confundimos a plateia de um jeito positivo. Fazemos eles pensarem e se darem conta de que as situações não são tão preto no branco. As pessoas podem ser muitas coisas, e é isso que é lindo”, disse Liron nos bastidores de um show recente que fizeram em Toronto.

Oriundas de uma pequena vila israelense chamada Shaharut na fronteira do país com o Egito, todas as seis irmãs se apaixonaram pela música quando ainda eram novas ouvindo a coleção de discos dos seus pais, que incluía Bob Marley, rock progressivo dos anos 70 e 80 e música cigana. Elas também se interessavam pelas fitas cassete folk iemenitas que ouviam na casa de seus avós.

As letras das músicas folclóricas foram preservadas, porém outros elementos não, como por exemplo o aspecto pergunta-e-resposta das canções iemenitas, que foi transmitido oralmente de uma geração para outra. Recuperar esse aspecto da música foi um desafio que a Lion, que se formou em etnomusicologia, aceitou logo de cara. Ela eventualmente descobriu referências arquivadas em LPs 7″ gravados durante os anos 50 e 60.

“Há uma cena musical linda na qual músicos como nós estão indo atrás de suas raízes do leste [europeu]. Seja do Egito ou Iraque, eles querem trazer à tona o som de seus ancestrais judeus”, disse Liron. “Somos uma geração diferente. Não nos sentimos oprimidos como nossos avós se sentiam quando eram refugiados. Nossa geração é mais aberta e curiosa em relação às nossas raízes familiares”.

Enquanto esse estilo foi banido durante os anos de formação do país na década de 40, hoje está vivenciando um revival popular nas ruas de Tel-Aviv. As músicas do A-WA foram criadas a partir da perspectiva feminina, levantando questões sociais atemporais, mas adaptadas para uma abordagem moderna com um quê de poesia de rua. “É muito direto e ousado, como se fosse das quebradas, mas com um senso de humor iemenita. Cheio de groove”, disse Tair.

“Habib Galbi”, que já foi remixada por artistas como a dupla francesa Acid Arab e o produtor polonês P.A.F.F., tocou muito nas rádios e pode ser ouvida frequentemente em restaurantes e casamentos de todas as culturas, dentre outras celebrações.

E não é apenas o público do oriente médio que está ligado nessas minas, o trio acabou de lançar sua primeira turnê norte-americana, que inclui shows no SXSW deste ano (“foi uma loucura, tipo uma selva!”, disse Tair entusiasticamente). Em Austin, elas também foram entrevistadas por ninguém mais ninguém menos que o ex-jurado do American Idol, produtor e músico Randy Jackson.

Durante as entrevistas, as irmãs claramente aceitaram seus papéis enquanto embaixadoras culturais, frequentemente falando em uníssono sem querer, enquanto seus shows ao vivo capturavam a harmonia poderosa da banda e suas letras subversivas. Tomer Yosef, do renomado grupo israelense Balkan Beat Box (não é coincidência que eles curtam o mesmo gênero), foi aceito na família Haim como um verdadeiro irmão e tem administrado o trabalho de produção das irmãs. O álbum completo da A-WA, que está disponível em Israel desde 2015, será lançado na América do Norte no próximo semestre enquanto o EP Habib Galbi acabou de vir ao mundo nos outros continentes.

“As pessoas são curiosas sobre a nossa identidade e a pequena cidade no meio do deserto do sul de Israel de onde viemos”, diz Tagel. “A música iemenita é muito especial”.

O EP de estreia Habib Galb do A-WA’s já está disponível.

